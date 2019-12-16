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غادة عبد الرازق تستعد للسباق الرمضاني بـ«السلطانة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
تخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الدرامي في رمضان 2020، وهو يحمل اسم مؤقت "السلطانة" وينتمي للدراما الصعيدية، وتتعاون فيه مع المنتج ممدوح شاهين متجاوزة كل الخلافات التي حدثت بينهما ووصلت لساحات المحاكم. وشاركت غادة عبد الرازق في رمضان الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" من بطولة مجدي كامل وأحمد صفوت وسلمى أبو ضيف ومن إنتاج محمود شميس وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد كامل في أولي تجاربها الإخراجية.
قالت غادة عبد الرازق في تصريحات سابقة لبرنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف إم"، إن مسلسل "حدوتة مُرة" قدم شكلا جديدا ونوعية جديدة. وصرحت بأن مسلسل "السيدة الأولى" هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل "الكابوس" من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط. وعن الأدوار
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المخرج- ياسر -زايد (5)

أشرف زكي يكشف موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد

أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمان المخرج ياسر زايد غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر من السيدة نفيسة، على أن يقدم واجب العزاء يوم الأربعاء بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم. وتوفي اليوم المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عاما داخل أحد المستشفيات بالمعادي، إثر صراع مع المرض قبع على إثره بالعناية المركزة لمدة 10 أيام. ولد في 24 مارس 1971، وهو ابن المؤلف الكبير محسن زايد، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها "ساكن قصادي، الغول"، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة ومسلسلات.
المخرج- ياسر -زايد (7)

وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عامًا

أعلن نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وفاة المخرج ياسر زايد عن عمر يناهز 48 عاما داخل أحد المستشفيات بالمعادي، إثر صراع مع المرض قبع على إثره بالعناية المركزة لمدة 10 أيام. ولد في 24 مارس 1971، وهو ابن المؤلف الكبير محسن زايد، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج في العديد من الأعمال في أواخر الثمانينات والتسعينيات منها "ساكن قصادي، الغول"، وقام أيضا بإخراج عدة أفلام قصيرة والمسلسلات ، وإخراج أول فيلم روائي طويل فيلم "علمني الحب" عام 2005، لتتوالى أعماله بعد ذلك والتي من أبرزها "هبة رجل الغراب، بنت بنوت" وآخر أعماله مسلسل "الضاهر".
هاني- خليفة-دهب -عيره (1)

المخرج هاني خليفة يستعد لـ«دهب عيره» مع يسرا

جلسات عمل مكثفة يعقدها المخرج هاني خليفة مع الكاتب أحمد عادل، للوقوف على التحضيرات الأولية لمسلسل "دهب عيره" -اسم مؤقت- واختيار باقي أبطال العمل، وهو من بطولة النجمة يسرا التي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2020. من المقرر أن يبدأ المخرج هاني خليفة، التصوير في مطلع يناير المقبل فور الانتهاء من اختيار مواقع تصوير المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار درامي غامض، ويحمل العديد من المفاجآت، والمسلسل من إنتاج العدل جروب. يأتي التعاون الثالث بين المخرج هاني خليفة والفنانة يسرا بعد مسلسل "فوق مستوى الشبهات" من بطولة نجلاء بدر، وشيرين رضا، زكي فطين عبد الوهاب.
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المخرج- أحمد- مدحت

المخرج أحمد مدحت يعتذر عن «النصابين»

أعلن المخرج أحمد مدحت اعتذاره عن إخراج مسلسل "النصابين"، بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، والذي كان قد توقف العام الماضي، إذ كتب على صفحته الشخصية عبر فيسبوك: "فيه بعض الشغلانات كده بتبقى معقربة من البداية، ربنا ما بيبقاش رايد إنك تكمل فيها، أول أمس، اعتذرت عن إخراج مسلسل (النصابين) -اسم مؤقت- فكرتي ومعالجتي وبطولة نيللي كريم وآسر ياسين وإنتاج العدل جروب رمضان 2020، لا توجد مشاكل مع أحد، وربنا يوفق الجميع".
مادلين طبر

برنامج ومسلسل رعب.. مفاجآت مادلين طبر في عام 2020

قالت الفنانة مادلين طبر إنها ستعود لتقديم البرامج التليفزيونية بعد غياب 20 عاما، موضحة في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم السبت، أنها بدأت كمذيعة ثم غرقت في التمثيل، لكنها الآن متشوقة للعودة إلى الجمهور مرة أخرى من خلال التقديم عبر الشاشة الصغيرة، لافتة إلى أنها تعمل على تحضير برنامج منذ فترة، وأن مدته ستكون 60 دقيقة، متمنية أن ينال البرنامج إعجاب الجمهور، مشيرة إلى أنها تشارك حاليا في فيلم قصير، وتستعد أيضا لموسم رمضان بمسلسل رعب رفضت الإفصاح عن كواليسه.
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