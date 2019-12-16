الإسماعيلي يطلب مواجهة الأهلي في ملعبه

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

استاد الإسماعيلية

طالب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الأهلي في بطولة الدوري إلى ملعبه، بدلا من ملعب المكس، جاء ذلك في بيان رسمي، قال فيه: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية.. استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية.. شدد على أن ملعبه احتضن كأس الأمم الإفريقية للكبار ومباريات الفريق بكأس العرب للأندية بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل".

وتابع: "النادي دائما ما يؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقاتها المختلفة وهو ما جعله يبدي بعض المرونة الزائدة في أوقات عديدة، إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التي يتم تفضيل بعضها على حساب البعض الآخر، وهو ما يتسبب



وتابع: "النادي دائما ما يؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقاتها المختلفة وهو ما جعله يبدي بعض المرونة الزائدة في أوقات عديدة، إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التي يتم تفضيل بعضها على حساب البعض الآخر، وهو ما يتسبب في تأجيج مشاعر الجماهير".



واختتم البيان: "مسؤولو الفريق شددوا على ضرورة إقامة مواجهة الأهلي في الإسماعيلية في ظل عدم وجود أي سبب وجيه لنقلها لملعب آخر، وخاصة أنها مباراة الفريق، وذلك لإرساء مبدأ العدالة والإنصاف بين الجميع".



وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي والإسماعيلي، على ملعب استاد الإسماعيلية، في شهر نوفمبر لعام 2010، وانتهت بفوز الدراويش بنتيجة (3- 1).