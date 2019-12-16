رياضة

الإسماعيلي يطلب مواجهة الأهلي في ملعبه

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
استاد الإسماعيلية
استاد الإسماعيلية
طالب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الأهلي في بطولة الدوري إلى ملعبه، بدلا من ملعب المكس، جاء ذلك في بيان رسمي، قال فيه: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية.. استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية.. شدد على أن ملعبه احتضن كأس الأمم الإفريقية للكبار ومباريات الفريق بكأس العرب للأندية بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل".
وتابع: "النادي دائما ما يؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته في نجاح مسابقاتها المختلفة وهو ما جعله يبدي بعض المرونة الزائدة في أوقات عديدة، إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التي يتم تفضيل بعضها على حساب البعض الآخر، وهو ما يتسبب
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الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

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أكد ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي أن دفاع المارد الأحمر، لا يعاني من أي مشكلة، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب نهاية مواجهة فريقه أمام وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأحمر، بثلاثية نظيفة، قائلًا:"أي لاعب يمتاز بالسرعات الكبيرة سيسبب المشاكل لأي دفاع وليس دفاع الأهلي فقط..فنحن نهاجم وندافع ككتلة واحدة، ولا يوجد شخص مسئول عن خطأ لوحده، ولو واجهنا فرصا من المنافسين فهذه مسؤولية خط الوسط قبل الدفاع.. لاعبو خط الوسط عليهم الدفاع أولا قبل خط دفاعنا".
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أسدل الستار على منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر، اليوم الأحد، واختتمت المباريات بمواجهة فريق أسوان بنظيره طنطا، حيث نجح الفريق الجنوبي في الإطاحة بالفريق الأصفر من البطولة، وشهد الدور بعض المفاجآت على رأسها خروج إنبي والإنتاج الحربي على يد الترسانة وأبوقير للأسمدة اللذين يلعبان بدوري القسم الثاني، وشهدت اللقاءات الستة عشر للمرحلة تسجيل 37 هدفًا وكان فوز بيراميدز على حساب النجوم بنتيجة 6- 1 الأكبر.. كما أن دور الـ32 شهد تألقًا للنجوم المغاربة، حيث سجّل وليد أزارو مهاجم الأهلي هدفين في مرمى بني سويف.
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