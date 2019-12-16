سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

اعتقال 4 أشخاص في الأرجنتين إثر مقتل سائح بريطاني

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٥ م
الشرطة - أرشيفية
الشرطة - أرشيفية
أعلنت السلطات الأرجنتينية اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بقتل سائح بريطاني أُطلقت عليه النيران خلال محاولة سرقة. وأوضحت السلطات في الأرجنتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أنها تبحث عن متهم خامس متورط في الجريمة هو زعيم المجموعة التي قتلت السائح البريطاني ماثيو تشارلز جيبارد، 50 عاماً، في العاصمة بوينس آيرس حيث كانوا على متن دراجة بخارية وإلى جانبهم مساعدون لهم داخل سيارة.
وتم إطلاق النيران على ماثيو وأحد أقاربه، بريطاني آخر يبلغ من العمر 28 عاما، حينما كانا يدخلان فندقاً في العاصمة بوينس آيرس، وأصيب الأخير إثر الحادث.

زلزال-في-الصين (3)

مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين جراء زلزال ضرب جنوب الفلبين

أعلن مسؤولون في الفلبين مصرع طفلة وإصابة 15 شخصا آخرين بجروح بعد أن ضرب زلزال قوي اليوم الأحد، بالقرب من مدينة "دافاو". وقال رئيس بلدية بلدة "ماتاناو" جنوبي البلاد فينسنت فرنانديز في تصريحات لإذاعة محلية أوردتها قناة "يورونيوز" الأوروبية، إن طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام لقت حتفها جراء انهيار جدار عليها. من جهتها، قالت سلطات الطوارئ في الفلبين، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - إن أكثر من 15 شخصا أصيبوا في مقاطعة "دافاو ديل سور".
انقلاب حافلة

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين في حادث تحطم حافلة بنيبال

لقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب 18 آخرون، فى حادث تحطم حافلة كانت تقل عددا من الحجاج الهندوس فى نيبال. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن براجوال ماهارجان مسئول بالشرطة النيبالية إن الحافلة انحرفت عن الطريق السريع على بعد حوالي 80 كيلومترا شرقي العاصمة كاتماندو وتحطمت، مشيرا إلى أن الشرطة تحقق في أسباب وقوع الحادث.
بركان-النار-في-جواتيمالا (1)

ارتفاع حصيلة ضحايا ثوران بركان نيوزيلندا إلى 15 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا ثوران بركان جزيرة "وايت آيلاند" النيوزيلندية إلى 15 قتيلا وفقدان نحو 17 آخرين، وذلك بعدما لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته جراء الحادث. وذكرت الشرطة النيوزيلندية وفقا لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية اليوم السبت، أن القتيل كان قد تم احتجازه بالمستشفى بعد إصابته في الثورات البركاني الذي اندلع الإثنين الماضي.
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية

كوريا الشمالية تجري تجربة «مهمة».. والهدف تعزيز الردع النووي

أجرت كوريا الشمالية، اليوم السبت، تجربة أخرى وصفتها بالـ"مهمة" في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية وأن هذه التجربة سوف تعزز من قدرات الردع النووي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أنه تم إجراء الاختبار مساء أمس في ساحة سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، والمعروفة باسم موقع دونجتشانج ري.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

47.8 مليار دولار حجم استثمارات الشركات البريطانية بمصر

دعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتي وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال مشاركتها والمهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مائدة مستديرة مع نحو 10 شركات من كبريات الشركات البريطانية، تحت عنوان (الفرص الاستثمارية في مصر) ضمن الاجتماعات التي تعقدها بعثة طرق الأبواب والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.
الشرطة-البريطانية

بريطانيا تكشف هوية المشتبه به في حادث طعن جسر لندن

كشفت الشرطة البريطانية عن هوية المشتبه به في هجوم جسر لندن الذي أودى بحياة شخصين وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في مقاطعة "ستافوردشاير".. وتم إدانته في عام 2012 بجرائم إرهاب. وأضافت شرطة متروبوليتان وفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم السبت، أنه في فبراير عام 2012، أدين خان في جرائم إرهاب وتم إطلاق سراحه بشكل مشروط في ديسمبر عام 2018. يذكر أن الشرطة البريطانية قتلت أمس المهاجم الذي حاول طعن عدد من المارة بسكين عند جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه إرهابيون قبل عامين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]