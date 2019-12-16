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OPPO تخطط لضخ 7 مليارات دولار على البحث والتطوير

استضافت OPPO منتدى بعنوان "الإدماج المستقبلي في عالم الـجيل الخامس"، والذي ضم لجنة متحدثين من رواد الصناعة والخبراء، وأعلنت ضخ 7 مليارات دولار على البحث والتطوير
تحرير:أحمد البرماوي ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
نظارات أوبو
نظارات أوبو
أقامت OPPO مؤخرا فعالية OPPO INNO DAY 2019 في مدينة شنجن الصينية تحت عنوان (الإبداع ما وراء الحدود)، والذي كشفت فيه النقاب عن عدد من المبادرات لعصر التواصل الذكي، وخلال الفعالية، عرضت OPPO مجموعة من المعدات الذكية بما فيها الساعات الذكية والسماعات الذكية و5G CPE، ونظارات الواقع المعزز، وغيرها من الطفرات التكنولوجية الهامة في مجالات مختلفة مثل الشحن السريع، وتكنولوجيا الجيل الخامس والتصوير وتحسين برامج السوفت وير. تعمل هذه الفعالية كمنصة لخبراء الصناعة والشركاء وأهم قادة الرأي للتباحث بشأن مستقبل التكنولوجيا.
وقال السيد توني تشين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة OPPO في كلمته الافتتاحية: "بينما يدخل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ، فإن التواصل الذكي أصبح الآن أكثر قرباً من ذي قبل. نحن نؤمن بأن مفهوم التواصل هو مجرد البداية، بينما إدماج واندماج الأشياء هو المستقبل بحق. إن مفهوم التواصل الذكي يقوم على أربع
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بمعالج Kirin 980 و4 كاميرات.. هواوي تكشف عن Nova 5T

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة الحجز المُسبق لهاتفها الشبابي الجديد HUAWEI Nova 5T في السوق المصري ابتداء من يوم 16 إلى يوم 25 ديسمبر 2019، حيث يتوافر الهاتف للحجز المسبق بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة للمستهلكين. يأتي هاتف HUAWEI Nova 5T الجديد بسعر 6499 جنيهًا، حيث إنه أول هاتف من هواوي يأتي مزودًا برقاقة معالج Kirin 980 المتطورة في هذه الفئة السعرية.
جوجل

جوجل تكشف عن ميزة جديدة في خدمة «جي ميل»

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق وظيفة جديدة بخدمة البريد الإلكتروني "جي ميل" تتيح للمستخدم إمكانية إرسال الرسائل الإلكترونية كمرفقات بدلا من إعادة توجيهها. وأوضحت الشركة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الوظيفة الجديدة تقوم بنسخ الرسائل الإلكترونية في مرفق، بدلا من إعادة توجيهها، وتظهر أهمية هذه الوظيفة عند الرغبة في إرسال عدة رسائل تدور حول موضوع معين.
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منصة هواوي HMS تحصد شهادة أعلى معايير حماية البيانات

أعلنت شركة هواوي عن فوز منصتها Huawei Mobile Services HMS بأول مجموعة على مستوى العالم من شهادات معيار ISO/IEC رقم 27701 الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير “British Standards Institution”، وذلك على هامش المؤتمر السنوي لحماية البيانات الأوروبية- European Data Protection 2019 في بروكسل، بلجيكا، حيث تعتمد منصة Huawei Mobile Services HMS دائمًا على تقنيات الأمان الرائدة في القطاع مع التركيز على حماية الخصوصية باعتبارها ركيزة أساسية في تصميم المنتجات.
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OPPO Reno2 Ocean Blue_004 (1)

هواتف Oppo Reno2 تجربة استثنائية لمحبى التصوير الاحترافى

أطلقت OPPO الإسبوع الماضي سلسلة هواتفها الجديدة Reno2 في السوق المصري والتي تتضمن هاتفي Reno2 وReno2F وهما أحدث إصدارات OPPO في سلسلة هواتفها الشهيرة Reno والتي ستعيد رسم حدود إبداعات المستخدمين، بما تتضمنه من تقنيات للإرتقاء بتجربة التصوير، والحصول على صور شديدة الدقة أثناء الليل حتى في حالة عدم وجود ضوء تقريباً.
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