تراجع مؤشرات البورصة في طلب إحاطة بالبرلمان
تحرير:أحمد جاد
١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
مجلس النواب _ أرشيفية
تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تراجع مؤشرات البورصة المصرية وانخفاض سهم راميدا للأدوية، موضحًا أن مؤشرات سوق الأوراق المالية «البورصة» مرآة الاقتصاد المصري، قد تراجعت بشكل جماعي في الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشر «egx30» الرئيس بنسبة 1.94%؛ ليصل إلى 13358 نقطة، وهبط مؤشر «egx70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17% ليسجل 520 نقطة، وهبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا، بنسبة 1.57% إلى 1360 نقطة، مما أدى لفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 8.6 مليار جنيه.
وتابع فؤاد: «يأتي هذا في ظل وجود وافد جديد للبورصة المصرية وهي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية– راميدا، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية بالسوق المصري، حيث قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيد أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية
وتابع فؤاد: «يأتي هذا في ظل وجود وافد جديد للبورصة المصرية وهي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية– راميدا، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية بالسوق المصري، حيث قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيد أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا»، برأس مال مصدر قدره 160.9 مليون جنيه موزعة على 643.6 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 25 قرشا للسهم الواحد، ممثلة في 5 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأشار إلى أنه تم طرح أسهم الشركة يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019، وبعد الطرح انخفضت قيمة السهم بصورة محيرة في أول يومي تبادل بنسبة 13 % ليهوي من مستوى 4.66 جنيه عند بدء التعاملات إلى 4.21 جنيه للسهم في ختام تعاملات الخميس؛ مما دفع البورصة المصرية لوقف التعاملات على السهم لمدة 10 دقائق أثناء الجلسة، لتجاوزه نسبة الهبوط المسموح بها.
وأوضح فؤاد أن انخفاض قيمة السهم بهذه النسبة في أول يومين يضع العديد من علامات الاستفهام حول الخطوات السابقة للطرح، حيث بينت نشرة الطرح أن القيمة العادلة للسهم تقدر بـ6.67 جنيه، وأن مضاعف الربحية بلغ 33.2 مرة في 30 يونيو 2019، متسائلا: هل تمت المبالغة في تقدير قيمة السهم قبل الطرح؟ وما الأسباب التي دفعت المستثمرين للتخلص من السهم؟ وهل الأمر متعلق بسوق الدواء المصري؟ أم أن الانخفاض يتواكب مع الأداء العام للبورصة؟
وطالب البحث عن الأسباب الحقيقية وراء تراجع وانخفاض مؤشرات البورصة في ظل تأخر الحكومة في تنفيذ الطروحات الحكومية، وبيان مدى تأثير انخفاض المؤشرات على تنفيذ الطروحات، على أن يتم فتح تحقيق حول الخطوات التي سبقت وواكبت طرح أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، ومحاسبة المسئولين عن هذا الأمر.