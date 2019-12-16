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رئيس وزراء فلسطين: ننتظر رد إسرائيل بشأن الانتخابات في القدس

تحرير:أ.ش.أ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ م
محمد اشتية
محمد اشتية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها، ونحن ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل ألا تكون القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية". جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال وإضاءة شجرة الميلاد الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء والقناصل والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين.
وأضاف رئيس الوزراء: "نطالبكم بالتدخل والضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، ونريد منكم المشاركة لتكونوا جزءا من عملية الانتخابات والمراقبة عليها، ونريد العودة لوحدة الوطن، وإنهاء الفرقة الجغرافية والديموغرافية في الوطن".وتابع اشتية: "ممتنون لكافة المانحين شركائنا في البناء والتنمية، الذين
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المسماري: سنُدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المسماري خلال مؤتمر صحفي قوله إن :"الجيش الوطني الليبي يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا "المليشيات" في مدينة مصراتة، في إشارة إلى قوات تدعم حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني" الذي يخوض حاليا المعركة على العاصمة الليبية طرابلس، تحت قيادة المشير خليفة حفتر استهدف "مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة".
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حكومة اليمن: وقف تهديد الحوثي للملاحة هو مصلحة دولية

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن مصلحة المجتمع الدولي تكون في دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية للقضاء على التهديد الحوثي بإيعاز من داعميه في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، سفير كوريا لدى اليمن باك وونج تشول في العاصمة المؤقتة عدن. وقال عبدالملك إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في رفض كل فرص السلام، بما في ذلك اتفاق استوكهولم الذي مر عام على توقيعه من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، فضلا عن مواصلة تهديدها للملاحة الدولية وآخرها اختطاف سفينتين كوريتين في مياه البحر الأحمر.
مجلس السيادة بالسودان

مجلس السودان: مفاوضات السلام تمضي بصورة مرضية

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وشدد جابر لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الإثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام، على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
الجزائر

تسريع التحقيق مع مسؤولين سابقين في قضايا فساد بالجزائر

بدأت، اليوم الإثنين، في كل من محكمة سيدي محمد والمحكمة العليا في الجزائر، عملية تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الكبرى في قضايا الفساد المفتوحة لديها ضد مسؤولين سامين ووزراء سابقين ورجال أعمال، إذ يمثل اليوم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير محمد جميعي أمام القاضي لمواصلة التحقيق معه فيما يتعلق بقضايا التهديد وإتلاف مستندات رسمية وقضايا أخرى على علاقة بالفساد. كما يمثل أبناء المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، أمام القضاء لسماع أقوالهم في قضايا فساد تتعلق بالثراء غير المشروع، بجانب أكثر من تسعين متهما في القضية نفسها.
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قوات-الاحتلال

قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين بينهم أمين سر فتح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 فلسطنيين، بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور. وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج إن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس، واستدعت آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. كما استدعت مخابرات الاحتلال أمين سر حركة فتح في بيت حنينا عامر عوض للتحقيق معه بعد مداهمة منزله. وكانت قوات الاحتلال اعتقلت واحتجزت مطور عدة مرات، عدا عن إبعاده المتكرر عن المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة لعدة أشهر، إلى جانب تعرضه للحبس المنزلي والاستدعاءات المستمرة.
قوات الاحتلال - فلسطين

لجنة مواجهة الحصار الإسرائيلي: ربع مليون عاطل في غزة

كشف النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عن وجود ربع مليون عامل معطل عن العمل في القطاع، فيما تعمل المصانع بـ20? من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار الإسرائيلي وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة. وأكد الخضري في تصريح اليوم الجمعة، أن الحصار الممتد للعام الـ13 على التوالي، أصاب الحياة التجارية والصناعية وقطاع المقاولات والأعمال بشكل عام بالشلل، وأوقف قرابة 80? من المنشآت الاقتصادية عن العمل، حيث تعتبر بحكم المغلقة، مشيرا إلى أن ذلك قلص بشكل متصاعد أعداد العاملين، وأغلق الباب بشكل شبه تام أمام توفير فرص عمل جديدة، مما رفع عدد العمال المعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل تقريبا.
قصف-غزة (2)

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهدافا بقطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مرات موقعا للمقاومة شرق جباليا، دون أن يبلغ عن إصابات، كما قصفت طائرات الاحتلال مرصدا للمقاومة شمال غرب مدينة غزة. وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى وصول فلسطينيين اثنين مصابين بجروح طفيفة نتيجة الغارات الاسرائيلية.
الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

قنصل فلسطين: غزة تتعرض لمؤامرة.. ولا حل إلا بإقامة دولتنا

قال القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، السفير حسام الدباس، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم الدعم السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في المحافل الدولية لإثبات حقوق فلسطين ورؤيته الثابتة، بأن لا حل في المنطقة والعالم إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، حسب قرارات الشرعية الدولية، جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بدار أوبرا الإسكندرية.
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