رياضة

طارق يحيى عن التفويت للزمالك: «عيب أنا فلاح»

تحرير:علي الزيني ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
طارق يحي
طارق يحي
اعتذر طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لجماهير الزمالك، عقب فوز فريقه على الفارس الأبيض، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتحدث يحيى في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة «أون سبورت» عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"اعتذر إلى جماهير الزمالك ولكنني في موقف صعب للغاية، أعرف احساسهم الآن، لكنني مدرب وأريد الفوز على جميع الفرق وهذا هو الطبيعي".
وواصل مدرب طلائع الجيش، قائلًا:""من تحدثوا عن أنني قمت بإراحة سبعة لاعبين أمام الزمالك أقول لهم أنا راجل فلاح تربيت في الأرياف وأعرف جيدا أصول المهنة، ما يقال عني عيب". وأضاف:"عملت في الزمالك لمدة شهر ونصف وتفانيت في علمي ونفذت اتفاقي مع مرتضى منصور رئيس الزمالك بالاستمرار حتى قدوم المدرب الجديد..
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الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (3)

الجيش يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة الزمالك

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف لهدفين، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى سبع نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، بعدما نجح في تحقيق فوزه الأول في الدوري، في المقابل تجمد رصيد الفارس الأبيض عند 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث.
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تجميد مستحقات لاعبي المقاصة بعد الخسارة من الاتحاد

قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام خصم 5 % من مستحقات جميع اللاعبين، وإيقاف جميع المستحقات لأجل غير مسمى، بعد الهزيمة أمام فريق الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
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الاتحاد يفوز على المقاصة ودجلة يحقق فوزه الأول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا، على نظيره مصر المقاصة، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، ومثلهما عن المقاولون العرب الذي سقط أمام وادي دجلة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
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الزمالك- وطلائع- الجيش‎ (3)

الجيش يحقق فوزه الأول في الدوري عبر بوابة الزمالك

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نظيره الزمالك، بثلاثة أهداف لهدفين، في المبارة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب «الجيش الثالث بالسويس»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع أبناء طارق يحيى رصيدهم إلى سبع نقاط، في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب المسابقة، بعدما نجح في تحقيق فوزه الأول في الدوري، في المقابل تجمد رصيد الفارس الأبيض عند 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث.
أحمد حسام ميدو (1)

تجميد مستحقات لاعبي المقاصة بعد الخسارة من الاتحاد

قرر مجلس إدارة نادى مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام خصم 5 % من مستحقات جميع اللاعبين، وإيقاف جميع المستحقات لأجل غير مسمى، بعد الهزيمة أمام فريق الاتحاد السكندري، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
الاتحاد

الاتحاد يفوز على المقاصة ودجلة يحقق فوزه الأول

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوزًا ثمينًا، على نظيره مصر المقاصة، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الصدارة، ومثلهما عن المقاولون العرب الذي سقط أمام وادي دجلة، في المقابل تجمد رصيد الفريق الفيومي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.
استاد-الإسماعيلية (16)

الإسماعيلي يطلب مواجهة الأهلي في ملعبه

طالب نادي الإسماعيلي بنقل مباراته أمام الأهلي في بطولة الدوري إلى ملعبه، بدلا من ملعب المكس، جاء ذلك في بيان رسمي، قال فيه: "تقدم مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بخطاب رسمي لاتحاد الكرة للمطالبة بنقل مباراته مع الأهلي في قمة مباريات الأسبوع التاسع بالدوري إلى مدينة الإسماعيلية.. استند الإسماعيلي في مطلبه على أن مواجهة الزمالك في الجولة الـ17 بجانب مباريات أخرى ستقام أمام الفرق الجماهيري على ملعب الإسماعيلية.. شدد على أن ملعبه احتضن كأس الأمم الإفريقية للكبار ومباريات الفريق بكأس العرب للأندية بحضور جماهيري كبير دون حدوث أي مشاكل".
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