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السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي من قطار «قلين- شربين»

تحرير:محمد فتحي ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
قطار _ أرشيفية
قطار _ أرشيفية
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا مساء اليوم الإثنين، اعتذرت فيه عن تأخير حركة القطارات في المسافة ما بين محطتي «قلين ونشرت خط قلين/ شربين»، وذلك نتيجة سقوط عجلة بوجي من عربة قطار رقم 507 ركاب «قلين/ شربين»، موضحة أنه تم سفرية القطار بعد فصل العربة، مشيرة إلى أنه جارٍ الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعربة القطار المعطلة. من جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة مسير القطارات على باقي خطوط الهيئة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد استقبل، في وقت سابق، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation. وشهد الوزير وقيادات
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نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة: مصر تفتح ذراعيها لمن تعاني دولته من أزمات

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر تفتح ذراعيها أمام الضيوف التي تعاني دولهم من أزمات ولا يتم اعتبارهم كلاجئين ؛ ليحصلوا على نفس المزايا التي يتمتع بها المصريون في الصحة والتعليم. جاء ذلك في كلمة ألقتها نبيلة مكرم أمام جلسة "دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" المنعقدة ضمن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ الذي يختتم أعماله غدا الثلاثاء. وتطرقت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "إحياء الجذور" التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعضيد الدبلوماسية الشعبية بين دول مصر واليونان وقبرص، مشيرة إلى أن المبادرة استهدفت تسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي عاشت على أرض مصر.
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تراجع مؤشرات البورصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تراجع مؤشرات البورصة المصرية وانخفاض سهم راميدا للأدوية، موضحًا أن مؤشرات سوق الأوراق المالية «البورصة» مرآة الاقتصاد المصري، قد تراجعت بشكل جماعي في الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشر «egx30» الرئيس بنسبة 1.94%؛ ليصل إلى 13358 نقطة، وهبط مؤشر «egx70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17% ليسجل 520 نقطة، وهبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا، بنسبة 1.57% إلى 1360 نقطة، مما أدى لفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 8.6 مليار جنيه.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
السيسي (3)

السيسي يؤكد أهمية المدارس اليابانية في بناء الإنسان المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية، والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية، كما أكد للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية في الأهمية في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر.
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الفريق -مهندس-كامل -الوزير (2)

الوزير: 1.71 مليار دولار تكلفة مشروع مترو الإسكندرية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة حريصة على إتمام مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، والذى ستساهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بـ100 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيتم عرض الدراسة الخاصة بالمشروع قريبا على القيادة السياسية وأنه بعد التصديق عليها سيتم التعاقد مع الاستشاري الخاص بالمشروع، خلال الاجتماع الذى عقده وزير النقل مع وفد وكالة التنمية الفرنسية (AFD) لبحث سبل دعم عدد من المشروعات في مجالات النقل بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للانفاق وممثلي وزارة التعاون الدولي والاستثمار.
قطار - أرشيفية

سفير المجر بالقاهرة: بدء توريد عربات القطار لمصر في 2020

قال سفير المجر بالقاهرة بيتر كيفك إنه من المتوقع بدء توريد بعض عربات القطار لمصر في الربع الأول من عام 2020 والتي ستدعم برنامج التحديث الذي تنفذه هيئة السكك الحديدية في مصر، مشيرا إلى أن العربات الجديدة ستزيد من مستوى الراحة في وسائل النقل العام وستقلل من مخاطر الحوادث. وأعرب سفير المجر، عن سعادته بعودة القطارات المجرية لمصر، .موضحا أن الشركة المجرية " جانز –مافيج " كانت تقوم بتوريد عربات القطار للسكك الحديدية لمصر خلال فترة الستينيات والسبعينات.
وزير-النقل-كامل-الوزير-في-البحيرة (1)

كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
مصطفى-مدبولي

مدبولي يشهد دخول ماكينة الحفر العميق محطة «ماسبيرو»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، فمرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، جاء ذلك خلال حضوره إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
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