OPPO تخطط لضخ 7 مليارات دولار على البحث والتطوير

استضافت OPPO منتدى بعنوان "الإدماج المستقبلي في عالم الـجيل الخامس"، والذي ضم لجنة متحدثين من رواد الصناعة والخبراء، وأعلنت ضخ 7 مليارات دولار على البحث والتطوير

تحرير:أحمد البرماوي ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

نظارات أوبو

أقامت OPPO مؤخرا فعالية OPPO INNO DAY 2019 في مدينة شنجن الصينية تحت عنوان (الإبداع ما وراء الحدود)، والذي كشفت فيه النقاب عن عدد من المبادرات لعصر التواصل الذكي، وخلال الفعالية، عرضت OPPO مجموعة من المعدات الذكية بما فيها الساعات الذكية والسماعات الذكية و5G CPE، ونظارات الواقع المعزز، وغيرها من الطفرات التكنولوجية الهامة في مجالات مختلفة مثل الشحن السريع، وتكنولوجيا الجيل الخامس والتصوير وتحسين برامج السوفت وير. تعمل هذه الفعالية كمنصة لخبراء الصناعة والشركاء وأهم قادة الرأي للتباحث بشأن مستقبل التكنولوجيا.

وقال السيد توني تشين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة OPPO في كلمته الافتتاحية: "بينما يدخل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ، فإن التواصل الذكي أصبح الآن أكثر قرباً من ذي قبل. نحن نؤمن بأن مفهوم التواصل هو مجرد البداية، بينما إدماج واندماج الأشياء هو المستقبل بحق. إن مفهوم التواصل الذكي يقوم على أربع