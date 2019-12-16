فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«واما» يطرح كليب «على فكرة» من ألبوم الصيف ابتدى

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
فريق واما
فريق واما
طرح فريق واما الغنائي عبر قناته على موقع "يوتيوب"، فيديو كليب بعنوان "على فكرة"، من ألبوم "الصيف ابتدى"، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج John perez. كليب "على فكرة" هو الثاني بعد طرح كليب "شمس بحر"، الذي كتب كلماته تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدي. "الصيف ابتدى" يتضمن 10 أغنيات منها "بتحبي نفسك"، و"فطومة"، و"على فكرة"، و"بنتهرب"، و"الله على الجمال"، و"كترت حكاياتي"، و"يالا نرقص"، و"شمس وبحر"، و"الصيف ابتدى".
شارك في ألبوم "الصيف ابتدى" عددا من الملحنين منهم : الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، تامر حسين.                                             
اقرأ المزيد
اروى

أروى تستعد لـ«صفقة» بفيديو كليب في موسم الرياض

تستعد النجمة أروى لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "صفقة" بمعنى تصفيق (Clapping) وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب والذي سيبث على مختلف القنوات التلفزيونية. تم تصوير الفيديو في Winter Land في مدينة الرياض خلال فعاليات موسم الرياض، بمشاركة فرقة استعراضية سعودية وحضور جماهيري كبير. أروى التي انتقلت للعيش في الرياض كما أكدت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصت أن يتم التصوير في المملكة العربية السعودية فتحا للمجال أمام المبدعين من فنيين سعوديين في المساهمة بالعمل، وذلك ايمانا منها بمواهب الشباب هناك والصورة الجميلة التي تقدمها الرياض والتي لها وقع خاص في مرحلة ازدهار صناعة الترفيه.
سيلينا-جوميز

سيلينا جوميز متشوقة لسماع «ألحان قلبها».. تفاصيل ألبومها الجديد

كشفت النجمة العالمية سيلينا جوميز، تفاصيل جديدة عن أحدث ألبوماتها الغنائية "Rare"، المقرر طرحه في 10 يناير المقبل، ويضم 13 أغنية من بينها: " Cut You Off"، و"Let me get me"، و"Crowded room"، و"A Sweeter place"، بالإضافة إلى أغنيتين سينجل أطلقتهما جوميز خلال 2019، وحققتا نجاحا ملحوظا بين محبي الموسيقى والغناء حول العالم، وهما: "Lose You To Love Me" و"Look At Her Now".
كارمن- سليمان (1)

بمشاركة زوجها.. كارمن سليمان تطرح كليب «بصاتك»

طرحت المطربة كارمن سليمان، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بصاتك"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وقد شاركها زوجها الملحن مصطفى جاد، بالظهور ضمن أحداث الكليب، والأغنية من كلمات سامي علي، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والفيديو كليب من إخراج أمير الرواني، وتسجيل صوت ماهر صلاح، ومحمود أبو زيد. ومن أبرز أغاني كارمن سليمان "ما هي سهلة"، و"أناني" و"سلام"، و"حضن دافى"، و"لما تشوفك عيني"، و"ربنا يخليك لقلبي"، و"سطور حكايتي"، وتتر مسلسل "نصيبي وقسمتك". وتستعد كارمن لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، منتصف ديسمبر الحالي.
اقرأ المزيد من الأخبار
بيونسيه

مفاجآت وصدمات.. تفاصيل ترشيحات جوائز «جرامي» 2020

مفاجآت عديدة تحملها النسخة الـ62من حفل جوائز "جرامي"، حيث بدأت الأكاديمية الوطنية للعلوم والفنون المنظمة للحفل في وضع قوائم ترشيحاتها الأولى لهذه الدورة الجديدة، المقرر إقامتها في 26 من يناير المقبل، داخل مركز ستيبلز بولاية لوس أنجلوس، وستتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة عبر شبكة CBS الأمريكية. وتعد جوائز هذا الحفل إحدى أهم الجوائز الموسيقية السنوية الأربع الكبرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم من خلاله تكريم أفضل الأعمال الفنية الموسيقية، والغنائية العالمية، التى توزع على 84 فئة تضم مختلف أنواع الموسيقى.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]