الترسانة يحقق فوزه الأول في المظاليم

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

الترسانة

حقق فريق الترسانة بقيادة محمد صلاح مديره الفني، فوزه الأول في الموسم الجاري من دوري الدرجة الثانية، بعدما انتصر على نظيره الزرقا بهدف نظيف، جاء عن طريق محمد كريسبو، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على ملعب رأس البر، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني، ليرفع الشواكيش رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل تجمد رصيد الزرقا عند نقطتين في المركز الأخير. ويتبقى مباراة وحيدة من الجولة الثامنة تجمع بين سيراميكا ومنتخب السويس يوم الأربعاء.

وفاز القناة على النصر، بهدفين لهدف، أحرز حسام عبدالواحد هدف التقدم للقناة، وأضاف علي شوقي الهدف الثاني، ونجح بابا إبراهيم في إحراز هدف تقليص الفارق، ليرفع القناة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد الفريق القاهري عند 10 نقاط، في المركز السابع. وحقق كوكاكولا الفوز على بتروجيت، بهدف