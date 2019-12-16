1000 صندوق قمامة دفعة أولى في مشوار تجميل الدقهلية

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ م

قمامة - أرشيفية

وافق محافظ الدقهلية أيمن مختار، على شراء 1000 صندوق جديد لتجميع القمامة كدفعة أولى في مشوار تجميل المحافظة، مؤكدًا أن الصناديق تتميز بالجودة العالية، وحسن الشكل والمظهر. وقال مختار في تصريح اليوم الإثنين، إن الصناديق الجديدة ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة والوصول إلى المظهر الحضاري الذي يليق بالدقهلية وأهلها.

وأضاف المحافظ أنه سيتم توريد الكميات المطلوبة على دفعات شهرية تبدأ خلال شهر من اليوم ، موضحا أنه سيتم توزيعها على جميع الشوارع، حتى نصل لمرحلة تعميم الصناديق بكل شوارع المحافظة.



