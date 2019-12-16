السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي من قطار «قلين- شربين»

تحرير:محمد فتحي ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م

قطار _ أرشيفية

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا مساء اليوم الإثنين، اعتذرت فيه عن تأخير حركة القطارات في المسافة ما بين محطتي «قلين ونشرت خط قلين/ شربين»، وذلك نتيجة سقوط عجلة بوجي من عربة قطار رقم 507 ركاب «قلين/ شربين»، موضحة أنه تم سفرية القطار بعد فصل العربة، مشيرة إلى أنه جارٍ الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعربة القطار المعطلة. من جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة مسير القطارات على باقي خطوط الهيئة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد استقبل، في وقت سابق، 10 جرارات سكة حديد جديدة بميناء الإسكندرية، ضمن الدفعة الأولى من أصل عقد تصنيع وتوريد 110 جرارات جديدة وإعادة تأهيل 81 جرار سكة حديد من الأسطول الحالي تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة GE Transportation. وشهد الوزير وقيادات