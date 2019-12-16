دفنها بمنزله.. عامل يضرب شقيقته حتى الموت بالبحيرة

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

جثة - أرشيفية

جريمة قتل بشعة دارت أحداثها في قرية الطابية بمركز كفر الدوار بالبحيرة، إذ أقدم عامل على ضرب شقيقته التي تعاني من مرض نفسي حتى الموت، جلس بجوار جثة شقيقته يفكر في حيلة للتخلص منها حتى هداه تفكيره إلى دفن جثتها داخل حفرة بالمنزل ثم أبلغ أصدقائه بجريمته وفر هاربا. تلقى العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز كفر الدوار، بلاغًا من أهالي قرية الطابية يفيد بقتل "أحمد. م"، عامل محارة لشقيقته "عزة" 32 سنة ربة منزل، ودفنها داخل منزله بالقرية. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث المركز، وتبين وجود جثة المجني عليها داخل حفرة بمنزل اسرتها.

انتقلت النيابة لموقع الحادث، وأمرت باستخراج جثة المجني عليها، وإيداعها مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة وضبط الأداة المستخدمة فى الحادث. وكلفت المباحث بالتحري حول الواقعة، وضبط مرتكبها والأداة المستخدمة. وشكل اللواء محمد شرباش مدير المباحث، فريق بحث