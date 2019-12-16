رياضة

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م
الإنتاج الحربي
الإنتاج الحربي
نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
في الدقيقة 12، أهدر فريق الإنتاج الحربي، فرصة هدف محقق، بعد خطأ من وسط الملعب، نفذه أحمد شديد قناوي، بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وخرج حارس مرمى طنطا، بشكل خاطئ، ووصلت الكرة إلى باسم مرسي، الذي سدد كرة، أبعدها محمود مسعود من على خط المرمى. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خطف مامادو
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الاتحاد

الاتحاد يفوز على المقاصة ودجلة يحقق فوزه الأول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا، على نظيره مصر المقاصة، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، ومثلهما عن المقاولون العرب الذي سقط أمام وادي دجلة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
مباراة الاهلى والترسانة (2)

الترسانة يحقق فوزه الأول في المظاليم

حقق فريق الترسانة بقيادة محمد صلاح مديره الفني، فوزه الأول في الموسم الجاري من دوري الدرجة الثانية، بعدما انتصر على نظيره الزرقا بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد كريسبو، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب رأس البر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني، ليرفع الشواكيش رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل تجمد رصيد الزرقا عند نقطتين في المركز الأخير. ويتبقى مباراة وحيدة من الجولة الثامنة تجمع بين سيراميكا ومنتخب السويس يوم الأربعاء.
استاد-الإسماعيلية (16)

الإسماعيلي يطلب مواجهة الأهلي في ملعبه

طالب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الأهلي في بطولة الدوري إلى ملعبه، بدلا من ملعب المكس، جاء ذلك في بيان رسمي، قال فيه: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية.. استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية.. شدد على أن ملعبه احتضن كأس الأمم الإفريقية للكبار ومباريات الفريق بكأس العرب للأندية بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل".
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استاد-الإسماعيلية (16)

الإسماعيلي يطلب مواجهة الأهلي في ملعبه

طالب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الأهلي في بطولة الدوري إلى ملعبه، بدلا من ملعب المكس، جاء ذلك في بيان رسمي، قال فيه: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية.. استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية.. شدد على أن ملعبه احتضن كأس الأمم الإفريقية للكبار ومباريات الفريق بكأس العرب للأندية بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل".
بيراميدز (1)

بيراميدز يشارك الأهلي في الصدارة بالتعادل أمام أسوان

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره أسوان، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جون أنطوي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وأحرز محمد فاروق الهدف الثاني لبيراميدز، وعاد أوكري وسجل الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل، في المقابل رفع أسوان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر.
نادى-طنطا

طنطا يخطف تعادلا مثيرًا من سموحة في الدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة المدير الفني أيمن المزين، نقطة ثمينة من نظيره سموحة، الذي يقوده حسام حسن، بعد أن تعادلا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب الأول، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرتقي أبناء السيد البدوي إلى المركز العاشر برصيد ست نقاط، بعدما خاض 5 لقاءات، في المقابل رفع الفريق السكندري رصيده إلى نفس النقاط في المركز التاسع، بعدما حقق الفوز في لقاء كان أمام إنبي وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر واحدة.
الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون العرب يفوز على أسوان في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على نظيره أسوان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب ذئاب الجبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل محمود عطوة هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وخطف محمد سمير هدف الفوز لأبناء عماد النحاس. الفوز رفع رصيد المقاولون إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، في المقابل تجمد رصيد أسوان عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
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