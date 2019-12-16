أشرف زكي يكشف موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٥ م

ياسر زايد

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر من السيدة نفيسة، على أن يقدم واجب العزاء يوم الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم. وتوفي اليوم المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عاما داخل أحد المستشفيات بالمعادي، إثر صراع مع المرض قبع على إثره بالعناية المركزة لمدة 10 أيام. ولد في 24 مارس 1971، وهو ابن المؤلف الكبير محسن زايد، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها "ساكن قصادي، الغول"، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة ومسلسلات.

أخرج "زايد" أول فيلم روائي طويل وهو "علمني الحب" عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها "هبة رجل الغراب، بنت بنوت". وكانت آخر أعماله مسلسل "الضاهر" الذى يعرض حاليا على الشاشة الفضية، حيث تدور أحداثه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله