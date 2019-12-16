تجميد مستحقات لاعبي المقاصة بعد الخسارة من الاتحاد

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

ميدو

قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام خصم 5 % من مستحقات جميع اللاعبين، وإيقاف جميع المستحقات لأجل غير مسمى، بعد الهزيمة أمام فريق الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

وأعلن مجلس المقاصة دعم الجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو واستمراره في القيادة الفنية، وذلك لثقته الكبيرة فى الجهاز الفني في تحسين النتائج وتعديل الصورة خلال المباريات المقبلة، موضحًا أن الجهاز مستمر حتى نهاية العقد المتفق عليه. وفي نفس السياق، قرر أحمد حسام ميدو، توقيع غرامة مالية على