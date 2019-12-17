ملثمون يقتحمون ساحات التظاهر في بيروت ويحرقون خيام المعتصمين

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص

لبنان

أقدمت مجموعات من الأشخاص تضم المئات ومعظمهم من الملثمين، الليلة، على اقتحام ساحتي التظاهر المركزيتين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت (الشهداء ورياض الصلح) وقاموا بإحراق عدد من خيام الاعتصام التي يستخدمها المحتجون للمبيت، في ما سارعت قوات مكافحة الشغب إلى التصدي لهم عبر إطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع على نحو أجبرهم على التراجع بشكل مؤقت. وبدا واضحا أن تلك المجموعات تنتمي لأحزاب بعينها حيث رددوا الشعارات المميزة لها، وأنهم قدموا من منطقة (الخندق الغميق) القريبة من ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة، ودخلوا في اشتباك عنيف مع القوى الأمنية، حيث رشقوا عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب بحجارة كثيفة، كما استخدموا مفرقعات نارية أحدثت تفجيرات مدوية في وسط بيروت.

واضطرت قوات مكافحة الشغب إلى إطلاق كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع، إلى جانب قنابل صوتية لحمل تلك المجموعات على التفرق والعودة إدراجها، لاسيما بعدما حاول هؤلاء الأشخاص تطويق ساحة الشهداء واقتحامها بالقوة من مناطق وشوارع مختلفة وهم يترجلون والبعض الآخر يستقل دراجات نارية.ودفعت تلك المجموعات من