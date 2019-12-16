الاتحاد يفوز على المقاصة ودجلة يحقق فوزه الأول

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

الاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا، على نظيره مصر المقاصة، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، ومثلهما عن المقاولون العرب الذي سقط أمام وادي دجلة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

سجل فريق الاتحاد السكندري هدف التقدم من ركلة جزاء، بعد عرقلة رزاق سيسيه في الدقيقة 17، نفذها أحمد رفعت بنجاح، وحصل مصر المقاصة على ركلة جزاء في الدقيقة 38 بعد عرقلة محمد إبراهيم، الذي صوبة الركلة، بطريقة سيئة، وتصدى لها عماد السيد. وفي الدقيقة 73، أدرك صلاح أمين، هدف التعادل لمصر المقاصة، وأضاف أحمد