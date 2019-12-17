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طهر القولون بهذا العصير.. تناوله لأسبوع

عندما تمتص الأمعاء العناصر الغذائية من الطعام شبه المهضومة، وتمنع امتصاص البكتيريا الضارة والسموم، فمهمة القولون إزالة السوائل والملح من تلك الفضلات
تحرير:فيروز ياسر ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
مطهر للقولون
مطهر للقولون
أصبح ألم القولون من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكبار والصغار والنساء والرجال، وتعددت الأسباب واختلفلت نسبة الآلام، لكن المرضى يتزايد عددهم، وبالرغم أن مشكلات الجهاز الهضمي متعددة لكن غالبا ما يعتقد المرضى أن تلك الآلام في المعدة والأمعاء فقط غير مبالين بالقولون الذي يعتبر من الأعضاء المهمة التي يجب الحفاظ على صحتها جيدا، حيث يلعب دورا حيويا في القضاء على فضلات الأطعمة والمساعدة في عملية ترطيب الجسم، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
يمكن أن يتدمر القولون نتيجة التعرض للإمساك المزمن ومشكلات الهضم ومتلازمة القولون العصبي، فعندما تمتص الأمعاء العناصر الغذائية من الطعام شبه المهضوم، وتمنع امتصاص البكتيريا الضارة والسموم، فمهمة القولون إزالة السوائل والملح من تلك الفضلات. عندما تتناول طعاما ليس غنيا بالعناصر الغذائية الصحية، ولا تشرب
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