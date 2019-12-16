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تراجع مؤشرات البورصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تحرير:أحمد جاد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢١ م
مجلس النواب _ أرشيفية
مجلس النواب _ أرشيفية
تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تراجع مؤشرات البورصة المصرية وانخفاض سهم راميدا للأدوية، موضحًا أن مؤشرات سوق الأوراق المالية «البورصة» مرآة الاقتصاد المصري، قد تراجعت بشكل جماعي في الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشر «egx30» الرئيس بنسبة 1.94%؛ ليصل إلى 13358 نقطة، وهبط مؤشر «egx70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17% ليسجل 520 نقطة، وهبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا، بنسبة 1.57% إلى 1360 نقطة، مما أدى لفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 8.6 مليار جنيه.
وتابع فؤاد: «يأتي هذا في ظل وجود وافد جديد للبورصة المصرية وهي شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية– راميدا، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية بالسوق المصري، حيث قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الموافقة على قيد أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية
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نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة: مصر تفتح ذراعيها لمن تعاني دولته من أزمات

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر تفتح ذراعيها أمام الضيوف التي تعاني دولهم من أزمات ولا يتم اعتبارهم كلاجئين ؛ ليحصلوا على نفس المزايا التي يتمتع بها المصريون في الصحة والتعليم. جاء ذلك في كلمة ألقتها نبيلة مكرم أمام جلسة "دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" المنعقدة ضمن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ الذي يختتم أعماله غدا الثلاثاء. وتطرقت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "إحياء الجذور" التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعضيد الدبلوماسية الشعبية بين دول مصر واليونان وقبرص، مشيرة إلى أن المبادرة استهدفت تسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي عاشت على أرض مصر.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي من قطار «قلين- شربين»

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا مساء اليوم الإثنين، اعتذرت فيه عن تأخير حركة القطارات في المسافة ما بين محطتي «قلين ونشرت خط قلين/ شربين»، وذلك نتيجة سقوط عجلة بوجي من عربة قطار رقم 507 ركاب «قلين/ شربين»، موضحة أنه تم سفرية القطار بعد فصل العربة، مشيرة إلى أنه جارٍ الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعربة القطار المعطلة. من جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة مسير القطارات على باقي خطوط الهيئة بمختلف أنحاء الجمهورية.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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السيسي يؤكد أهمية المدارس اليابانية في بناء الإنسان المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية، والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية، كما أكد للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية في الأهمية في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر.
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الحريري يطالب بإعادة النظر في قفل باب التعينات بالحكومة

قال النائب هيثم الحريري، إن جميع المصالح والهيئات الحكومية فى مصر، بها عجز كبير في الموظفين ما يعرض مصالح المواطنين للتعطيل، منتقدا إغلاق الحكومة لباب التعينات بها قائلا: "جميع مصالح وهيئات الحكومة بها عجز موظفين، ورغم ذلك باب التعينات مقفول"، جاء ذلك في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، حيث أكد الحريري، أن الرقم المتداول بشأن أن الحكومة بها حوالي 5 ملايين موظف، أمر غريب، خاصة أنه سنويا يخرج من الحكومة حوالي 250 ألف موظف على معاش، بالإضافة إلى حالات الوفيات وخروج المعاش المبكر.
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«عبدالعال»: مجلس النواب لا يتستر على فاسدين

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال: «إن المجلس لا يتستر على فاسدين، وإن الأيام القادمة ستشهد تنقية البرلمان لبعض الأمور المتعلقة بأعماله». جاء ذلك في معرض تعقيب عبدالعال على بيان عاجل قدمه رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائب أسامة هيكل خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، بشأن تنفيذ المجلس لقرارات لجنة القيم والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن هناك أولوية في توقيت عرض الوقائع الخاصة بنواب المجلس في إطار مراعاة صورة البرلمان أمام الرأي العام.
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طلب إحاطة بشأن مراكز التحكيم الدولي الوهمية

تقدمت النائبة داليا يوسف، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن انتشار مراكز وهمية للتحكيم الدولية وممارستها وقائع نصب على المواطنين، قائلة إنه خلال الفترة الماضية شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشارا غير مسبوق لما يمسى بمراكز التحكيم والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وغيرها، حيث توهم هذه المراكز الشباب بالالتحاق بها نظير بعض المبالغ المالية لاستخراج كارنيهات مزيفة تحمل صفة محكم دولي، إلا أن الأمر يمثل حالة من النصب عليهم.
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«صحة النواب» توافق على تعديل اتفاقية لتنظيم الأسرة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على قرار رئيس الجمهورية رقم 539 لسنة 2019، بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس الماضي، والتي تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المدعمة.
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