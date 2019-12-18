عضلات أو دهون.. افقد وزنك حسب شكل جسمك

كشفت تيري آن، اخصائية التغذية، أن معرفة نوع الجسم يساعد في فقدان الوزن، وبالأخص يمكن تحديد الأطعمة التي يجب تناولها والأخرى التي يمكن تجنبها.
لكل واحد منا شكل خاص لجسده والذي يتم تحديده بواسطة الجينات والهرمونات التي يتم إنتاجها خلال مرحلة البلوغ، وعموما تنقسم الأجسام إلى 3 أنواع مختلفة النحيف الذي يسمى بـ أكتومورف، وهناك نوع ميوزومورف، وثالث يسمى أندومورف.
غالبا يمتلك الجسد الأكتومورف القليل من الدهون كما أن إطار الجسم صغير، أما عن الميوزومورف فيحمل صاحبه إطار للجسم متوسط لكن يمكن أن تنمو العضلات بسهولة ويستطيع خسارة الوزن أسهل، وبالنسبة للأندومورف لديه جسم إطاره كبير مع منحنيات في شكل الجسم.
كشفت تيري آن، اخصائية التغذية، أن معرفة نوع الجسم يساعد في فقدان الوزن، وبالأخص يمكن تحديد الأطعمة التي يجب تناولها والأخرى التي يمكن تجنبها، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني.
الجسم الأكتومورف
غالبا ما يكون هذا الجسم نحيفا ولديه عملية تمثيل غذائي سريعة، حيث قالت "تيري" أن
كشفت تيري آن، اخصائية التغذية، أن معرفة نوع الجسم يساعد في فقدان الوزن، وبالأخص يمكن تحديد الأطعمة التي يجب تناولها والأخرى التي يمكن تجنبها، لذا تعرف على التفاصيل وفقا لما ذكره موقع "ذا صن" البريطاني.
الجسم الأكتومورف
غالبا ما يكون هذا الجسم نحيفا ولديه عملية تمثيل غذائي سريعة، حيث قالت "تيري" أن هذا الجسم يمكن التعرف عليه على أنه لا يمكنه القيام بالتمارين الرياضية جيدا، فهو ضعيف ونحيف، ونظرا لعملية التمثيل الغذائي السريعة فإنه لا يستطيع اكتساب بعض الوزن.
أن تكون عملية التمثيل الغذائي سريعة فإن هذا يعني أن معدل حرق السعرات الحرارية أسرع من المعدلات الطبيعية أو بالمقارنة مع الأشخاص الذين لديهم معدل الأيض منتظم أو ضعيف، وهذا يعني أنه من الصعب على هذا الشخص الحفاظ على الوزن أو حتى اكتساب بعض الكيلوجرامات، كما يمكنه تناول ما يحلو له ولا يمكن أن يزيد وزنه.
الأطعمة التي يمكن أن يتناولها الأكتومورف
على صاحب هذا الجسم التركيز على الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والبروتينات، حيث تقول أخصائية التغذية أنك عليك التأكد من حصوله على السعرات الحرارية الكافية لإنتاج الطاقة.
تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل المكرونة ذات الحبوب الكاملة والأرز البني ويمكن أن يساعدا في مدخول السعرات الحرارية إلى الجسم وفي نفس الوقت يساعدان في توازن النظام الغذائي.
كما يجب على الأكتومورف الحصول على البروتين من اللحم والبيض من أجل بناء العضلات، خاصة وأن هذا النوع من الجسم ليس لديه العضلات الكافية.
في حالة قيام صاحب هذا الجسم بالتمارين الرياضية، فمن المهم التركيز على حمل الأوزان والاسكوات، لأنهما يساعد في بناء الكتل العضلية.
نوع الجسم الميوزومورف
إنه من أفضل أنواع الأجسام، حيث يمكن تنصنيف صاحبه على أنه رياضيا، لديه كتل عظمية وعضلات كبيرة، وتقول "تيري":" إذا كنت تملك هذا الجسم فمن السهل اكتساب وفقدان الوزن وهذا الأمر يعتمد على لياقتك، فهذا الجسم يمكنه بناء عضلات قوية والكثير من الدهون أسهل من أي جسم آخر.
على الجسم الميوزومورف تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والبروتينات الخالية من الدهون، حيث سيكون للجسم استجابة عندما يمتليء بالأطعمة الصحية.
تعتبر تمارين الأوزان والكارديو من التمرينات التي ينصح بممارستها حيث سيجد صاحبه نتائج سريعة.
ما هو الأندومورف؟
نوعية هذا الجسم يميل إلى تخزين مستويات عالية من الدهون، حيث أوضحت أخصائية التغذية ان أصحاب هذا الجسم يصنفون على أنهم ممتلئون، فيمتلكون خصر عريض مع أكتاف ضيقة إلى حد ما، ويعاني هؤلاء الأشخاص من عملية تمثيل غذائي ضعيفة واكتساب الدهون بسهولة ولهذا يصعب عليهم خسارة الوزن.
يعتبر التمثيل الغذائي عامل رئيسي في زيادة الوزن، ولهذا يصارع صاحب هذا الجسم من أجل الحفاظ على وزنه على الأقل.
على صاحب جسم الأندومورف محاولة تجنب الكربوهيدرات البسيطة كالموجودة في الخبز الأبيض والتركيز على البروتينات الخالية من الدهون والفواكه والخضروات، ومن المهم تجنب الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن كالغنية بالسكر والدهون.
من أفضل التمارين التي يمكن القيام بها الكارديو حيث يساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتمارين الأوزان التي تحافظ على قوة العضلات أيضا.