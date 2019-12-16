السيطرة على حريق بكسارة بلاستيك في القليوبية

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٠ م

حريق - أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة دون خسائر بشرية. تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا دائرة قسم أول شبرا الخيمة. على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين من الفحص أن الحريق نشب بكسارة للبلاستيك بحي غرب شبرا الخيمة على مساحة 150 مترا.

على الفور دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح، وتولت النيابة التحقيق. على جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر. لم