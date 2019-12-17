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الأرصاد: اليوم طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 11 22شبين الكوم 10 20طنطا 11 20دمنهور 11 21الإسكندرية 11 21بلطيم 11 20مطروح 16 19 السلوم 11 20 سيوة 11 22بورسعيد 12 21دمياط
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مرثا -محروس (3)

عضو تنسيقية الأحزاب: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

أكدت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها. وقالت مرثا محروس: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير، وهذا ما انتبهت اليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي".
كلمة - الرئيس- السيسي-في -الجلسة الخاصة -بمنتدي شباب- العالم باسوان (2)

السيسي: النجاح لا يجب أن يكون على حساب دماء الشعوب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حريصة على التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما، وكانت الأمور تسير بشكل جيد ولكن حدث تغيير في الحكومة اليونانية ونحرص على تفعيل الاتفاق مرة أخرى. وأعرب الرئيس السيسي خلال لقائه مساء اليوم في شرم الشيخ مع ممثلي الصحافة الأجنبية في مصر، عن تهنئته للشعب البريطاني بنجاح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات التشريعية وتفاؤله أن تشهد العلاقات دفعة كبيرة في الاقتصاد والسياسية ومجالات اخري. وحول توجه اسرائيل نحو زيادة الاستيطان وضم وادي الأردن، قال الرئيس، إن كل ما حدث في إسرائيل هي وعود انتخابية من جانب بنيامين نتنياهو وهناك فرق بين الوعود وتنفيذها، ومصر موقفها ثابت بشأن حل الدولتين والاستيطان والقضية الفلسطينية.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي: مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر اتخذت موقفا ثابتا فيما يتعلق بقضية المياه، يقوم على التفاوض مع الحكومة الإثيوبية، مشيرا إلى أنه لو كانت مصر مستقرة خلال الأعوام الماضية لكنا أجرينا المفاوضات في هدوء، وعندما احتجنا إلى تطوير مسار التفاوض طلبنا أن يتدخل طرف رابع لتسهيل التفاوض ونتمني أن نصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الشأن بحلول 15 يناير المقبل.
زبالة-قمامة

1000 صندوق قمامة دفعة أولى في مشوار تجميل الدقهلية

وافق محافظ الدقهلية أيمن مختار، على شراء 1000 صندوق جديد لتجميع القمامة كدفعة أولى في مشوار تجميل المحافظة، مؤكدًا أن الصناديق تتميز بالجودة العالية، وحسن الشكل والمظهر. وقال مختار في تصريح اليوم الإثنين، إن الصناديق الجديدة ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة والوصول إلى المظهر الحضاري الذي يليق بالدقهلية وأهلها.
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طقس-معتدل (2)

غدا الحرارة تعود لمعدلاتها.. وانحسار الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
طقس (2)

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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