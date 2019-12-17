بعد كارثتين.. «بوينج» تعلق إنتاج طائرات «737 ماكس»

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ ص

الطائرة الإثيوبية - صورة أرشيفية

أعلنت مجموعة بوينج الأمريكية أنها ستعلق اعتبارا من يناير إنتاج الطائرات من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق منذ 9 أشهر بعد كارثتين جويتين. وقالت المجموعة، في بيان أصدرته أمس الإثنين: "سبق أن ذكرنا أننا سنجري بصورة مستمرة تقييما لخطط الإنتاج لدينا إذا استمر منع تحليق ماكس لفترة أطول مما توقعنا، ونتيجة لهذا التقييم المستمر، قررنا إعطاء الأولوية لتسليم الطائرات المخزنة وتعليق الإنتاج مؤقتا في برنامج 737 اعتبارا من الشهر المقبل"، لافتة إلى أن قرار تعليق الإنتاج لن يؤدي في الوقت الراهن إلى إلغاء وظائف في بوينج، وذلك بحسب وكالة "روسيا اليوم".

وذكرت المجموعة أن هذا الأمر ستكون له حتما انعكاسات سلبية على الشركات المتعاقدة مع عملاق صناعة الطيران الأمريكي. واستند قرار تعليق الإنتاج إلى عدد من العوامل، أبرزها حالة اليقين المتعلقة بمتى وكيف ستتم إعادة الطائرة إلى الخدمة، وكذلك بالتراخيص المتصلة بتدريب الطيارين على هذا الطراز من الطائرات على مستوى