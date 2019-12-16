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حكومة اليمن: وقف تهديد الحوثي للملاحة هو مصلحة دولية

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م
اليمن
اليمن
أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن مصلحة المجتمع الدولي تكون في دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية للقضاء على التهديد الحوثي بإيعاز من داعميه في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، سفير كوريا لدى اليمن باك وونج تشول في العاصمة المؤقتة عدن. وقال عبدالملك إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في رفض كل فرص السلام، بما في ذلك اتفاق استوكهولم الذي مر عام على توقيعه من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، فضلا عن مواصلة تهديدها للملاحة الدولية وآخرها اختطاف سفينتين كوريتين في مياه البحر الأحمر.
وجدد التأكيد على عدم جدية ميليشيات الحوثي في الوصول إلى حل سياسي، قائلا "أنها تراوغ كعادتها وتتنصل من كل الاتفاقات وآخرها اتفاق استوكهولم الذي راعته الأمم المتحدة"، مستعرضا الجهود الحكومية لتطبيع الأوضاع وتنفيذ ما يخصها من بنود اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، والإجراءات التي اتخذتها
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مجلس السيادة بالسودان

مجلس السودان: مفاوضات السلام تمضي بصورة مرضية

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وشدد جابر لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الإثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام، على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
الجزائر

تسريع التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضايا فساد بالجزائر

بدأت، اليوم الإثنين، في كل من محكمة سيدي محمد والمحكمة العليا في الجزائر، عملية تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين ووزراء سابقين ورجال أعمال، إذ يمثل اليوم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير محمد جميعي أمام القاضي لمواصلة التحقيق معه فيما يتعلق بقضايا التهديد وإتلاف مستندات رسمية وقضايا أخرى على علاقة بالفساد. كما يمثل أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، أمام القضاء لسماع أقوالهم في قضايا فساد تتعلق بالثراء غير المشروع، بجانب أكثر من تسعين متهما في القضية نفسها.
عبدالفتاح-البرهان

البرهان: القوات المسلحة لن تستجيب للابتزاز والاستقطاب السياسي

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، التزام القوات المسلحة بحماية التغيير، الذي تم بانحيازها لإرادة الشعب، مشددا على بقائها على عهدها في الوفاء لأهل السودان دون الاستجابة لمحاولات الابتزاز والاستقطاب السياسي، إذ تعهد البرهان خلال لقائه، اليوم الأحد، الضباط وضباط الصف والجنود بمنطقة (الخرطوم بحري) العسكرية، باستكمال متطلبات التغيير، وتحقيق أهدافه الرامية لتهيئة المناخ للشعب السوادني للوصول لصناديق الاقتراع، واختيار من يحكمه في نهاية الفترة الانتقالية.
المظاهرات- في- لبنان (7)

إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأحد، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، واستخدمت قوات الأمن قنابل غازية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، وذلك وفقًا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل قبل قليل. وأكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا.
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مايك-بومبيو

بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
ترامب وروحاني.jpg2

كيودو: واشنطن توافق على خطة اليابان للقاء الرئيس الإيراني

أوردت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة أبدت موافقتها على خطة اليابان لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني طوكيو، في الوقت الذي تسعى فيه طهران لكسر الجمود بشأن اتفاقها النووي مع القوى العالمية. وذكرت الوكالة اليابانية أن واشنطن حثت طوكيو على اطلاعها على نتائج القمة بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس روحاني، حسبما نقل مسؤول أمريكي كبير الرسالة إلى اليابان. ونسبت الوكالة لمصادر دبلوماسية - لم تكشف عن هويتها - القول إن المسؤولين اليابانيين والإيرانيين يقومون حاليا بالتنسيق لزيارة روحاني التي قد تبدأ 20 ديسمبر الجاري، وإذا تحقق ذلك، ستكون هذه هي الزيارة الأولى لرئيس إيراني منذ محمد خاتمي في أكتوبر 2000.
علي- خامنئي (2)

«فيسبوك» يحذف الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي

قالت وسائل اعلام إيرانية، إن موقع "فيسبوك" حذف، اليوم الجمعة، الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي بالكامل، مضيفة أن موقع التواصل الشهير، كان قد فرض منذ فترة قيودا على صفحة المرشد بسبب "خرق قوانين الاستخدام"، مشيرة إلى أن صفحة المرشد الإيراني باللغة العربية كان لها 100 ألف متابع، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض قيود على صفحات المرشد والمسؤولين الإيرانيين، أو حذفها، في بلد لا يسمح للمواطنين أن يفتحوا صفحات خاصة بهم على مختلف مواقع التواصل أو الوصول إلى تطبيقات المراسلة العالمية، بحسب فضائية "العربية ـ الحدث".
عادل الجبير

الجبير: إيران تهدد المنطقة كلها ولن نتحمل عدوانيتها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، إن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها. وأضاف الجبير خلال كلمته في منتدى روما للحوار المتوسطي أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، ندعم حملة "الضغط الأقسى"، مشددا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول"، مؤكدا أنه "لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".
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