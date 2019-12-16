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وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عامًا

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
ياسر زايد
ياسر زايد
أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عاما داخل أحد المستشفيات بالمعادي، إثر صراع مع المرض قبع على إثره بالعناية المركزة لمدة 10 أيام. ولد في 24 مارس 1971، وهو ابن المؤلف الكبير محسن زايد، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها "ساكن قصادي، الغول"، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات ، وإخراج أول فيلم روائي طويل فيلم "علمني الحب" عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها "هبة رجل الغراب، بنت بنوت" وآخر أعماله مسلسل "الضاهر".
مسلسل الضاهر الذى يعرض حاليا على الشاشة الفضية ، حيث تدورأحداثه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثيرمن المواقف خلال أحداث العمل.       
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المخرج هاني خليفة يستعد لـ«دهب عيره» مع يسرا

جلسات عمل مكثفة يعقدها المخرج هاني خليفة مع الكاتب أحمد عادل، للوقوف على التحضيرات الأولية لمسلسل "دهب عيره" -اسم مؤقت- واختيار باقي أبطال العمل، وهو من بطولة النجمة يسرا التي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2020. من المقرر أن يبدأ المخرج هاني خليفة، التصوير في مطلع يناير المقبل فور الانتهاء من اختيار مواقع تصوير المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار درامي غامض، ويحمل العديد من المفاجآت، والمسلسل من إنتاج العدل جروب. يأتي التعاون الثالث بين المخرج هاني خليفة والفنانة يسرا بعد مسلسل "فوق مستوى الشبهات" من بطولة نجلاء بدر، وشيرين رضا، زكي فطين عبد الوهاب.
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كيف نعى نجوم الفن «رجل الفوازير الأول» حسن عفيفي؟

بعد مشوار طويل من الأعمال الفنية رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد من أشهر مصممي الاستعراضات، وعمل مع كبار النجوم الذين اشتهروا بتقديم الفوازير، نيللي وشريهان وسمير غانم، ولقب برجل الفوازير الأول. نعى عدد من الفنانين "عفيفي" عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب الفنان محمد صبحي على صفحته الشخصية على "فيس بوك": "فقدت اليوم صديقي، ورفيق رحلتي الفنية الفنان ومصمم الاستعراضات، أيقونة فرقة رضا، حسن عفيفي.. كنت إنسانًا رائعًا طيبًا معاونًا لكل من حولك.. كنت بالنسبة لي أخي الحبيب".
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بعد صراع مع المرض.. رحيل الفنان حسن عفيفي «ملك الفوازير»

رحل الفنان "حسن عفيفي" عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض لمدة شهرين عن عمر يناهز 77 عامًا، ويعد "عفيفي" أحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وقد قام بعدة أدوار فى فيلم "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، "فتاة الاستعراض"، ثم بعد اعتزال الرقص بدأ مشواره عام 1980 بتصميم استعراضات فوازير "عروستي" مع الفنانة نيللي، وبعدها بعام قدم معها فوازير "الخاطبة" التي حققت شهرة كبيرة، وتوالت بعدها أعماله، وقدم فوازير "فطوطة" مع سمير غانم، ومسلسل "ألف ليلة ليلة" مع الفنانة شيريهان، وقام بتصميم الاستعراضات لفوازير "حول العالم".
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سمير -سيف -مخرج (2)

وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.
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