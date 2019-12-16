جريمة

لزواجها من آخر.. عامل يقتل «أم أولاده» في الشرقية

تحرير:إسلام الشاذلي ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
في واقعة ليست الأولى من نوعها، لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة على يد طليقها بمدينة العاشر من رمضان لزواجها من شخص آخر، وإقامته معها بذات الشقة المقيمة فيها مع طفليها، والتي تركها لهم طليقها للإقامة فيها بعد الانفصال. تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة ثانِ العاشر من رمضان، بلاغا بوفاة "إيمان. ي"، 32 عاما، ربة منزل، مقيمة بالمجاورة 11 بالعاشر من رمضان، إثر إصابتها بجرح طعني في الرقبة.
انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة طليق المجني عليها "عبدالله. ح. أ"، عامل، حيث تعدى عليه بسلاح أبيض "سكينة" بسبب إقامة زوجها الثاني معها في ذات الشقة التي تركها لها ولطفليهما للإقامة فيها بعد انفصالهما. جرى ضبط المتهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة،
اقرأ المزيد
حريق (1)

السيطرة على حريق هائل بسنترال دمرو في المحلة

حريق هائل اندلع مساء اليوم بمبنى سنترال قرية دمرو بمركز المحلة بالغربية تسبب في حدوث تعطل جزئي داخل السنترال وتدمير محتويات الأقسام الداخلية. تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل بمبنى سنترال قرية دمرو بدائرة المركز. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي مفاجىء تسبب في التهام محتويات الأقسام الداخلية للسنترال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
حريق مصنع (1)

السيطرة على حريق بكسارة بلاستيك في القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا بدائرة قسم أول شبرا الخيمة دون خسائر بشرية. تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أحمد العشماوي، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بنشوب حريق بكسارة للبلاستيك بشارع أبو المنجا دائرة قسم أول شبرا الخيمة. على الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين من الفحص أن الحريق نشب بكسارة للبلاستيك بحي غرب شبرا الخيمة على مساحة 150 مترا.
جثة (5)

«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
وزارة-الداخلية

ردم الدم.. 24 ساعة أخمدت نار الثأر بين 4 عائلات

لا تدخر وزارة الداخلية جهدا في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إحساس المواطن بالأمن والأمان إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر. الخطة الموضوعة تركزت على إنهاء الخصومات وعدم تفاقمها إلى خصومة ثأرية لما تمثله من إهدار لأرواح المواطنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة (5)

«ولع سيجارة جنب الجثة».. سوداني يقتل شقيقه في الدقي

شهد ميدان المساحة بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، جريمة قتل مؤسفة عندما أقدم شاب سوداني يعاني من أزمة نفسية على قتل شقيقه الأصغر، وذلك بعد نشوب مشادة كلامية حادة بينهما تطورت إلى مشاجرة حامية الوطيس، أسرع على إثرها الأكبر إلى المطبخ واستل سكينا، وسدد له طعنة نافذة أسفل الرقبة أردته قتيلا في الحال وسط ذهول والدتهما التي حاولت السيطرة على نجليها لكن دون جدوى، لتطلق صرات استغاثة تجمع على إثرها الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة وأخطرت بدورها قسم شرطة الدقي.
جثة

التحريات تكشف غموض جثة الشيخ زايد.. كابلات صعقته

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الشيخ زايد، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من كشف غموض العثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بالشيخ زايد، إذ تبين أن الجثة الملقاة على جانب الطريق بها آثار حرق، وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمكان اتضح أن المتوفى -وهو شاب يبدو فى العقد الثالث من العمر، ولا يحمل أية أوراق إثبات شخصية- كان يحاول العبث بكابلات كهربائية فصعقته. ورجحت التحريات أنه كان يحاول سرقة الكابلات النحاسية، وجار نشر وتعميم صورة له فى أقسام الشرطة، لتحديد هويته وتسليم الجثمان إلى أهله.
جثة (3)

«أنا اللي جاي الأول».. خناقة بين عفاريت الأسفلت تنتهي بجريمة قتل

"ياسطى أنا اللي جاي الأول وعليا الدور في التحميل".. مشادة كلامية بين سائقين بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارات الأجرة قيادتهما بقرية بطا التابعة لمدينة بنها، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة انتهت بجريمة قتل، عندما أخرج "إبراهيم. م"، وشهرته "الدوش" سلاحا أبيضا "مطواة" وطعن الآخر، ليسقط قتيلا في الحال، ثم لاذ بالهرب. وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص" 33 عاما، سائق، ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة مصابا بطعنة في منطقة البطن.
محكمة-ارشفية

إحالة أوراق المتهم بقتل سائق أردني في المنيا للمفتي

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار مصباح قرني وعضوية المستشارين محمد هاشم أبو الليل ومصطفى ربيع عبد العظيم، وأمانة سر أحمد سمير ومحمد جمعة، بإحالة أوراق عاطل متهم بقتل سائق أردني إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في تطبيق حكم الإعدام عليه، مع تحديد جلسة الدور السادس من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم. تعود أحداث الواقعة إلى اليوم الثالث من شهر يناير الماضي، حينما عثرت دورية أمنية متحركة على جثة "نعيم. م"، 52 عاما، أردني الجنسية، سائق سيارة نقل بمقطورة، فى الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]