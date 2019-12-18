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عضلات أو دهون.. افقد وزنك حسب شكل جسمك

كشفت تيري آن، اخصائية التغذية، أن معرفة نوع الجسم يساعد في فقدان الوزن، وبالأخص يمكن تحديد الأطعمة التي يجب تناولها والأخرى التي يمكن تجنبها.
تحرير:فيروز ياسر ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
نوع الجسم
نوع الجسم
لكل واحد منا شكل خاص لجسده والذي يتم تحديده بواسطة الجينات والهرمونات التي يتم إنتاجها خلال مرحلة البلوغ، وعموما تنقسم الأجسام إلى 3 أنواع مختلفة النحيف الذي يسمى بـ أكتومورف، وهناك نوع ميوزومورف، وثالث يسمى أندومورف. غالبا يمتلك الجسد الأكتومورف القليل من الدهون كما أن إطار الجسم صغير، أما عن الميوزومورف فيحمل صاحبه إطار للجسم متوسط لكن يمكن أن تنمو العضلات بسهولة ويستطيع خسارة الوزن أسهل، وبالنسبة للأندومورف لديه جسم إطاره كبير مع منحنيات في شكل الجسم.
كشفت تيري آن، اخصائية التغذية، أن معرفة نوع الجسم يساعد في فقدان الوزن، وبالأخص يمكن تحديد الأطعمة التي يجب تناولها والأخرى التي يمكن تجنبها، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني. الجسم الأكتومورف غالبا ما يكون هذا الجسم نحيفا ولديه عملية تمثيل غذائي سريعة، حيث قالت "تيري" أن
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لمتبعي نظام الكيتو.. 6 عصائر يمكنك شربها على الفطار

أصبح نظام الكيتو من الأنظمة الغذائية الشائعة التي يتبعها العديد من الأشخاص، حيث يتضمن خفض كميات الكربوهيدرات واستبدالها بالدهون التي تمدك بالسعرات الحرارية التي يحتاجها جسمك، ويساعد هذا النظام الأطفال المصابين بالصرع على التحكم في النوبات التي تصيبهم، كما له علاقة بفقدان الوزن والتحكم في سكر الدم بشكل أفضل وخفض مستويات الكوليسترول. منذ أن حد نظام الكيتو من استهلاك الكربوهيدرات، فأصبحت العصائر التي تحتوي على مكونات عالية الكربوهيدرات مثل الفاكهة والزبادي والعسل والحليب غير مناسبة.
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«F-factor diet».. نظام ثلاثي العناصر لفقدان الوزن

توجد العديد من الأنظمة الغذائية الفعالة، مثل النظام الغذائي النباتي وحمية الكيتو ودايت الخمس وجبات، إضافة إلى نظام البحر المتوسط، وغيرها من الأنظمة الغذائية، التي تحاول مساعدة من يرغبون في فقدان الوزن، وآخر هذه الأنظمة الغذائية: نظام غذائي يعرف باسم "F-factor diet"، يعتمد على بعض العناصر الغذائية الهامة، مثل الألياف الغذائية والبروتينات الحيوانية، والكربوهيدرت المعقدة، لذا عليك باختيار ما يناسبك، للحفاظ على صحة الجسم، وفقدان الوزن في نفس الوقت، نقلًا عن "timesofindia".
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لمحبي الأرز.. يمكنك تناوله مع الخضار للحفاظ على وزنك

يعتبر الأرز من الأطعمة الأساسية في كل وجبة، توجد أنواع عديدة للأرز، ولكن أشهرها الأرز الأبيض والبني والبسمتي، لكل نوع مذاق رائع، كما يعد من الوجبات الرئيسية في كل البلاد العربية، وبالرغم من ذلك، يعمل على زيادة الوزن بشكل كبير، لأنه غني بمعدلات عالية من الكربوهيدرات، ولكن يمكنك ادراجه في نظامك الغذائي، أثناء محاولاتك لفقدان الوزن، من خلال تناوله مع كمية معقولة من الخضراوات الطازجة، الغنية بالألياف، مما يؤدي إلى زيادة الشبع، نقلًا عن "timesofindia".
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كيف تواجه آلام الظهر خلال النوم؟.. استخدم الوسادة

عندما يحين وقت النوم، تشعر بالارتياح بعد تعبك طوال اليوم في العمل ومهامك في المنزل، وحل المشكلات، فالضغوطات التي تتعرض لها يوميا تجعلك تنتظر وقت النوم بفارغ الصبر لتفرغ دماغك من الازدحام. ولكن قد يعكر صفوك حقا استيقاظك في الصباح ولديك ألم شديد أو التهاب، وقد يتطور الأمر إلى وجود ألم في الظهر فى أثناء النوم؛ لذا هناك أشياء يمكنك القيام بها لضمان استيقاظك فى حالة انتعاش وبدء اليوم بدون مشكلات أو آلام تلهيك، تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
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لماذا تشعر بالانتفاخ عندما تسافر على متن الطائرة؟

غالبا يكون لديك شعور غريب عندما تسافر بالطائرة، مزيج من الخوف والإثارة، وعندما تقترب من وجهتك، تشعر بمشكلة في معدتك، حتى أن بطنك ينتفخ، ويسبب هذا الأمر فتح الأزرار. في الحقيقة، السفر يسبب الانتفاخ، ولكن لا تقلق فهذه الحالة شائعة لدى الكثيرين، وذلك لأنه عندما تحلق بالطائرة يؤدي الضغط الموجود في الطائرة إلى تجمع الغاز داخل معدتك، كما أن اللبان وبعض السوائل التي تتناولها لها دور في جعلك تشعر بعدم الراحة؛ لذا إليك أسباب الانتفاخ وكيفية تجنبه، وفقا لما ذكره موقع Best Life.
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اترك الدواء جانبا وتناول مشروب الجزر لعلاج السعال

من المحتمل أنك سمعت عن أن الجزر من الخضراوات الجيدة لصحة عينيك، ولكن قد لا تكون سمعت عن أنه قد يكون علاجا طبيعيا للسعال. الأمر مفاجئ؟ الجزر مكون عظيم قادر على إزالة البلغم، ولهذا يمكنك تحضير شُربة الجزر التي تحارب نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن إذا كنت في عجلة من أمرك، فيمكنك تناول الجزر كثمرة. معظم أدوية السعال تحتوي على مُحليات صناعية ومواد حافظة، ولهذا فإن مشروب الجزر الخالي من السموم لديه نفس التأثير ومذاقه أفضل من مذاق الدواء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
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