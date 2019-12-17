طهر القولون بهذا العصير.. تناوله لأسبوع

عندما تمتص الأمعاء العناصر الغذائية من الطعام شبه المهضومة، وتمنع امتصاص البكتيريا الضارة والسموم، فمهمة القولون إزالة السوائل والملح من تلك الفضلات

تحرير:فيروز ياسر ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أصبح ألم القولون من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكبار والصغار والنساء والرجال، وتعددت الأسباب واختلفلت نسبة الآلام، لكن المرضى يتزايد عددهم، وبالرغم أن مشكلات الجهاز الهضمي متعددة لكن غالبا ما يعتقد المرضى أن تلك الآلام في المعدة والأمعاء فقط غير مبالين بالقولون الذي يعتبر من الأعضاء المهمة التي يجب الحفاظ على صحتها جيدا، حيث يلعب دورا حيويا في القضاء على فضلات الأطعمة والمساعدة في عملية ترطيب الجسم، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.

يمكن أن يتدمر القولون نتيجة التعرض للإمساك المزمن ومشكلات الهضم ومتلازمة القولون العصبي، فعندما تمتص الأمعاء العناصر الغذائية من الطعام شبه المهضوم، وتمنع امتصاص البكتيريا الضارة والسموم، فمهمة القولون إزالة السوائل والملح من تلك الفضلات. عندما تتناول طعاما ليس غنيا بالعناصر الغذائية الصحية، ولا تشرب

يمكن أن يتدمر القولون نتيجة التعرض للإمساك المزمن ومشكلات الهضم ومتلازمة القولون العصبي، فعندما تمتص الأمعاء العناصر الغذائية من الطعام شبه المهضوم، وتمنع امتصاص البكتيريا الضارة والسموم، فمهمة القولون إزالة السوائل والملح من تلك الفضلات.

عندما تتناول طعاما ليس غنيا بالعناصر الغذائية الصحية، ولا تشرب ما يكفي من الماء فهذا يعمل على إهدار الطعام على جدران القولون وتسمم الجسم ببطء.

كلما تقدمت في العمر، فإن فرص إصابتك بالأورام الحميدة، والالتهابات والأورام الخبيثة بالقولون تزيد، وهذه المشكلات ربما ترتبط بعوالق المواد اللزجة من الأطعمة.

كيف يمكنك تطهير القولون؟



هذا الخليط ربما يساعدك في تطهير القولون في أقصر وقت، ولكن عليك التأكد من استخدامه في المنزل لأنه قد يجعلك تدخل الحمام، واشرب الكثير من الماء خلال تلك العملية.

إذا كانت المرأة حاملا أو لديها آلام في الأمعاء أو تعاني من الأمراض فيجب التحدث إلى الطبيب قبل تطهير القولون بنفسها.

المكونات



- نصف كوب من عصير التفاح العضوي.

- ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الطازج.

- ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الطازج.

- نصف ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا.

- نصف كوب من الماء الدافيء النقي.

طريقة التحضير



1- ضع قدر صغير من ماء الفلتر وقم بتدفئته ولا تغليه، للدرجة التي تساعدك في شربه سريعا قبل أن يبرد.

2- ضع الماء في الكوب وأضف إليه الملح ثم قلبه جيدا حتى يذوب.

3- أضف عصير التفاح والزنجبيل والليمون ثم قلب الخليط جيدا.

4- تناول هذا المشروب 3 مرات في اليوم قبل كل وجبة ولمدة أسبوع.

الفوائد التي يحملها هذا المشروب



الليمون غني بمضادات البكتيريا ومضادات الأكسدة التي تمنع تدمير أنسجة القولون وتساعد في إزالة السموم من الكبد، كما أن الزنجبيل يحتوي على مكونات تساعد في منع سرطان القولون من خلال منع انتشار الخلايا السرطانية، ومحاربة الالتهابات وتحسين الهضم.

ويحتوي عصير التفاح على أكثر من 14 مركب طبيعي نباتي يمنع سرطان القولون ويحارب الجذور الحرة، كما يحتوي على فيتامين C والثيامين وفيتامين B6 ، والبوتاسيوم والمغنسيوم.

كما أن ملح الهيمالايا غني بالمعادن التي تحسن وظائف الأعصاب وتقلل الالتهابات وتخفف الألم، وكل هذا يحسن من انقباض العضلات التي تدفع الفضلات للخارج.

للحفاظ على صحة القولون، جرب أن تشرب العصير المطهر لمدة أسبوع وتأكد من شربك للماء وأكل الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالألياف إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

عصائر تخلصك من الإمساك

عصير البرتقال



هو لا يحتوي فقط على فيتامين C، الذي يساعد على عملية هضم صحية، بل هو غني أيضًا بالألياف الغذائية التي تعمل كمُلين للأمعاء، ومن ثم يقلل من حدوث الإمساك، كما يعزز من صحة الجهاز المناعي، ويطهر الجسم، ويزيد من حركة الدورة الدموية.

عصير الأناناس



يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، فيعمل كمُلين لتجنب الإصابة بالإمساك، كما أن هذه الفاكهة غنية بإنزيم يسمى البروميلين، يحسن بشكل كبير من وظيفة الأمعاء، كما أن له دورا فعالا في التعزيز من الجهاز المناعي، ويقلل من ظهور الجذور الحرة في الجسم، ومن ثم يحقق لك وقاية كبيرة من الفيروسات، وجميع هذه العصائر ستساعدك في الحفاظ على صحة معدتك.