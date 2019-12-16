أول ظهور إعلامي لابنة شقيق الزعيم عادل إمام (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

نور عصام إمام

كشفت نور عصام إمام ابنة شقيق الزعيم عادل إمام، علاقتها مع عمها ودعمه لها في عملها كمصممة أزياء من خلال ظهورها في "MBCTrending". وقالت "نور" عن الزعيم: "حبيبي وعمي وقدوتي وأبويا التاني ومثلي الأعلى كبير العيلة ودايما بيشجعني". وأضافت: "فيه صورة كنت متصوراها معاه انا واختي فرح والناس بيفتكرونا معجبات وهو بيحضنا في الصورة وفيه ناس تاني يفكرونا بناته"، مؤكدة أن القليل يعرف أنه شقيق والدها بينما كان البعض يعتقد اننا متزوجين، قائلة: "الموضوع كبر شوية".

وتحدثت "نور" عن بدايتها في عالم تصميم الأزياء، وردا على سؤالها عن عدم تفكيرها في التمثيل كونها من عائلة فينية قالت: "أنا حابة الميديا كطريقة تانية باللي بقدمه مش لازم تمثيل لكن كتمثيل مفكرتش". ويخوض الزعيم عادل امام السباق الرمضاني بمسلسل "فالنتينو" وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك