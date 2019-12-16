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تسريع التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضايا فساد بالجزائر

تحرير:وكالات ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
الجزائر_أرشيفية
الجزائر_أرشيفية
بدأت، اليوم الإثنين، في كل من محكمة سيدي محمد والمحكمة العليا في الجزائر، عملية تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين ووزراء سابقين ورجال أعمال، إذ يمثل اليوم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير محمد جميعي أمام القاضي لمواصلة التحقيق معه فيما يتعلق بقضايا التهديد وإتلاف مستندات رسمية وقضايا أخرى على علاقة بالفساد. كما يمثل أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، أمام القضاء لسماع أقوالهم في قضايا فساد تتعلق بالثراء غير المشروع، بجانب أكثر من تسعين متهما في القضية نفسها.
ومن المرتقب أيضا أن يستمع التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد لـ150 متهما في قضية رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس المؤقت، محي الدين طحكوت، والمتابع بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبررة، وفقًا لسكاي نيوز.وقضية رجل الأعمال علي حداد الملاحق في قضايا فساد ، ستكون مطروحة أيضا للتحقيق أمام المحكمة حيث سيتم الاستماع
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الحرب-في-اليمن (2)

حكومة اليمن: وقف تهديد الحوثي للملاحة هو مصلحة دولية

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن مصلحة المجتمع الدولي تكون في دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية للقضاء على التهديد الحوثي بإيعاز من داعميه في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، سفير كوريا لدى اليمن باك وونج تشول في العاصمة المؤقتة عدن. وقال عبدالملك إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في رفض كل فرص السلام، بما في ذلك اتفاق استوكهولم الذي مر عام على توقيعه من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، فضلا عن مواصلة تهديدها للملاحة الدولية وآخرها اختطاف سفينتين كوريتين في مياه البحر الأحمر.
مجلس السيادة بالسودان

مجلس السودان: مفاوضات السلام تمضي بصورة مرضية

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وشدد جابر لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الإثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام، على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: القوات المسلحة لن تستجيب للابتزاز والاستقطاب السياسي

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب، مشددا على بقائها على عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي، إذ تعهد البرهان خلال لقائه، اليوم الأحد، الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة (الخرطوم بحري) العسكرية، باستكمال متطلبات التغيير، وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الاقتراع، واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.
المظاهرات- في- لبنان (7)

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، واستخدمت قوات الأمن قنابل غازية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل قبل قليل. وأكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا.
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بن فليس

بعد خسارته الانتخابات.. «بن فليس» يعتزل العمل السياسي

أعلن علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري، اعتزاله العمل السياسي بعد خسارته الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي، إذ قال بن فليس في حفل لأعضاء حملته الانتخابية بمقر حزبه بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد: «قررت الانسحاب من الحياة السياسية وتسليم مشعل الحزب للشباب، وسأواصل العمل بقلمي وبأفكاري»، مضيفًا: «يجب أن تواصلوا النضال خدمة للجزائر وللجزائريين». وحل بن فليس في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، بعد أن حصل على 10.55% من الأصوات، بينما حصل الفائز على 58.15%.
الجزائر

الجزائر إلى أين؟ (2).. 5 مرشحين في الطريق لـ«قصر المرادية»

في الأسبوع الماضي على موقع جريدة «التحرير» تناولنا الحديث عن الأزمة الجزائرية، والتي بدأت مع احتجاجات 22 فبراير 2019، وألقينا الضوء على الجماعات المؤثرة في المشهد الجزائري، وأبرزها: المؤسسة العسكرية، القضاء، النخبة الحاكمة، اتحادات الطلاب، المحتجون، ودور هذه الجماعات في الاحتجاجات، وحجم تأثيرها. وهذه المرة نتناول الحديث عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والمرشحين الخمسة للوصول إلى كرسي السلطة في قصر المرادية، وهو المقر الرسمي والمركزي لأعلى سلطة في البلاد، ويعتبر أشهر القصور الرئاسية في الجزائر.
احمد-اويحيى (2)

الحكم بسجن رئيس وزراء الجزائر الأسبق أحمد أويحيى

قضت محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاما بحق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، والسجن 12 عاما لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق بتهمة الفساد المالي، ويأتي ذلك في إطار محاكمة مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال متهمين في قضايا فساد، خاصة بمصانع تجميع السيارات وتمويل الحملات الانتخابية. ومن بين المتهمين 3 وزراء صناعة سابقين ورجال أعمال ومسؤولين بوزارة الصناعة، ويواجهون اتهامات تتعلق بتبديد أموال عامة وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير قانونية، خاصة في قضية مصانع تجميع السيارات.
الفريق-قايد-صالح

الجزائر: لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة البلاد والشعب

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأحد، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة له: «إن هذا الشعب الذي سيخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال المشاركة القوية والمكثفة، بكل حرية وشفافية، في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال».
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