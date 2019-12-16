واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م

ترامب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.

وأوضح بيان الوزارة، الذي نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني- أنه تم إدراج وزير شئون مجلس الوزراء بجنوب السودان مارتن إيليا لومورو، ووزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى كوول مانيانج جوك، ضمن القائمة السوداء لدورهما في إدامة النزاع عن طريق عرقلة عملية السلام في جنوب السودان.



