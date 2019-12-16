جريمة

السيطرة على حريق بكسارة بلاستيك في القليوبية

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة دون خسائر بشرية. تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا دائرة قسم أول شبرا الخيمة. على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين من الفحص أن الحريق نشب بكسارة للبلاستيك بحي غرب شبرا الخيمة على مساحة 150 مترا.
على الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق. على جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر. لم
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لزواجها من آخر.. عامل يقتل «أم أولاده» في الشرقية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة على يد طليقها بمدينة العاشر من رمضان لزواجها من شخص آخر، وإقامته معها بذات الشقة المقيمة فيها مع طفليها، والتي تركها لهم طليقها للإقامة فيها بعد الانفصال. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، بلاغا بوفاة "إيمان. ي"، 32 عاما، ربة منزل، مقيمة بالمجاورة 11 بالعاشر من رمضان، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة.
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السيطرة على حريق هائل بسنترال دمرو في المحلة

حريق هائل اندلع مساء اليوم بمبنى سنترال قرية دمرو بمركز المحلة بالغربية تسبب في حدوث تعطل جزئي داخل السنترال وتدمير محتويات الأقسام الداخلية. تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال قرية دمرو بدائرة المركز. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي مفاجىء تسبب في التهام محتويات الأقسام الداخلية للسنترال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
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«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
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ردم الدم.. 24 ساعة أخمدت نار الثأر بين 4 عائلات

لا تدخر وزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إحساس المواطن بالأمن والأمان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر. الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين.
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يُجري حركة تنقلات.. «الجندي» للقاهرة و«مرزوق» للجيزة

أجرى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ شملت الحركة تعيين اللواء نائل ثروت عزيز مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء جمال الدين الرشيدي مديرًا لأمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مديرا لأمن أسوان، واللواء السيد صابر مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء شريف غريب مدير أمن قنا، واللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.
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