السيطرة على حريق هائل بسنترال دمرو في المحلة

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

حريق - أرشيفية

حريق هائل اندلع مساء اليوم بمبنى سنترال قرية دمرو بمركز المحلة بالغربية تسبب في حدوث تعطل جزئي داخل السنترال وتدمير محتويات الأقسام الداخلية. تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال قرية دمرو بدائرة المركز. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي مفاجىء تسبب في التهام محتويات الأقسام الداخلية للسنترال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

قوات الحماية المدنية بالغربية، دفعت بعدد من سيارات المطافئ وتمكنت في السيطرة على الحريق وإخماد النيران. إدارة البحث الجنائي كلفت بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. وأمرت النيابة بندب خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحريق وحصر قيمة الخسائر