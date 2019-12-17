أنيميا ونقص فيتامين D.. أضرار الدايت غير الصحي

يجب تناول أطعمة غنية بالحديد كاللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية، والدجاج والمأكولات البحرية والمكسرات والفاصوليا والخضروات (خاصة السبانخ) للحماية من الأنيميا.

تحرير:إسراء سليمان ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

يتجاهل البعض صحة الجسم، وكأنه لا يحتاج لصيانة من وقت لآخر، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر والمعادن والفيتامينات الهامة، لأن أي نقص في عنصر محدد، يؤدي إلى خلل في الجسم، فنقص معدن الحديد، ينتج عنه الأنيميا، ونقص فيتامين A يؤدي إلى جفاف البشرة والعين، جميعها ترجع إلى اتباع حمية غذائية، تفتقر إلى العناصر الضرورية لصحة الجسم، كما يعتبر نقص فيتايمن D شائع بشكل كبير، نتيجة قلة التعرض للشمس، لذا لابد من الانتباه جيدًا لصحة الجسم، نقلًا عن الموقع الهندي "stylecraze"

وفقًا لبعض الإحصائيات، واحد من كل خمس وفيات يرتبط بسوء التغذية، هذه الإحصاءات تكشف حقيقة مثيرة للقلق، وهي أن نظامنا الغذائي لا يعتبر كافي، للحفاظ على صحة الجسم، أي يفتقر إلى العناصر الغذائية الصحيحة. ما هو نقص العناصر الغذائية؟ يحتاج جسمك إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، من أجل أداء مثالي للجسم،

وفقًا لبعض الإحصائيات، واحد من كل خمس وفيات يرتبط بسوء التغذية، هذه الإحصاءات تكشف حقيقة مثيرة للقلق، وهي أن نظامنا الغذائي لا يعتبر كافي، للحفاظ على صحة الجسم، أي يفتقر إلى العناصر الغذائية الصحيحة.

ما هو نقص العناصر الغذائية؟

يحتاج جسمك إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، من أجل أداء مثالي للجسم، والوقاية من الأمراض، وتسمى هذه الفيتامينات والمعادن "بالمغذيات الدقيقة"، لا يستطيع الجسم إنتاج المغذيات الدقيقة، ولكن يمكن الحصول عليها من خلال النظام الغذائي، إضافة إلى ذلك، تشمل بعض أوجه القصور الشائعة في المغذيات على نقص فيتامين A واليود وحمض الفوليك ونقص الحديد، مما قد يؤدي إلى عواقب بالغة، وتشمل هذه النتائج ضعف الإدراك، ومرض الشريان التاجي، وأمراض العيون، والتهابات، والسرطان، ومرض السكري، والالتهابات، والسمنة.

ما يلي بعض من المعادن والفيتامينات التي يؤدي عدم توافرها بالجسم إلى عجز، ينتج عنه خلل:

1. نقص الحديد (يسبب فقر الدم)

عند الإصابة بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد، تظهر بعض الأعراض التالية:

جلد شاحب

التعب الشديد

أظافر هشة

ألم في الصدر وضيق في التنفس (يرافقه ضربات القلب السريعة)

اليدين والقدمين الباردة

التهاب اللسان

الصداع والدوار

عندما لا يكون لدى الجسم ما يكفي من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين، يحدث عجز في الحديد، يعرف باسم الأنيميا، وبالتالي تقل قدرة الدم في نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، إضافة إلى ذلك، يعتبر فقدان الدم هو أحد الأسباب الرئيسية لنقص الحديد، فالنساء أكثر عرضة لخطر فقدان الدم أثناء الدورة الشهرية، حتى نقص الحديد في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى هذا الخلل.

لذا يجب تناول أطعمة غنية بالحديد مثل اللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية، والدجاج والمكسرات والفاصوليا والخضروات (خاصة السبانخ).

2-نقص اليود (يسبب الإصابة بتضخم الغدة الدرقية)

قد تعاني من نقص اليود إذا واجهت الأعراض التالية:

تضخم الغدة الدرقية

إعياء

الإمساك

وجه سمين

ضعف العضلات

جلد جاف

آلام العضلات

الاكتئاب

ضعف الذاكرة

زيادة الوزن

زيادة الحساسية للبرد

عدم انتظام الدورة الشهرية

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم

يحدث نقص اليود عندما لا تستهلك كمية كافية من خلال نظامك الغذائي، كما أن النساء أكثر عرضة لتطوير الغدة الدرقية من الرجال، أما الأفراد الآخرون الذين هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة هم أولئك الذين عانوا من مشكلة في الغدة الدرقية من قبل، أو من خضعوا لعملية جراحية لتصحيح مشكلة الغدة الدرقية لديهم، والذين لديهم تاريخ عائلي لمرض الغدة الدرقية أيضًا.

أفضل طريقة للوقاية من نقص اليود هي استهلاك الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الألبان والجمبري والتونة وصفار البيض والقراصيا والملح.

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3-نقص فيتامين A (يسبب العمى الليلي)

قد تعاني من نقص فيتامين (A) إذا واجهت الأعراض التالية:

البشرة الجافة والمتقشرة

عيون جافة

التهاب العين

العمى الليلي

عدم تناول كميات كافية من المنتجات الغنية بفيتامين A، يؤدي إلى هذا العجز، لذا لابد من استهلاك الجزر والبطاطا الحلوة والخضراوات ذات الأوراق الداكنة والخس.

4-نقص فيتامين (D) (أسباب هشاشة العظام)

قد تعاني من نقص فيتامين (د) إذا واجهت الأعراض التالية:

آلام العظام

الإرهاق المزمن

أمراض المناعة الذاتية

ارتفاع ضغط الدم

بعض هذه الأعراض تشمل التعرض المحدود لأشعة الشمس أو مرض التهاب الأمعاء أو حالات أخرى تسبب سوء امتصاص المغذيات، قد يكون النباتيون في خطر كبير لأن معظم مصادر الغذاء الطبيعية لفيتامين (D) تشمل الأسماك ومنتجات الألبان والدجاج.

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