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واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين من جنوب السودان

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٢ م
ترامب
ترامب
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الإثنين، فرض عقوبات على مسئولين اثنين من جنوب السودان اتهمتهما بإثارة النزاع، وذلك في أحدث خطوة تقوم بها واشنطن للضغط على السياسيين في جنوب السودان من أجل تشكيل حكومة موحدة.
وأوضح بيان الوزارة، الذي نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني- أنه تم إدراج وزير شئون مجلس الوزراء بجنوب السودان مارتن إيليا لومورو، ووزير الدفاع وشئون المحاربين القدامى كوول مانيانج جوك، ضمن القائمة السوداء لدورهما في إدامة النزاع عن طريق عرقلة عملية السلام في جنوب السودان.

قوات-امريكية

أمريكا تعتزم سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

كشفت مسئولون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الإعلان خلال أيام عن بدء سحب حوالي 4000 جندي أمريكي من أفغانستان والإبقاء على ما بين 8000 و 9000 جندي في تلك الدولة. وأشار مسئولون حاليون وسابقون بالإدارة الأمريكية إلى أن هذا الإعلان يأتي بعد أيام قليلة من انضمام الممثل الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد إلى المحادثات الدبلوماسية مع طالبان، وهي المحادثات التي انهارت في سبتمبر الماضي. وكان السفير خليل زاد قال يوم الخميس الماضي، إن الولايات المتحدة أوقفت المحادثات مؤقتا بعد هجوم /الأربعاء/ الماضي بالقرب من قاعدة باجرام الجوية والذي أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين الأفغان وجرح 70 آخرين.
حزب- الله

مسؤول أمريكي: حزب الله تنظيم «إرهابي وفاسد»

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بالأمس على أشخاص يعملون لمصلحة "حزب الله" تنسجم مع موقف الولايات المتحدة المتمثل في كون الحزب تنظيما إرهابيا وإجراميا فاسدا. وقال شنكر في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن نشاطات حزب الله لا تعتمد فقط على الطائفة الشيعية، ولكن على أفراد وجماعات أخرى يسهلون نشاطاته، وهم ينتمون لطوائف أخرى..مضيفا: "عندما نفرض العقوبات على أي شخص أو كيان، فإننا لا نأخذ الخلفية الدينية في الاعتبار".
مايك-بومبيو

بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
مايك بومبيو

بومبيو: نريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده تريد العمل مع روسيا لإنهاء الأزمة في ليبيا، وأنه ذكر نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد. وقال بومبيو - خلال مؤتمر صحفي وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الخميس، "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع وأن واشنطن حذرت من إرسال أسلحة لليبيا". وأضاف "نريد العمل مع الروس للوصول إلى مائدة التفاوض وإجراء سلسلة نقاشات تقود في نهاية المطاف إلى تسوية تفضي إلى ما تحاول الأمم المتحدة فعله".
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حزب- الله

مسؤول أمريكي: حزب الله تنظيم «إرهابي وفاسد»

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بالأمس على أشخاص يعملون لمصلحة "حزب الله" تنسجم مع موقف الولايات المتحدة المتمثل في كون الحزب تنظيما إرهابيا وإجراميا فاسدا. وقال شنكر في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن نشاطات حزب الله لا تعتمد فقط على الطائفة الشيعية، ولكن على أفراد وجماعات أخرى يسهلون نشاطاته، وهم ينتمون لطوائف أخرى..مضيفا: "عندما نفرض العقوبات على أي شخص أو كيان، فإننا لا نأخذ الخلفية الدينية في الاعتبار".
مايك-بومبيو

بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا سنرد عليها بحسم

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة. وقال بومبيو، في تصريح اليوم السبت، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة. وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش.
روحان

رئيس إيران: لم نغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تغلق باب التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه أكد مجددا على موقف حكومته الثابت بشأن ضرورة رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل الدخول في أي مفاوضات. وأضاف روحاني حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية، أنه لا يوجد مانع من قبل الجانب الإيراني بشأن لقاء رؤساء دول مجموعة (5 + 1) الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا.
هواوي

واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
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