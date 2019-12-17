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أنيميا ونقص فيتامين D.. أضرار الدايت غير الصحي

يجب تناول أطعمة غنية بالحديد كاللحوم الخالية من الدهون والمأكولات البحرية، والدجاج والمأكولات البحرية والمكسرات والفاصوليا والخضروات (خاصة السبانخ) للحماية من الأنيميا.
تحرير:إسراء سليمان ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أهمية الطعام
أهمية الطعام
يتجاهل البعض صحة الجسم، وكأنه لا يحتاج لصيانة من وقت لآخر، وذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي، غني بالعناصر والمعادن والفيتامينات الهامة، لأن أي نقص في عنصر محدد، يؤدي إلى خلل في الجسم، فنقص معدن الحديد، ينتج عنه الأنيميا، ونقص فيتامين A يؤدي إلى جفاف البشرة والعين، جميعها ترجع إلى اتباع حمية غذائية، تفتقر إلى العناصر الضرورية لصحة الجسم، كما يعتبر نقص فيتايمن D شائع بشكل كبير، نتيجة قلة التعرض للشمس، لذا لابد من الانتباه جيدًا لصحة الجسم، نقلًا عن الموقع الهندي "stylecraze"
وفقًا لبعض الإحصائيات، واحد من كل خمس وفيات يرتبط بسوء التغذية، هذه الإحصاءات تكشف حقيقة مثيرة للقلق، وهي أن نظامنا الغذائي لا يعتبر كافي، للحفاظ على صحة الجسم، أي يفتقر إلى العناصر الغذائية الصحيحة. ما هو نقص العناصر الغذائية؟ يحتاج جسمك إلى العديد من الفيتامينات والمعادن، من أجل أداء مثالي للجسم،
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طهر القولون بهذا العصير.. تناوله لأسبوع

أصبح ألم القولون من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكبار والصغار والنساء والرجال، وتعددت الأسباب واختلفلت نسبة الآلام، لكن المرضى يتزايد عددهم، وبالرغم أن مشكلات الجهاز الهضمي متعددة لكن غالبا ما يعتقد المرضى أن تلك الآلام في المعدة والأمعاء فقط غير مبالين بالقولون الذي يعتبر من الأعضاء المهمة التي يجب الحفاظ على صحتها جيدا، حيث يلعب دورا حيويا في القضاء على فضلات الأطعمة والمساعدة في عملية ترطيب الجسم، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
آلام الأذن

بثور الأذن تسبب الألم.. ما أسباب ظهورها وطرق علاجها؟

البثور لا تهاجم الوجه فقط، لكنها قد تصل إلى الأذنين، فقد تستيقظ في أحد الأيام تنتابك الحكة خارج الأذن، وبشكل متكرر، وغالبا لا تعرف السبب، وعموما فإن الاضطرابات الهرمونية سبب رئيس في وجود بثور الأذن. عليك معرفة أن التغيرات الهرمونية التي تحدث في مرحلة البلوغ تسبب ظهور البثور على الرقبة والوجه والصدر وحتى الظهر، وغالبا ما تشعر بالألم وعدم الارتياح، وقد تحدث بثور الأذن نتيجة زيادة الدهون في تلك المنطقة، لذا سيكون عليك معرفة أسباب وجودها وطرق علاجها حسبما ذكر موقع Boldsky.com.
سرطان الثدي والبرسينج

الكشف عن علاجات تهزم سرطان الثدي خلال 10 أيام

خلال الفترة الحالية، يركز العلماء على علاجات سرطان الثدي للتوصل إلى الأفضل والذي يضمن للنساء الوقاية أو العلاج في فترة قصيرة، بالإضافة إلى تقليل نسب خطر الوفاة، كما كانت الأولوية التخلص من الورم تماما سواء بالعقاقير أو العمليات التي غالبا ما تترك بعض الندوب. يعود الفضل إلى العمليات التي خضعت لها النساء المصابات بالسرطان في المرحلة الأولى إلى بقائهم على قيد الحياة بنسبة 90% وخمس سنوات بعد التشخيص، ولكن تلك العلميات مكلفة للغاية، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
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