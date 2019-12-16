جريمة

السيطرة على حريق هائل بسنترال دمرو في المحلة

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
حريق هائل اندلع مساء اليوم بمبنى سنترال قرية دمرو بمركز المحلة بالغربية تسبب في حدوث تعطل جزئي داخل السنترال وتدمير محتويات الأقسام الداخلية. تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال قرية دمرو بدائرة المركز. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي مفاجىء تسبب في التهام محتويات الأقسام الداخلية للسنترال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
قوات الحماية المدنية بالغربية، دفعت بعدد من سيارات المطافئ وتمكنت في السيطرة على الحريق وإخماد النيران. إدارة البحث الجنائي كلفت بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحريق وحصر قيمة الخسائر
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جثة

لزواجها من آخر.. عامل يقتل «أم أولاده» في الشرقية

في واقعة ليست الأولى من نوعها، لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة على يد طليقها بمدينة العاشر من رمضان لزواجها من شخص آخر، وإقامته معها بذات الشقة المقيمة فيها مع طفليها، والتي تركها لهم طليقها للإقامة فيها بعد الانفصال. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، بلاغا بوفاة "إيمان. ي"، 32 عاما، ربة منزل، مقيمة بالمجاورة 11 بالعاشر من رمضان، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة.
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السيطرة على حريق بكسارة بلاستيك في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة دون خسائر بشرية. تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا دائرة قسم أول شبرا الخيمة. على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين من الفحص أن الحريق نشب بكسارة للبلاستيك بحي غرب شبرا الخيمة على مساحة 150 مترا.
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«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
وزارة-الداخلية

ردم الدم.. 24 ساعة أخمدت نار الثأر بين 4 عائلات

لا تدخر وزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إحساس المواطن بالأمن والأمان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر. الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين.
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السيطرة-على-حريق بداخل-مركب-عائم جنوب الأقصر (3)

14 مصابا في حريق باخرة سياحية بالأقصر

أصيب 14 شخصا في حريق نشب بمركب سياحي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، ونجح رجال الحماية المدنية في إنقاذ الركاب وطاقم المركب من الموت، وحال سرعة وصول القوات دون وقوع كارثة. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالأقصر إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من باخرة بمرسى الوطنية بمنطقة البغدادي وتحديدا في غرف العاملين بالمركب لدى توقفها بالمرسى، ليدفع مدير إدارة الحماية المدنية بلنشات الإطفاء النهري إلى موقع الحريق موجها بسرعة محاصرة مصدر النيران.
نقود-مصرية (3)

ضبط شخصين حصلا على قروض بنكية بمستندات مزورة

بلاغ تلقاه فرع مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا كشف عن شخصين حصلا على قروض بنكية بموجب مستندات مزورة إذ تقدما بسجلين تجاريين ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك بفرع طنطا للحصول على قرضين تبين أنهما مزوران، وأكدت التحريات صحة البلاغ. جهود البحث توصلت إلى أن وراء اتكارب الواقعة كل من: حاصلة على معهد فنى ومساعد مدير مبيعات (يقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية)، السجل الأول بقيمة 50 ألف جنيه للحصول على قرض بـ74 ألفا، والثاني برأس مال 120 ألف جنيه للحصول على قرض بقيمة 170 ألفا.
حريق- مركب- صيادين (3)

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مركب بالعجوزة

تمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في مركب نيلي بالعجوزة دون إصابات. البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مركب نيلي بمنطقة الكيت كات بنطاق قسم شرطة العجوزة. انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، فيما تبين نشوب حريق محدود بمدخنة المركب بمنطقة الكيت كات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات.
حريق-جرار-قطار

السيطرة على حريق محدود بجرار قطار في محطة طنطا

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، مساء اليوم السبت، من السيطرة على حريق محدود بجرار القطار القادم من دمياط ومتجها إلى القاهرة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح. البداية كانت بتلقي كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النقل والمواصلات، يفيد بورود بلاغًا من عددًا من الأهالي بنشوب حريق في جرار القطار رقم 3097 القادم من دمياط متجهًا إلى محطة قطارات السكك الحديدية بالقاهرة، داخل محطة قطارات طنطا، بسبب ماس كهربائي أدى إلى إندلاع الحريق.
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