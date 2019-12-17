الأرصاد: اليوم طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

طقس معتدل - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 22شبين الكوم 10 20طنطا 11 20دمنهور 11 21الإسكندرية 11 21بلطيم 11 20مطروح 16 19 السلوم 11 20 سيوة 11 22بورسعيد 12 21دمياط