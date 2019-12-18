عضلات أو دهون.. افقد وزنك حسب شكل جسمك

كشفت تيري آن، اخصائية التغذية، أن معرفة نوع الجسم يساعد في فقدان الوزن، وبالأخص يمكن تحديد الأطعمة التي يجب تناولها والأخرى التي يمكن تجنبها.

تحرير:فيروز ياسر ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

نوع الجسم

لكل واحد منا شكل خاص لجسده والذي يتم تحديده بواسطة الجينات والهرمونات التي يتم إنتاجها خلال مرحلة البلوغ، وعموما تنقسم الأجسام إلى 3 أنواع مختلفة النحيف الذي يسمى بـ أكتومورف، وهناك نوع ميوزومورف، وثالث يسمى أندومورف. غالبا يمتلك الجسد الأكتومورف القليل من الدهون كما أن إطار الجسم صغير، أما عن الميوزومورف فيحمل صاحبه إطار للجسم متوسط لكن يمكن أن تنمو العضلات بسهولة ويستطيع خسارة الوزن أسهل، وبالنسبة للأندومورف لديه جسم إطاره كبير مع منحنيات في شكل الجسم.

كشفت تيري آن، اخصائية التغذية، أن معرفة نوع الجسم يساعد في فقدان الوزن، وبالأخص يمكن تحديد الأطعمة التي يجب تناولها والأخرى التي يمكن تجنبها، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني. الجسم الأكتومورف غالبا ما يكون هذا الجسم نحيفا ولديه عملية تمثيل غذائي سريعة، حيث قالت "تيري" أن