وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عامًا

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

ياسر زايد

أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عاما داخل أحد المستشفيات بالمعادي، إثر صراع مع المرض قبع على إثره بالعناية المركزة لمدة 10 أيام. ولد في 24 مارس 1971، وهو ابن المؤلف الكبير محسن زايد، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها "ساكن قصادي، الغول"، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات ، وإخراج أول فيلم روائي طويل فيلم "علمني الحب" عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها "هبة رجل الغراب، بنت بنوت" وآخر أعماله مسلسل "الضاهر".

مسلسل الضاهر الذى يعرض حاليا على الشاشة الفضية ، حيث تدورأحداثه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية، ويقع فى الكثيرمن المواقف خلال أحداث العمل.