«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤١ م

جثة

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.

تفاصيل تلك الجريمة تعود إلى بلاغ تلقاه العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي، من مسؤول غفة عمليات النجدة بالجيزة، بوقوع جريمة قتل داخل شقة سكنية بعقار كائن في ميدان المساحة بدائرة القسم.انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط،