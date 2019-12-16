رياضة

تعرف على قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
قرعة الدوري الأوروبي
قرعة الدوري الأوروبي
أجريت اليوم الإثنين، قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتم اختيار فريق من المستوى الأول، ليلاقي فريقا آخر في المستوى الثاني، مع مراعاة عدة نقاط من بينها، حصول فرق المستوى الأول على أفضلية خوص اللقاء الثاني على أرضها. كما لا يمكن أن يتواجه فريقان من البلد ذاته في الدور الثاني، ولا يجوز أن يقع فريق ما في مواجهة مع الفريق الآخر الذي تأهله معه من المجموعة الثانية بالدور الأول.
وفيما يلي جميع مواجهات دور الـ32 للدوري الأوروبي:- وولفرهامبتون (إنجلترا) × إسبانيول (اسبانيا)- سبورتنج لشبونة (البرتغال) × باشاكشيهير (تركيا)- خيتافي (إسبانيا) × أياكس (هولندا)- ليفركوزن (ألمانيا) × بورتو (البرتغال)- كوبنهاجن (الدنمارك) × سلتيك (إسكتلندا)- أبويل (قبرص) × بازل (سويسرا)- كلوج (رومانيا)
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قرعة دوري الأبطال (1)

مواجهات نارية في دور الـ16 بدوري الأبطال

أجريت اليوم الإثنين، قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا. فيما صعد إلى دور الـ16 من الدور الثاني كل من أتالانتا، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، بوروسيا دورتموند، ليون، نابولي، ريال مدريد وتوتنهام هوتسبير. وضمنت الفرق التي تأهلت في الصدارة خوض مواجهة الإياب في ثمن النهائي على ملعبها، ما يعني أن لقاء الذهاب سيكون على ملعب الفريق، الذي تأهل كوصيف.
الزمالك- والشرقية (2)

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الزمالك- والشرقية (5)

الزمالك ضيفًا ثقيلآ على الطلائع في الدوري

يحتضن استاد الجيش بالسويس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي طلائع الجيش أمام الزمالك، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم جهاد جريشة، ويعاونه الثنائي يوسف البساطي ومحمد عزازي، بينما سيكون علي طلبة حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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فريق-ارسنال

19 فريقًا يتنافسون على 11 مقعدًا في الدوري الأوروبي

مع انطلاق الجولة السادسة "الأخيرة" من مباريات دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، اليوم الخميس، ستكون الفرصة متاحة أمام 19 فريقًا للتنافس على المقاعد الـ11 المتبقية، أمام فرق البطولة، في الدور الثاني. وتأهَّل للدور الثاني، أبويل نيقوسيا القبرصي، والكمار الهولندي، وبازل السويسري، وسبورتنج براجا البرتغالي وسلتيك الأسكتلندي، وإسبانيول الإسباني، وجنت البلجيكي، ولاسك لينز النمساوي، ومانشستر يونايتد، وأشبيلية، وسبورتينج لشبونة البرتغالي، وفولفسبورج الألماني، و وولفرهامبتون الإنجليزي.
زين الدين زيدان

زيدان يحذر كاسيميرو من الحصول على البطاقات

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على انتصار الملكي على إسبانيول بثنائية نظيفة، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني (الليجا). وقال زيدان في مؤتمر عقب المباراة: "حصدنا ثلاث نقاط مهمة للغاية، وإسبانيول فريق لا يستحق مكانه الحالي في جدول الترتيب، لقد واجهنا العديد من الصعوبات على أرض الملعب، نجحنا في السيطرة على المباراة، وافتقدنا للمزيد من الحسم أمام المرمى". وأضاف زيدان خلال تصريحاته: "15 لاعبا سجلوا لريال مدريد هذا الموسم، إنه أمر مهم، ونعم أنا سعيد لأن الجميع يقدم مستوى جيدًا" .
ريال مدريد

برشلونة وريال مدريد يجددان صراع الصدارة اليوم

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب سانتياجو بيرنابيو في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يوجد إسبانيول في المركز الـ19 برصيد 9 نقاط، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 170 مباراة من قبل، حقق خلالها الريال الانتصار في 102 مباراة وتعادل في 33 لقاءً وخسر 35 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الفريق الملكي في تلك المباريات 376 هدفًا، واستقبلت شباكهم 192 هدفًا.
روما

روما يشعل صراع التأهل وبورتو يخطف الفوز بالدوري الأوروبي

حقق فريق روما الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره إسطنبول باشاك شهير، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة العاشرة لبطولة الدوري الأوروبي، سجل فيريتو هدف التقدم للضيوف، وأضاف كلويفرت الهدف الثاني، واختتم دجيكو ثلاثية الضيوف، ليرفع فريق الذئاب رصيده إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة، في المقابل تجمد رصيد الفريق التركي عند سبع نقاط في المركز الثالث، وجاء بوروسيا مونشنجلادباخ في المركز الثاني بفارق الأهداف عن روما بعدما حقق الفوز على وولفسبرجر، بهدف نظيف.
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