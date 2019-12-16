أقل من 16 جنيها.. الدولار يتراجع 5 قروش في بعض البنوك

١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

الدولار

لأول مرة منذ بداية عام 2019، ينخفض سعر الدولار عن 16 جنيها، حيث تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، خلال منتصف تعاملات اليوم، في عدد من البنوك، وكسر حاجز الـ 16 جنيها، وتراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، مسجلا 15.95 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع، بانخفاض 7 قروش عن تعاملات الصباح، كما انخفض الدولار 5 قروش في بنكي الأهلي ومصر إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

ويشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري مع تحسن تدفقات العملة الصعبة، خاصة من السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.



