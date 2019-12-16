مجلس السودان: مفاوضات السلام تمضي بصورة مرضية

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

مجلس السيادة بالسودان

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وشدد جابر لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الإثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام، على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.

وبشأن حقوق الإنسان، أكد عضو مجلس السيادة التزام الحكومة برعاية وصيانة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون.قالت السفيرة الكندية في تصريحات صحفية، إن اللقاء استعرض الدور الذي يمكن أن تقوم به كندا في دعم قضايا المرحلة الانتقالية باعتبارها شريكا مهما للسودان، مشيرة إلى أن البعثة الكندية في الخرطوم ستواصل