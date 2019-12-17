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ملثمون يقتحمون ساحات التظاهر في بيروت ويحرقون خيام المعتصمين

تحرير:أ.ش.أ ١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٤ ص
لبنان
لبنان
أقدمت مجموعات من الأشخاص تضم المئات ومعظمهم من الملثمين، الليلة، على اقتحام ساحتي التظاهر المركزيتين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت (الشهداء ورياض الصلح) وقاموا بإحراق عدد من خيام الاعتصام التي يستخدمها المحتجون للمبيت، في ما سارعت قوات مكافحة الشغب إلى التصدي لهم عبر إطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع على نحو أجبرهم على التراجع بشكل مؤقت. وبدا واضحا أن تلك المجموعات تنتمي لأحزاب بعينها حيث رددوا الشعارات المميزة لها، وأنهم قدموا من منطقة (الخندق الغميق) القريبة من ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة، ودخلوا في اشتباك عنيف مع القوى الأمنية، حيث رشقوا عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب بحجارة كثيفة، كما استخدموا مفرقعات نارية أحدثت تفجيرات مدوية في وسط بيروت.
واضطرت قوات مكافحة الشغب إلى إطلاق كميات كبيرة من القنابل المسيلة للدموع، إلى جانب قنابل صوتية لحمل تلك المجموعات على التفرق والعودة إدراجها، لاسيما بعدما حاول هؤلاء الأشخاص تطويق ساحة الشهداء واقتحامها بالقوة من مناطق وشوارع مختلفة وهم يترجلون والبعض الآخر يستقل دراجات نارية.ودفعت تلك المجموعات من
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محمد -اشتية

رئيس وزراء فلسطين: ننتظر رد إسرائيل بشأن الانتخابات في القدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها، ونحن ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل ألا تكون القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية". جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال وإضاءة شجرة الميلاد الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء والقناصل والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين.
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المسماري: سنُدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المسماري خلال مؤتمر صحفي قوله إن :"الجيش الوطني الليبي يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا "المليشيات" في مدينة مصراتة، في إشارة إلى قوات تدعم حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني" الذي يخوض حاليا المعركة على العاصمة الليبية طرابلس، تحت قيادة المشير خليفة حفتر استهدف "مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة".
الحرب-في-اليمن (2)

حكومة اليمن: وقف تهديد الحوثي للملاحة هو مصلحة دولية

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن مصلحة المجتمع الدولي تكون في دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية للقضاء على التهديد الحوثي بإيعاز من داعميه في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، سفير كوريا لدى اليمن باك وونج تشول في العاصمة المؤقتة عدن. وقال عبدالملك إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في رفض كل فرص السلام، بما في ذلك اتفاق استوكهولم الذي مر عام على توقيعه من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، فضلا عن مواصلة تهديدها للملاحة الدولية وآخرها اختطاف سفينتين كوريتين في مياه البحر الأحمر.
مجلس السيادة بالسودان

مجلس السودان: مفاوضات السلام تمضي بصورة مرضية

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وشدد جابر لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الإثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام، على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
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احتجاجات لبنان

لبنان: حريصون على عدم استخدام العنف تجاه المتظاهرين

أكد مسئول أمني لبناني بارز وجود حرص لدى القوى الأمنية على حماية المظاهرات والاحتجاجات السلمية، باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور والقانون، مشيرا إلى أن المواجهات التي شهدتها العاصمة بيروت أمس، أسفرت عن إصابة 56 عنصرا أمنيا، إذ قال اللواء عماد عثمان المدير العام لجهاز قوى الأمن، خلال تفقده شوارع وساحات العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم، إنه حضر للتأكيد على الضباط الذين يتواجدون على الأرض، بضرورة عدم اللجوء إلى العنف في التعامل مع المتظاهرين السلميين، باعتبار أن المحتجين في الشوارع هم مواطنون لبنانيون "وهم أهلنا وأسرنا".
المظاهرات- في- لبنان (3)

قنابل الغاز VS الحجارة.. الأمن يطارد المتظاهرين في شوارع بيروت

شهدت شوارع وسط العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم السبت، مطاردات واسعة النطاق بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين كانوا قد تجمعوا في وقت سابق أمام مقر مجلس النواب بساحة النجمة، حيث تراجع المتظاهرون إلى ساحة الشهداء تحت وطأة القنابل المسيلة للدموع التي أطلقتها القوى الأمنية بكثافة شديدة، وعلت سماء وسط بيروت سحب كثيفة من دخان القنابل المسيلة للدموع الذي أطلق بغزارة في الشوارع القريبة من مقر المجلس النيابي ووصل إلى ساحات التظاهر الرئيسية، لا سيما ساحة الشهداء، في ما أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن سقوط 5 مصابين جراء الاشتباكات ونقلهم إلى المستشفيات القريبة بالمنطقة.
حزب- الله

مسؤول أمريكي: حزب الله تنظيم «إرهابي وفاسد»

أكد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط ديفيد شنكر، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية بالأمس على أشخاص يعملون لمصلحة "حزب الله" تنسجم مع موقف الولايات المتحدة المتمثل في كون الحزب تنظيما إرهابيا وإجراميا فاسدا. وقال شنكر في حديث لصحيفة "النهار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم السبت، إن نشاطات حزب الله لا تعتمد فقط على الطائفة الشيعية، ولكن على أفراد وجماعات أخرى يسهلون نشاطاته، وهم ينتمون لطوائف أخرى..مضيفا: "عندما نفرض العقوبات على أي شخص أو كيان، فإننا لا نأخذ الخلفية الدينية في الاعتبار".
لبنان

فرنسا: مؤتمر دولي بشأن تشكيل حكومة لبنان

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، بهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد. وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أجنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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