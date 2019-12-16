تراجع مؤشرات البورصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م

مجلس النواب _ أرشيفية

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تراجع مؤشرات البورصة المصرية وانخفاض سهم راميدا للأدوية، موضحًا أن مؤشرات سوق الأوراق المالية «البورصة» مرآة الاقتصاد المصري، قد تراجعت بشكل جماعي في الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشر «egx30» الرئيس بنسبة 1.94%؛ ليصل إلى 13358 نقطة، وهبط مؤشر «egx70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17% ليسجل 520 نقطة، وهبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا، بنسبة 1.57% إلى 1360 نقطة، مما أدى لفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 8.6 مليار جنيه.

وتابع فؤاد: «يأتي هذا في ظل وجود وافد جديد للبورصة المصرية وهي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية– راميدا، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية بالسوق المصري، حيث قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيد أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية