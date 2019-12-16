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المسماري: سنُدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل ليبيا

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م
المسماري
المسماري
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المسماري خلال مؤتمر صحفي قوله إن :"الجيش الوطني الليبي يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا "المليشيات" في مدينة مصراتة، في إشارة إلى قوات تدعم حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني" الذي يخوض حاليا المعركة على العاصمة الليبية طرابلس، تحت قيادة المشير خليفة حفتر استهدف "مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة".
وقال المسماري: "لن نسمح بأي وجود تركي على الأراضي الليبية"، معتبرا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "يسير في الطريق الخطأ عبر استثماراته في ليبيا"، متهما الرئيس التركي بالسعي إلى "تحويل ليبيا إلى قاعدة للإرهاب من أجل استهداف دول الجوار".وأضاف المسماري أن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية مسيرة تستخدمها
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رئيس وزراء فلسطين: ننتظر رد إسرائيل بشأن الانتخابات في القدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها، ونحن ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل ألا تكون القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية". جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال وإضاءة شجرة الميلاد الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء والقناصل والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين.
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حكومة اليمن: وقف تهديد الحوثي للملاحة هو مصلحة دولية

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن مصلحة المجتمع الدولي تكون في دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية للقضاء على التهديد الحوثي بإيعاز من داعميه في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، سفير كوريا لدى اليمن باك وونج تشول في العاصمة المؤقتة عدن. وقال عبدالملك إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في رفض كل فرص السلام، بما في ذلك اتفاق استوكهولم الذي مر عام على توقيعه من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، فضلا عن مواصلة تهديدها للملاحة الدولية وآخرها اختطاف سفينتين كوريتين في مياه البحر الأحمر.
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مجلس السودان: مفاوضات السلام تمضي بصورة مرضية

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وشدد جابر لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الإثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام، على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
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تسريع التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضايا فساد بالجزائر

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الجيش-الليبي

معركة الحسم تتواصل.. الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة في طرابلس

سيطرت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس، وأكدت سرية المشاة بالكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش، اليوم السبت، أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مخازن "الهناقر" في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
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«البرلمان الليبي» يطالب بسحب الاعتراف الأممي من فايز السراج

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع، مطالبا الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا خلال تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي، مضيفا أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس، وتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، متابعا:"نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".
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أردوغان: دول عربية تشجع العنف الإسرائيلي

ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول، اتهم بعض الدول العربية بأنها داعمة ومشجعة للعنف الإسرائيلي في الفترة الماضية، موضحا أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا يوما بعد يوم، مضيفا: "العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته، العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، وذلك بحسب وكالة أنباء "الأنضول" التركية.
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عبد العال يهاجم اتفاق حكومة الوفاق الليبي ووزير التموين

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن، وأن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، جاء ذلك جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: "المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر". وطالب محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.
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