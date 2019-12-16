تعرف على قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

قرعة الدوري الأوروبي

أجريت اليوم الإثنين، قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) لموسم 2019-2020، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. وتم اختيار فريق من المستوى الأول، ليلاقي فريقا آخر في المستوى الثاني، مع مراعاة عدة نقاط من بينها، حصول فرق المستوى الأول على أفضلية خوص اللقاء الثاني على أرضها. كما لا يمكن أن يتواجه فريقان من البلد ذاته في الدور الثاني، ولا يجوز أن يقع فريق ما في مواجهة مع الفريق الآخر الذي تأهله معه من المجموعة الثانية بالدور الأول.

وفيما يلي جميع مواجهات دور الـ32 للدوري الأوروبي:- وولفرهامبتون (إنجلترا) × إسبانيول (اسبانيا)- سبورتنج لشبونة (البرتغال) × باشاكشيهير (تركيا)- خيتافي (إسبانيا) × أياكس (هولندا)- ليفركوزن (ألمانيا) × بورتو (البرتغال)- كوبنهاجن (الدنمارك) × سلتيك (إسكتلندا)- أبويل (قبرص) × بازل (سويسرا)- كلوج (رومانيا)