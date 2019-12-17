مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجارين بأفغانستان

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص

طالبان - صورة أرشيفية

لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان وذلك وقت مرور السيارة التي كانت تقلهم صباح اليوم، وأصيب 18 شخصا آخرين إثر وقوع انفجار على أحد الطرق في مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" شمالي البلاد. وقال المتحدث متحدث باسم الشرطة الأفغانية عادل حيدر، في تصريحات لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن انفجار القنبلة وقع في منطقة أبو كاني ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وهم ثلاثة أطفال وسيدتان وخمسة رجال كانوا في طريقهم إلى حضور جنازة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "طالبان" التي تستهدف بانتظام قوات الأمن الأفغانية والمسئولين الحكوميين من خلال زرع قنابل على جوانب الطرق في جميع أنحاء البلاد. وفى مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" أصيب 18 شخصا فى انفجار على أحد الطرق، وقال المتحدث