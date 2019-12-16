غادة عبد الرازق تستعد للسباق الرمضاني بـ«السلطانة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م

غادة عبد الرازق

تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الدرامي في رمضان 2020، وهو يحمل اسم مؤقت "السلطانة" وينتمي للدراما الصعيدية، وتتعاون فيه مع المنتج ممدوح شاهين متجاوزة كل الخلافات التي حدثت بينهما ووصلت لساحات المحاكم. وشاركت غادة عبد الرازق في رمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" من بطولة مجدي كامل وأحمد صفوت وسلمى أبو ضيف ومن إنتاج محمود شميس وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد كامل في أولي تجاربها الإخراجية.

قالت غادة عبد الرازق في تصريحات سابقة لبرنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، إن مسلسل "حدوتة مُرة" قدم شكلا جديدا ونوعية جديدة. وصرحت بأن مسلسل "السيدة الأولى" هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل "الكابوس" من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط. وعن الأدوار