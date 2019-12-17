إرهاب

مقتل 10 أشخاص وإصابة 18 آخرين في انفجارين بأفغانستان

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ ص
طالبان - صورة أرشيفية
طالبان - صورة أرشيفية
لقى 10 أشخاص على الأقل حتفهم جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب طريق في إقليم خوست جنوب شرق أفغانستان وذلك وقت مرور السيارة التي كانت تقلهم صباح اليوم، وأصيب 18 شخصا آخرين إثر وقوع انفجار على أحد الطرق في مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" شمالي البلاد. وقال المتحدث متحدث باسم الشرطة الأفغانية عادل حيدر، في تصريحات لوكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن انفجار القنبلة وقع في منطقة أبو كاني ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وهم ثلاثة أطفال وسيدتان وخمسة رجال كانوا في طريقهم إلى حضور جنازة.
ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى حركة "طالبان" التي تستهدف بانتظام قوات الأمن الأفغانية والمسئولين الحكوميين من خلال زرع قنابل على جوانب الطرق في جميع أنحاء البلاد. وفى مدينة "مزار شريف" بإقليم "بلخ" أصيب 18 شخصا فى انفجار على أحد الطرق، وقال المتحدث
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حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
طالبان

أفغانستان: مقتل 25 مسلحا من طالبان جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة في إقليمي "زابل وأوروزجان" بجنوب البلاد، قائلة إن 14 عنصرا على الأقل من طالبان لقوا مصرعهم خلال غارة جوية في منطقة "شهري صفا" بإقليم "زابل"، وإنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة. كما ذكر البيان أن القوات الخاصة الأفغانية شنت، ليل أمس السبت، عملية في مدينة "ترين كوت" عاصمة إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقي".
وزارة-الداخلية

الداخلية: إحباط عملية إرهابية في سيناء ومقتل مسلحين

أعلنت وزارة الداخلية، أن قواتها أحبطت عملية إرهابية في سيناء، عبر ملاحقة عناصر قبل تنفيذهم للعملية، مشيرة إلى أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وإعدادهم وتخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم، وتم رصد تحرك 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حركة-طالبان

طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم مفخخ في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان المسلحة، اليوم الإثنين، مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الذي استهدف نقطة تفتيش بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، وأسفر عن مقتل 8 جنود وإصابة آخرين صباح اليوم. وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن المتحدث باسم حكومة الإقليم عمر زواك أكد الحادث، قائلا: "يتم التحقيق في ملابسات الحادث وستتم مشاركة المعلومات مع وسائل الإعلام في وقت مناسب". وذكر مصدر في الإقليم أن إرهابيا صدم بسيارة، محملة بالمتفجرات، نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن في منطقة "تور بول" بمقاطعة "ناد علي".
طالبان

أفغانستان: مقتل 25 مسلحا من طالبان جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل 25 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات متفرقة في إقليمي "زابل وأوروزجان" بجنوب البلاد، قائلة إن 14 عنصرا على الأقل من طالبان لقوا مصرعهم خلال غارة جوية في منطقة "شهري صفا" بإقليم "زابل"، وإنه تم تدمير أسلحة وأجهزة متفجرة. كما ذكر البيان أن القوات الخاصة الأفغانية شنت، ليل أمس السبت، عملية في مدينة "ترين كوت" عاصمة إقليم "أوروزجان" أسفرت عن مقتل 11 متمردا من الحركة، من بينهم قائدهم "ملا محمد أكبر متقي".
وزارة-الداخلية

الداخلية: إحباط عملية إرهابية في سيناء ومقتل مسلحين

أعلنت وزارة الداخلية، أن قواتها أحبطت عملية إرهابية في سيناء، عبر ملاحقة عناصر قبل تنفيذهم للعملية، مشيرة إلى أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، وإعدادهم وتخطيطهم لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق، فتم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن تواجد هذه العناصر وتردداتهم، وتم رصد تحرك 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
داعش

الناتو: سنمنع «داعش» من التوغل في أفغانستان

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، إن الحلف سوف يمنع تنظيم "داعش" الإرهابي من تشكيل صفوفه في أفغانستان بعدما فقد سيطرته في سوريا والعراق، مضيفا أن أفغانستان تُظهر قوة الناتو، لأنها تجمع الحلفاء والشركاء معًا لمواجهة أي تحدٍّ مشترك يهدف إلى أن تصبح أفغانستان مجددا ملاذا آمنًا للإرهابيين الدوليين، مؤكدا ضرورة منع تنظيم "داعش" من إعادة تشكيل صفوفه مجددا في أفغانستان، وذلك حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الأحد.
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