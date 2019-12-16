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وزيرة الهجرة: مصر تفتح ذراعيها لمن تعاني دولته من أزمات

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٩ م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر تفتح ذراعيها أمام الضيوف التي تعاني دولهم من أزمات ولا يتم اعتبارهم كلاجئين ؛ ليحصلوا على نفس المزايا التي يتمتع بها المصريون في الصحة والتعليم. جاء ذلك في كلمة ألقتها نبيلة مكرم أمام جلسة "دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" المنعقدة ضمن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ الذي يختتم أعماله غدا الثلاثاء. وتطرقت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "إحياء الجذور" التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعضيد الدبلوماسية الشعبية بين دول مصر واليونان وقبرص، مشيرة إلى أن المبادرة استهدفت تسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي عاشت على أرض مصر.
واستعرضت نبيلة مكرم تتبعها لليونانيين المصريين في أوروبا واستراليا، مؤكدة أنهم لايزالون يحافظون على وثائقهم المصرية وعاداتهم المصرية.وأعلنت وزيرة الهجرة أن الجولة الرابعة من مبادرة إحياء الجذور ستنطلق خلال أيام حيث ستركز على الأجيال الشابة إضافة إلى أبناء المصريين في الخارج، مشيرة إلى الجهد المبذول
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد: سقوط عجلة بوجي من قطار «قلين- شربين»

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا مساء اليوم الإثنين، اعتذرت فيه عن تأخير حركة القطارات في المسافة ما بين محطتي «قلين ونشرت خط قلين/ شربين»، وذلك نتيجة سقوط عجلة بوجي من عربة قطار رقم 507 ركاب «قلين/ شربين»، موضحة أنه تم سفرية القطار بعد فصل العربة، مشيرة إلى أنه جارٍ الدفع بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي لعربة القطار المعطلة. من جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، انتظام حركة مسير القطارات على باقي خطوط الهيئة بمختلف أنحاء الجمهورية.
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تراجع مؤشرات البورصة في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن تراجع مؤشرات البورصة المصرية وانخفاض سهم راميدا للأدوية، موضحًا أن مؤشرات سوق الأوراق المالية «البورصة» مرآة الاقتصاد المصري، قد تراجعت بشكل جماعي في الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشر «egx30» الرئيس بنسبة 1.94%؛ ليصل إلى 13358 نقطة، وهبط مؤشر «egx70»، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17% ليسجل 520 نقطة، وهبط مؤشر egx100 الأوسع نطاقا، بنسبة 1.57% إلى 1360 نقطة، مما أدى لفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بقيمة 8.6 مليار جنيه.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
السيسي (3)

السيسي يؤكد أهمية المدارس اليابانية في بناء الإنسان المصري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مشروع المدارس اليابانية بالنسبة للدولة المصرية واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، في ضوء تركيز نظام التعليم الياباني على التكوين السليم لكافة جوانب الشخصية، والأكاديمية لدى الأطفال والطلاب، بما فيها القيم الأخلاقية وتنمية العمل الجماعي بهدف صقل الأجيال الجديدة لمواجهة الحياة العملية، كما أكد للخبراء اليابانيين أن أمامهم مهمة غاية في الأهمية في هذا الإطار. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم الأحد مجموعة الخبراء اليابانيين المزمع إشرافهم على منظومة المدارس اليابانية بمصر.
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شكري: أحداث 2011 أثرت سلبيا على مفهوم الدولة الوطنية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أحداث عام 2011 كان لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي وهددت مفهوم الدولة الوطنية، نتيجة التغيير الذي تم بشكل غير منظم وإخفاق الدولة الوطنية في الاضطلاع بمسئولياتها، مضيفا أن هذه الأحداث أدت أيضا إلى الصراعات الداخلية في سوريا وليبيا واليمن والاستقطاب الإقليمي وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية استغلالا لهذه الأوضاع، وتحفيز دول كانت تستفيد من توسع رقعة المنظمات الارهابية، كما كان لها تأثير واسع اجتماعي واقتصادي وسياسي لا يقتصر على المنطقة العربية.
الخارجية المصرية

إضاءة مبنى الخارجية احتفالًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان

احتفت وزارة الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لحقوق الإنسان بإضاءة مبناها بحروف "UDHR".
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السيسي في رسالة للفاتيكان: نعتز بجهودكم لنشر التسامح

استقبل قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية رئيس الفاتيكان، اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل للبابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة منه تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان، مضيفا أن شكري أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان.
سامح-شكرى

شكري: جهود حثيثة لتعزيز قيم المواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق بين القاهرة والفاتيكان فيما يتصل بالقضايا المحورية والهامة بالنسبة للطرفين سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الإقليمي ومتعدد الأطراف، جاء ذلك خلال استقبال وزير خارجية الفاتيكان نيافة رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجار، اليوم الجمعة وزير الخارجية سامح شكري الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للفاتيكان.
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