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عضو تنسيقية الأحزاب: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
مرثا محروس
مرثا محروس
أكدت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها. وقالت مرثا محروس: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير، وهذا ما انتبهت اليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي".
وأضافت: "وجود الروبوت (صوفيا) في هذه الجلسة شئ مبهر وأثرى الجلسة بنموذج حي لما وصلت اليه التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، والأكثر دهشة هو قول صوفيا إنها متحمسة للغاية لوجودها في منتدى شباب العالم، وأنها معجبة بشكل كبير بكل المنتديات والمؤتمرات التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والشباب"، لافتة إلى أنها تتطلع
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كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي: النجاح لا يجب أن يكون على حساب دماء الشعوب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن حدث تغيير في الحكومة اليونانية ونحرص على تفعيل الاتفاق مرة أخرى. وأعرب الرئيس السيسي خلال لقائه مساء اليوم في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية في مصر، عن تهنئته للشعب البريطاني بنجاح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية وتفاؤله أن تشهد العلاقات دفعة كبيرة في الاقتصاد والسياسية ومجالات اخري. وحول توجه اسرائيل نحو زيادة الاستيطان وضم وادي الأردن، قال الرئيس، إن كل ما حدث في إسرائيل هي وعود انتخابية من جانب بنيامين نتنياهو وهناك فرق بين الوعود وتنفيذها، ومصر موقفها ثابت بشأن حل الدولتين والاستيطان والقضية الفلسطينية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أنه لو كانت مصر مستقرة خلال الأعوام الماضية لكنا أجرينا المفاوضات في هدوء، وعندما احتجنا إلى تطوير مسار التفاوض طلبنا أن يتدخل طرف رابع لتسهيل التفاوض ونتمني أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول 15 يناير المقبل.
زبالة-قمامة

1000 صندوق قمامة دفعة أولى في مشوار تجميل الدقهلية

وافق محافظ الدقهلية أيمن مختار، على شراء 1000 صندوق جديد لتجميع القمامة كدفعة أولى في مشوار تجميل المحافظة، مؤكدًا أن الصناديق تتميز بالجودة العالية، وحسن الشكل والمظهر. وقال مختار في تصريح اليوم الإثنين، إن الصناديق الجديدة ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة والوصول إلى المظهر الحضاري الذي يليق بالدقهلية وأهلها.
نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة: مصر تفتح ذراعيها لمن تعاني دولته من أزمات

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر تفتح ذراعيها أمام الضيوف التي تعاني دولهم من أزمات ولا يتم اعتبارهم كلاجئين ؛ ليحصلوا على نفس المزايا التي يتمتع بها المصريون في الصحة والتعليم. جاء ذلك في كلمة ألقتها نبيلة مكرم أمام جلسة "دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك" المنعقدة ضمن منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ الذي يختتم أعماله غدا الثلاثاء. وتطرقت وزيرة الهجرة إلى مبادرة "إحياء الجذور" التي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعضيد الدبلوماسية الشعبية بين دول مصر واليونان وقبرص، مشيرة إلى أن المبادرة استهدفت تسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي عاشت على أرض مصر.
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الرئيس-السيسى

السيسي: اللاجئون في مصر يعاملون أفضل معاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مصر تعتبر اللاجئين الموجودين على أراضيها ضيوفًا أيا كان عددهم، قائلا: «إنه لا توجد معسكرات لإيواء اللاجئين على أراضي مصر، لأنهم يعاملون أفضل معاملة، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبي، فهم يمتلكون شركات وتجارة وأعمالا في مصر على أفضل ما يكون»، موضحًا في مداخلة خلال جلسة «تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر يبلغ ستة ملايين لاجئ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية اعتبارًا من سبتمبر 2016، والتي تمثلت في منع خروج أي مركب هجرة غير شرعية أو أي فرد عبر الأراضي المصرية سواء عبر البحر أو عبر البر.
الرئيس-السيسى

السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية لتحقيق مصالح سياسية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن الإرهاب صناعة شيطانية أخطر ما فيها استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية، والإرهاب يمثل غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها، وتستخدم أدواتها ضد الإنسان وتقدمه لتحقيق أهدافها، مضيفا أن مجابهة الإرهاب تحتاج إلى جهد دولي كبير. ودعا السيسي إلى التكاتف في دعم الدول التي تواجه الإرهاب، مطالبا بأن يكون هناك موقف واحد ضد الدول التي تدعم الإهاب قائلا: "لا بد أن نسمي الأسماء بمسمياتها".
سامح-شكري (1)

شكري: أحداث 2011 أثرت سلبيا على مفهوم الدولة الوطنية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أحداث عام 2011 كان لها تأثير بالغ على زعزعة الأمن والسلم الإقليمي والدولي وهددت مفهوم الدولة الوطنية، نتيجة التغيير الذي تم بشكل غير منظم وإخفاق الدولة الوطنية في الاضطلاع بمسئولياتها، مضيفا أن هذه الأحداث أدت أيضا إلى الصراعات الداخلية في سوريا وليبيا واليمن والاستقطاب الإقليمي وتوسيع رقعة التنظيمات الإرهابية استغلالا لهذه الأوضاع، وتحفيز دول كانت تستفيد من توسع رقعة المنظمات الارهابية، كما كان لها تأثير واسع اجتماعي واقتصادي وسياسي لا يقتصر على المنطقة العربية.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

انطلاق فاعليات ثاني أيام منتدى شباب العالم(بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر فاعليات منتدى شباب العالم، لحضور ثاني أيام المنتدى، ويشارك الرئيس اليوم الأحد في جلسة تحت عنوان «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين». وانطلقت رسميا فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ، مساء أمس السبت، بحضور الرئيس، وقرينته انتصار السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وعدد من الوزراء والمسئولين من كبار رجال الدولة.
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