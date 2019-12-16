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اتفاقية بين البريد وDHL ترسم مستقبل التجارة الإلكترونية في إفريقيا

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
اتفاقية البريد وDHL
اتفاقية البريد وDHL
على هامش منتدى بريد أفريقيا، وبحضور كل من وزير الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو طلعت، والرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش ال" إكسبرس في الشرق الاوسط و شمال أفريقيا الاستاذ نور سليمان، وقعت شركة "دي إتش ال إكسبرس"، الشركة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية السريعة، اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصري للتعاون في تسهيل خدمات التجارة الإلكترونية في إفريقيا من خلال تقديم خدمات جديدة ومبتكرة لتنشيط حركة الشحن السريع من وإلى القارة الأفريقية، والتركيز على وضع مصر كمحور رئيسي للتنمية.
تم توقيع الإتفاقية بين المهندس عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد المصري والمدير العام ل "دي اتش ال" إكسبرس في مصر الاستاذ أحمد الفنجري، لتسهيل وتنسيق صياغة استراتيجية التجارة الإلكترونية لبريد مصر لتكون بمثابة مركز الشركة الإقليمي للتجارة الإلكترونية لأفريقيا وكذلك لـ دعم الأعمال التجارية الصغيرة
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دولارات

أقل من 16 جنيها.. الدولار يتراجع 5 قروش في بعض البنوك

لأول مرة منذ بداية عام 2019، ينخفض سعر الدولار عن 16 جنيها، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، خلال منتصف تعاملات اليوم، في عدد من البنوك، وكسر حاجز الـ 16 جنيها، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلا 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح، كما انخفض الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.
طارق-عامر (1)

«البنك المركزي» يدعم تطوير السياحة بـ50 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الأحد، عن مبادرة جديدة لدعم صناعة السياحة، تتضمن زيادة قيمة مبادرته لتجديد وتطوير الفنادق، من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها عاما تنتهى في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة. وقال المركزي، إن المبادرة تتضمن إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة، و50% من الدين، مع الابقاء على الشركات في الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "الايسكور" لمدة عامين.
الصادرات-المصريه

28.7% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 28.7% خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضح جهاز الإحصاء، من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية سبتمبر 2019، أن قيمة العـجز في الميزان التجاري بلغت نحو 3.49 مليار دولار خـلال شهر سبتمبر 2019، مقابل 4.90 مليار دولار لنفـس الشهر من العام السابق 2018. وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبـة 2.7%، حيث بلغت 2.37 مليار دولار خلال شهـر سبتمبر 2019، مقابل 2.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
دولار

انخفاض جديد في سعر الدولار.. والجنيه يرتفع 8 قروش

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وفقدت العملة الخضراء نحو 8 قروش أمام الجنيه، ليسجل أقل سعر للدولار في البنوك نحو 16.13 جنيه، في مقابل نحو 16.21 جنيه. وانخفض سعر الدولار في المصرف المتحد بواقع 6 قروش ليسجل نحو 16.13 جنيه للبيع، و16.03 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرشين ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء.
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