بمعالج Kirin 980 و4 كاميرات.. هواوي تكشف عن Nova 5T

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

هواوي Nova 5T

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي الجديد HUAWEI Nova 5T في السوق المصري ابتداء من يوم 16 إلى يوم 25 ديسمبر 2019، حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين. يأتي هاتف HUAWEI Nova 5T الجديد بسعر 6499 جنيهًا، حيث إنه أول هاتف من هواوي يأتي مزودًا برقاقة معالج Kirin 980 المتطورة في هذه الفئة السعرية.

قال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: "يشهد السوق المصري للهواتف الذكية تطورا سريعا خلال الفترة الماضية، حيث أصبح المستهلك يهتم بكل التفاصيل الدقيقة في الهاتف الذكي الذي سيشتريه، لذا نجد المستهلك يتجه إلى فئة الهواتف فوق المتوسطة، نظرًا لإمكاناتها القوية التي يتطلع إليها المستهلك المصري، فكانت هواوي من