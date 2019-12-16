طارق يحيى عن التفويت للزمالك: «عيب أنا فلاح»

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

طارق يحي

اعتذر طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لجماهير الزمالك، عقب فوز فريقه على الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتحدث يحيى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة «أون سبورت» عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"اعتذر إلى جماهير الزمالك ولكنني في موقف صعب للغاية، أعرف احساسهم الآن، لكنني مدرب وأريد الفوز على جميع الفرق وهذا هو الطبيعي".

وواصل مدرب طلائع الجيش، قائلًا:""من تحدثوا عن أنني قمت بإراحة سبعة لاعبين أمام الزمالك أقول لهم أنا راجل فلاح تربيت في الأرياف وأعرف جيدا أصول المهنة، ما يقال عني عيب". وأضاف:"عملت في الزمالك لمدة شهر ونصف وتفانيت في علمي ونفذت اتفاقي مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بالاستمرار حتى قدوم المدرب الجديد..

وواصل مدرب طلائع الجيش، قائلًا:""من تحدثوا عن أنني قمت بإراحة سبعة لاعبين أمام الزمالك أقول لهم أنا راجل فلاح تربيت في الأرياف وأعرف جيدا أصول المهنة، ما يقال عني عيب".



وأضاف:"عملت في الزمالك لمدة شهر ونصف وتفانيت في علمي ونفذت اتفاقي مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بالاستمرار حتى قدوم المدرب الجديد.. مهنتي هي التدريب وهدفي هو الانتصار على كافة الفرق".



وأوضح إذا كان هذا الفوز نجاح لي فإن جماهير الزمالك عليها أن تسعد به لأنني من أبناء النادي، ولكن الحديث عن التفويت بهذه الطريقة سيجعلني أترك التدريب تمامًا".



واختتم:"لدي أربعة لاعبين يعانون من إصابات قبل أن أتولى مهمة الجيش من الأساس، ثم أصيب ثلاثي آخر منذ عدة أيام.. قمت بإغلاق الأطراف والعمق على الزمالك، وكنت أخشى أن نقع في الأخطاء، ولكن في النهاية الكل كان على قدر المسؤولية".