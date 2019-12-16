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مجلس السودان: مفاوضات السلام تمضي بصورة مرضية

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م
مجلس السيادة بالسودان
مجلس السيادة بالسودان
أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وشدد جابر لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الإثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام، على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
وبشأن حقوق الإنسان، أكد عضو مجلس السيادة التزام الحكومة برعاية وصيانة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون.قالت السفيرة الكندية في تصريحات صحفية، إن اللقاء استعرض الدور الذي يمكن أن تقوم به كندا في دعم قضايا المرحلة الانتقالية باعتبارها شريكا مهما للسودان، مشيرة إلى أن البعثة الكندية في الخرطوم ستواصل
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الحرب-في-اليمن (2)

حكومة اليمن: وقف تهديد الحوثي للملاحة هو مصلحة دولية

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن مصلحة المجتمع الدولي تكون في دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية للقضاء على التهديد الحوثي بإيعاز من داعميه في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، سفير كوريا لدى اليمن باك وونج تشول في العاصمة المؤقتة عدن. وقال عبدالملك إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في رفض كل فرص السلام، بما في ذلك اتفاق استوكهولم الذي مر عام على توقيعه من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، فضلا عن مواصلة تهديدها للملاحة الدولية وآخرها اختطاف سفينتين كوريتين في مياه البحر الأحمر.
الجزائر

تسريع التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضايا فساد بالجزائر

بدأت، اليوم الإثنين، في كل من محكمة سيدي محمد والمحكمة العليا في الجزائر، عملية تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين ووزراء سابقين ورجال أعمال، إذ يمثل اليوم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير محمد جميعي أمام القاضي لمواصلة التحقيق معه فيما يتعلق بقضايا التهديد وإتلاف مستندات رسمية وقضايا أخرى على علاقة بالفساد. كما يمثل أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، أمام القضاء لسماع أقوالهم في قضايا فساد تتعلق بالثراء غير المشروع، بجانب أكثر من تسعين متهما في القضية نفسها.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: القوات المسلحة لن تستجيب للابتزاز والاستقطاب السياسي

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب، مشددا على بقائها على عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي، إذ تعهد البرهان خلال لقائه، اليوم الأحد، الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة (الخرطوم بحري) العسكرية، باستكمال متطلبات التغيير، وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الاقتراع، واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.
المظاهرات- في- لبنان (7)

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، واستخدمت قوات الأمن قنابل غازية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل قبل قليل. وأكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا.
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عبدالفتاح-البرهان

البرهان: القوات المسلحة لن تستجيب للابتزاز والاستقطاب السياسي

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب، مشددا على بقائها على عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي، إذ تعهد البرهان خلال لقائه، اليوم الأحد، الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة (الخرطوم بحري) العسكرية، باستكمال متطلبات التغيير، وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الاقتراع، واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (1)

الحكم بإيداع عمر البشير مؤسسة إصلاح لمدة عامين

قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بإيداع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، ومصادرة أموال ضبطت في مقر إقامته، وذلك في جلسة، خُصصت للنطق بالحكم، في قضية اتهامه بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي. وأوضحت المحكمة أن النص القانوني الذي لا يُجيز سجن من بلغ عمر السبعين إلا في حد الحرابة لا يمكن تطبيقه في تلك الحالة، ورأت إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، تطبيقا لحق المحكمة في اتخاذ التدابير اللازمة بحق المُسن المُدان.
علم السودان

النائب العام السوداني: التحقيقات في بلاغات شهداء الثورة مستمرة

أكد النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، لافتا إلى رفع بعض من حصانات المتهمين، مشددًا في بيان اليوم الأحد، أنه ليست هناك أية جهة، مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة، نافيا ما تردد عن سحب دعاوى وملفات الشهداء من أمام النيابة العامة، موضحًا أنه بخصوص بلاغات فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، وتداعيته، سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق.
علم السودان

السودان: برنامج لتحويل الدعم إلى نقدي مباشر

كشف وزير المالي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، عن برنامج عقد اجتماعي جديد، فيما يخص الدخل الأساسي، بتحويل الدعم إلى نقدي مباشر، ليشمل 15 إلى 20 مليون مواطن، في بلد نسبة الفقر فيه تصل إلى نحو 65 في المائة، مما يستدعي الحماية الاجتماعية، مؤكدًا في مداخلة خلال ورشة عمل نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأحد، تحت عنوان «عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية»، ضرورة الحوار المجتمعي مع عدد من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة القضايا الأساسية.
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