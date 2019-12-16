الجيش يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة الزمالك

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ م

طلائع الجيش

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف لهدفين، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى سبع نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، بعدما نجح في تحقيق فوزه الأول في الدوري، في المقابل تجمد رصيد الفارس الأبيض عند 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث.

بداية المباراة جاءت بخطأ كارثي من محمد عواد بعد مرور 11 ثانية فقط، بعدما تسلم كرة بشكل وسط ضغط من لاعبي الجيش، ليسدد محمد شحاتة الكرة، مرت بجوار القائمة بقليل، بعد أن اصطدمت في محمود علاء، وبعد مرور دقيقتين، سجل طلائع الجيش هدف التقدم، عن طريق محمد شحاتة. وفي الدقيقة 36، أدرك مصطفى محمد هدف التعادل