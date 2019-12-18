الشاي.. من مشروب رائع إلى ثقافة انتشرت حول العالم

يستخدم الشاي كنوع من الترحيب في بعض البلاد، كالثقافة المغربية تعتبر الشاي كجزء من حسن الضيافة، فشاي النعناع من أكثر المشروبات اللذيذة التي يمكنك تناولها هناك
الشاي من المشروبات الشائعة حول العالم، حيث يعتبر المشروب الرسمي لكثير من البلاد، على الجانب الآخر يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، ومن أكثر الأنواع شهرة: الشاي الأحمر والشاي الأخضر، يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن، والتعزيز من صحة الجهاز المناعي، والوقاية من السرطان، كل بلد لها ثقافة ممتعة فيما يتعلق بالشاي، ففي الصين يعتبر الشاي "أسلوب حياة"، وإكرام كبير للضيوف، وفي مصر يعتبر مشروب التجمعات الأسرية وليالي السهر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
أصبح الشاي من أكثر المشروبات التي يتم استهلاكها حول العالم بعد الماء، ترجع أصول الشاي إلى الصين، فتم استهلاك الشاي أولًا في الماضي، لأغراض علاجية، وكانت بمثابة أسطورة مشهورة في الصين، صنع الشاي مكانه الخاص في كل قلوبنا لأنه أكثر من مجرد مشروب، حيث يسبب الاسترخاء للبعض، والسرور ، والروحانية والتقاليد
أصبح الشاي من أكثر المشروبات التي يتم استهلاكها حول العالم بعد الماء، ترجع أصول الشاي إلى الصين، فتم استهلاك الشاي أولًا في الماضي، لأغراض علاجية، وكانت بمثابة أسطورة مشهورة في الصين، صنع الشاي مكانه الخاص في كل قلوبنا لأنه أكثر من مجرد مشروب، حيث يسبب الاسترخاء للبعض، والسرور ، والروحانية والتقاليد للآخرين ، وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يحبون الشاي في جميع أنحاء العالم. فما يلي قائمة بالأماكن التي تستهلك الشاي بطرقها الفريدة:
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1-الصين
تعتبر الصين من أول البلاد التي قدمت الشاي للعالم، ويعتبر هذ السبب كافيًا للتعرف على الثقافات الأخرى المتعلقة بالشاي، ففي الصين، يعتبر الشاي أسلوب حياة، فنظرًا لأن البلد مناخه متغير، يساعد ذلك بشكل كبير على نمو مختلف الأنواع من الشاي، على سبيل المثال شاي الياسمين وشاي الألونج وشاي البارود من أكثر الأنواع الشائعة، كما يحتل الشاي الأخضر مكانة كبيرة في الصين، فتقول الأسطورة الصينية، إن هذا النوع من الشاي نما نتيجة دموع طفلة صغيرة كانت على وشك الزواج، ولكنها فقدت حبيبها قبل الزواج بيوم، كما يستخدم نوع من الفنون يسمى Cha Doa، أثناء تحضير الشاي، حيث يرتبط بالفلسفات الصينية المتعلقة بهذا الشاي لتحقيق التوازن والانسجام والوفاء في حياة الفرد.
2-الهند
يوجد الشاي في الهند منذ القدم، ويعرف باسم "Chai"، ربما اكتسبنا إدراج الشاي في أسلوب حياتنا من البريطانيين، ولكن بالتأكيد لدينا نسخة خاصة من الشاي الهندي الأصيل، حيث أصبح الشاي بمنزلة مشروب وطني في الهند، كما يحتوي على مجموعة رائعة من المكونات، على سبيل المثال الزنجبيل والهيل والفلف والقرنفل، مع أوراق الشاي المجفف، انتشرت ثقافة الهند إلى جميع أنجاء البلد، وحتى في الأماكن النائية.
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3-اليابان
أصبح "شاي الماتشا" من أكثر المشروبات الشائعة حول العالم، وله العديد من المعجبين، ومع ذلك يعد جزءا من الثقافة اليابانية منذ القرن 12، يصنع شاي الماتشا من خلال تجفيف أوراق الشاي، حتى تصبح مثل المسحوق، إضافة إلى ذلك، في الثقافة اليابانية، يستخدم شاي الماتشا كتقليد ياباني في الاحتفالات.
4-تايلند
معروفة بالشاي المثلج الذي يسمى "Cha-yen"، يصنع الشاي التايلاندي من خلال سكب الشاي المخمر في كوب مليء بالثلج، لا يحتوي على الشاي فقط، ولكن توجد توابل أخرى مثل القرفة وزهور اليانسون وزهرة البرتقال، عادة يستهلك الشاي المثلج بجانب الوجبات الأساسية، خاصة في الأيام الحارة.
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5-المغرب
يستخدم الشاي كنوع من الترحيب في بعض البلاد، كالثقافة المغربية تعتبر الشاي كجزء من حسن الضيافة، فيعتبر شاي النعناع من أكثر المشروبات اللذيذة التي يمكنك تناولها في المغرب، مع وضع أوراق النعناع الطازجة، ويقدم في كوب كبير.
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مع التقدم والتطور في عمل وجبات ومشروبات شهية، ما زال الشاي يحتل مكانة كبيرة بمختلف أنواعه حول العالم.