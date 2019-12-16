وزيرة الهجرة: مصر تفتح ذراعيها لمن تعاني دولته من أزمات

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م

نبيلة مكرم

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر تفتح ذراعيها أمام الضيوف التي تعاني دولهم من أزمات ولا يتم اعتبارهم كلاجئين ؛ ليحصلوا على نفس المزايا التي يتمتع بها المصريون في الصحة والتعليم. جاء ذلك في كلمة ألقتها نبيلة مكرم أمام جلسة "دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" المنعقدة ضمن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ الذي يختتم أعماله غدا الثلاثاء. وتطرقت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "إحياء الجذور" التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعضيد الدبلوماسية الشعبية بين دول مصر واليونان وقبرص، مشيرة إلى أن المبادرة استهدفت تسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي عاشت على أرض مصر.

واستعرضت نبيلة مكرم تتبعها لليونانيين المصريين في أوروبا واستراليا، مؤكدة أنهم لايزالون يحافظون على وثائقهم المصرية وعاداتهم المصرية.وأعلنت وزيرة الهجرة أن الجولة الرابعة من مبادرة إحياء الجذور ستنطلق خلال أيام حيث ستركز على الأجيال الشابة إضافة إلى أبناء المصريين في الخارج، مشيرة إلى الجهد المبذول