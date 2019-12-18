الشاي.. من مشروب رائع إلى ثقافة انتشرت حول العالم

يستخدم الشاي كنوع من الترحيب في بعض البلاد، كالثقافة المغربية تعتبر الشاي كجزء من حسن الضيافة، فشاي النعناع من أكثر المشروبات اللذيذة التي يمكنك تناولها هناك

تحرير:إسراء سليمان ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أنواع الشاي

الشاي من المشروبات الشائعة حول العالم، حيث يعتبر المشروب الرسمي لكثير من البلاد، على الجانب الآخر يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، ومن أكثر الأنواع شهرة: الشاي الأحمر والشاي الأخضر، يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن، والتعزيز من صحة الجهاز المناعي، والوقاية من السرطان، كل بلد لها ثقافة ممتعة فيما يتعلق بالشاي، ففي الصين يعتبر الشاي "أسلوب حياة"، وإكرام كبير للضيوف، وفي مصر يعتبر مشروب التجمعات الأسرية وليالي السهر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

أصبح الشاي من أكثر المشروبات التي يتم استهلاكها حول العالم بعد الماء، ترجع أصول الشاي إلى الصين، فتم استهلاك الشاي أولًا في الماضي، لأغراض علاجية، وكانت بمثابة أسطورة مشهورة في الصين، صنع الشاي مكانه الخاص في كل قلوبنا لأنه أكثر من مجرد مشروب، حيث يسبب الاسترخاء للبعض، والسرور ، والروحانية والتقاليد