عضو تنسيقية الأحزاب: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

مرثا محروس

أكدت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها. وقالت مرثا محروس: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير، وهذا ما انتبهت اليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي".

وأضافت: "وجود الروبوت (صوفيا) في هذه الجلسة شئ مبهر وأثرى الجلسة بنموذج حي لما وصلت اليه التكنولوجيا في الذكاء الاصطناعي، والأكثر دهشة هو قول صوفيا إنها متحمسة للغاية لوجودها في منتدى شباب العالم، وأنها معجبة بشكل كبير بكل المنتديات والمؤتمرات التي تهتم بالذكاء الاصطناعي والشباب"، لافتة إلى أنها تتطلع