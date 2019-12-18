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الشاي.. من مشروب رائع إلى ثقافة انتشرت حول العالم

يستخدم الشاي كنوع من الترحيب في بعض البلاد، كالثقافة المغربية تعتبر الشاي كجزء من حسن الضيافة، فشاي النعناع من أكثر المشروبات اللذيذة التي يمكنك تناولها هناك
تحرير:إسراء سليمان ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أنواع الشاي
أنواع الشاي
الشاي من المشروبات الشائعة حول العالم، حيث يعتبر المشروب الرسمي لكثير من البلاد، على الجانب الآخر يتميز بعديد من الفوائد الصحية والعلاجية، ومن أكثر الأنواع شهرة: الشاي الأحمر والشاي الأخضر، يساعد الشاي الأخضر على فقدان الوزن، والتعزيز من صحة الجهاز المناعي، والوقاية من السرطان، كل بلد لها ثقافة ممتعة فيما يتعلق بالشاي، ففي الصين يعتبر الشاي "أسلوب حياة"، وإكرام كبير للضيوف، وفي مصر يعتبر مشروب التجمعات الأسرية وليالي السهر، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
أصبح الشاي من أكثر المشروبات التي يتم استهلاكها حول العالم بعد الماء، ترجع أصول الشاي إلى الصين، فتم استهلاك الشاي أولًا في الماضي، لأغراض علاجية، وكانت بمثابة أسطورة مشهورة في الصين، صنع الشاي مكانه الخاص في كل قلوبنا لأنه أكثر من مجرد مشروب، حيث يسبب الاسترخاء للبعض، والسرور ، والروحانية والتقاليد
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نباتات يمكن زراعتها في المنزل

النباتات المنزلية.. تقيك من الأمراض وتحسن الذاكرة

من المؤكد أن زراعة النباتات هامة بشكل كبير، حيث أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن العيش بالقرب من حديقة، له فوائد صحية وعلاجية متعددة، ولكن الذي لا تعلمه أيضًا أن وجود نباتات مختلفة ومتنوعة داخل المنزل، من الأشياء الهامة التي يجب وضعها في الاعتبار أيضًا، لأنه يمنحك فوائد كثيرة، أنت دائمًا بحاجة إليها، على سبيل المثال التخفيف من التوتر والغضب والقق، والتعزيز من الانتباه، إضافة إلى تعديل الحالة المزاجية، وغيرها من الفوائد الهامة الأخرى، نقلًا عن "boldsky".
تغيير-الملابس-الداخلية

ماذا يحدث لرئتيك عند تجفيف الملابس داخل المنزل؟

ليس هناك شيء أفضل من رائحة الملابس التي تم تجفيفها بعد الغسل، ولكن غالبا لا يمكن تجربة هذا الإحساس إلا في الصيف، حيث تكون الشمس ساطعة ولا وجود للأمطار. وخلال فصل الشتاء قد تستنشق في الملابس المجففة بعض الروائح غير المستحبة ولا تعرف السبب، ولكن أكثر ما تركز عليه في الأيام الباردة تجفيف الملابس داخل المنزل لكي لا تتعرض للأتربة والأمطار التي تجعلها تتسخ من جديد، وما عليك معرفته أن تجفيف الملابس بالداخل يجعل منزلك أكثر رطوبة، وهو بالضبط نوع البيئة التي يزدهر فيها العفن والفطريات الأخرى.
الشعور-بالبرد

دفي منزلك.. واجه الطقس البارد بـ 6 طرق

ربما تاخر الشتاء هذا العام لكنه جاء بكامل قوته وبدون سابق إنذار، حيث تهطل الأمطار في كل مكان، والرياح الباردة تغزو الشوارع، وبهذا استعد الجميع من خلال ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الدافئة والحصول على الطعام الذي يزودهم بالطاقة من أجل محاربة الطقس البارد، وتجنب الرعشة الناتجة عن برودة الجسم. إذا كنت تريد تحصين نفسك ضد أمراض الشتاء جميعها، فهناك بعض الخطوات التي عليك القيام بها واسبق الشتاء بخطوة بما أنه جاء بكل قوته، وفقا لما ذكر موقع Beaucare.
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