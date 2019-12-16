رياضة

الترسانة يحقق فوزه الأول في المظاليم

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م
الترسانة
الترسانة
حقق فريق الترسانة بقيادة محمد صلاح مديره الفني، فوزه الأول في الموسم الجاري من دوري الدرجة الثانية، بعدما انتصر على نظيره الزرقا بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد كريسبو، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب رأس البر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني، ليرفع الشواكيش رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل تجمد رصيد الزرقا عند نقطتين في المركز الأخير. ويتبقى مباراة وحيدة من الجولة الثامنة تجمع بين سيراميكا ومنتخب السويس يوم الأربعاء.
وفاز القناة على النصر، بهدفين لهدف، أحرز حسام عبدالواحد هدف التقدم للقناة، وأضاف علي شوقي الهدف الثاني، ونجح بابا إبراهيم في إحراز هدف تقليص الفارق، ليرفع القناة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الفريق القاهري عند 10 نقاط، في المركز السابع. وحقق كوكاكولا الفوز على بتروجيت، بهدف
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الاتحاد

الاتحاد يفوز على المقاصة ودجلة يحقق فوزه الأول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا، على نظيره مصر المقاصة، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، ومثلهما عن المقاولون العرب الذي سقط أمام وادي دجلة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
استاد-الإسماعيلية (16)

الإسماعيلي يطلب مواجهة الأهلي في ملعبه

طالب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الأهلي في بطولة الدوري إلى ملعبه، بدلا من ملعب المكس، جاء ذلك في بيان رسمي، قال فيه: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية.. استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية.. شدد على أن ملعبه احتضن كأس الأمم الإفريقية للكبار ومباريات الفريق بكأس العرب للأندية بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل".
الأهلي الإنتاج الحربي

الإنتاج الحربي يخطف فوزا قاتلا من طنطا في الدوري

نجح فريق الإنتاج الحربي في خطف فوز ثمين، أمام نظيره طنطا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وجاء هدف اللقاء عن طريق مامادو نياس، ليرفع العجلات الحربية رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد السكندري، الذي يحتل المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد أبناء السيد البدوي عند ثمان نقاط في المركز العاشر.
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محمد صلاح مدرب الزمالك

صلاح: الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا

علق محمد صلاح، المدير الفني لفريق الترسانة، على أداء الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن القلعة البيضاء ستتوج بدوري الأبطال هذا الموسم. وأضاف صلاح خلال حوار تليفزيوني على قناة "صدى البلد": "الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لكنه يعاني من الدلع بعض الشيء". وأكمل محمد صلاح، خلال حواره: "الزمالك يحتاج إلى قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم خلال الفترة المقبلة، ومن غير المنطقي مطالبة الفريق بشكل دائم بتقديم أداء جيد، أحيانا تحتاج لتحقيق الفوز فقط".
كابتن- محمد- صبحي (2)

حارس مرمى الداخلية يتعرض لإصابة قوية (صور)

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية لإصابة قوية، وذلك بعد اصطدامه بعارضة المرمى وهو ما تسبب في جروح في أماكن مختفة بالوجه وتم نقله للمستشفى، وكان الداخيلة قد نجح بالفوز على الترسانة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف التقدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى.
الترسانه‎

الترسانة يواصل السقوط في المظاليم وفوز بلدية المحلة

واصل فريق الترسانة سلسلة نتائجه السلبية في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة، بالخسارة أمام الداخلية بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف القدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط المركز الخامس. وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى، ليستقيل علاء ميهوب المدير الفني، ثم التعادل مع النجوم والمريخ، ليرحل مؤمن عبدالغفار، ويتم تعيين كشري الذي تعرض للهزيمة في مباراتين.
ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
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