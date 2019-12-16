الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٠ م

الإنتاج الحربي

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.

في الدقيقة 12، أهدر فريق الإنتاج الحربي، فرصة هدف محقق، بعد خطأ من وسط الملعب، نفذه أحمد شديد قناوي، بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وخرج حارس مرمى طنطا، بشكل خاطئ، ووصلت الكرة إلى باسم مرسي، الذي سدد كرة، أبعدها محمود مسعود من على خط المرمى. وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خطف مامادو