«واما» يطرح كليب «على فكرة» من ألبوم الصيف ابتدى

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

فريق واما

طرح فريق واما الغنائي عبر قناته على موقع "يوتيوب"، فيديو كليب بعنوان "على فكرة"، من ألبوم "الصيف ابتدى"، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج John perez. كليب "على فكرة" هو الثاني بعد طرح كليب "شمس بحر"، الذي كتب كلماته تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدي. "الصيف ابتدى" يتضمن 10 أغنيات منها "بتحبي نفسك"، و"فطومة"، و"على فكرة"، و"بنتهرب"، و"الله على الجمال"، و"كترت حكاياتي"، و"يالا نرقص"، و"شمس وبحر"، و"الصيف ابتدى".

شارك في ألبوم "الصيف ابتدى" عددا من الملحنين منهم : الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله، تامر حسين.