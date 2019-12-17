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محتجون يغلقون حقلا نفطيا جنوب العراق

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص
مظاهرات العراق - صورة أرشيفية
مظاهرات العراق - صورة أرشيفية
أغلق محتجون، اليوم الثلاثاء، حقلا نفطيا جنوب العراق، كما منعوا وصول الموظفين إليه، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. يذكر أن متظاهرين أغلقوا، أول من أمس الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوب العراق، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم".
وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون. وأفادت مصادر أخرى، أن عددا من الطلبة كانوا قد أغلقوا في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام، فيما نجحت القوات الأمنية في
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التظاهر -في -لبنان (4)

ملثمون يقتحمون ساحات التظاهر في بيروت ويحرقون خيام المعتصمين

أقدمت مجموعات من الأشخاص تضم المئات ومعظمهم من الملثمين، الليلة، على اقتحام ساحتي التظاهر المركزيتين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت (الشهداء ورياض الصلح) وقاموا بإحراق عدد من خيام الاعتصام التي يستخدمها المحتجون للمبيت، في ما سارعت قوات مكافحة الشغب إلى التصدي لهم عبر إطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع على نحو أجبرهم على التراجع بشكل مؤقت. وبدا واضحا أن تلك المجموعات تنتمي لأحزاب بعينها حيث رددوا الشعارات المميزة لها، وأنهم قدموا من منطقة (الخندق الغميق) القريبة من ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة، ودخلوا في اشتباك عنيف مع القوى الأمنية، حيث رشقوا عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب بحجارة كثيفة، كما استخدموا مفرقعات نارية أحدثت تفجيرات مدوية في وسط بيروت.
محمد -اشتية

رئيس وزراء فلسطين: ننتظر رد إسرائيل بشأن الانتخابات في القدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها، ونحن ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل ألا تكون القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية". جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال وإضاءة شجرة الميلاد الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء والقناصل والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين.
احمد-المسماري (2)

المسماري: سنُدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المسماري خلال مؤتمر صحفي قوله إن :"الجيش الوطني الليبي يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا "المليشيات" في مدينة مصراتة، في إشارة إلى قوات تدعم حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني" الذي يخوض حاليا المعركة على العاصمة الليبية طرابلس، تحت قيادة المشير خليفة حفتر استهدف "مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة".
الحرب-في-اليمن (2)

حكومة اليمن: وقف تهديد الحوثي للملاحة هو مصلحة دولية

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أن مصلحة المجتمع الدولي تكون في دعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية للقضاء على التهديد الحوثي بإيعاز من داعميه في طهران للملاحة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين، سفير كوريا لدى اليمن باك وونج تشول في العاصمة المؤقتة عدن. وقال عبدالملك إن ميليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في رفض كل فرص السلام، بما في ذلك اتفاق استوكهولم الذي مر عام على توقيعه من دون التزامها بتنفيذ أي من بنوده، فضلا عن مواصلة تهديدها للملاحة الدولية وآخرها اختطاف سفينتين كوريتين في مياه البحر الأحمر.
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مظاهرات العراق

العراق: المحتجون يغلقون طرقا رئيسية في 3 محافظات

أغلق متظاهرون، اليوم الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوب العراق، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم". وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.
عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي

رئيس وزراء العراق: تصدينا للمندسين.. واستقالة الحكومة تنهي الأزمة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن استقالة الحكومة أمر مطلوب ومفروض، نظرا لما تمر به البلاد من أزمة راهنة، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع في إيجاد بديل جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق الآليات الدستورية والقانونية، وقال في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء، إن "الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية"، مشيرا إلى أن هناك من اندس فيها، وأن من واجب الدولة التصدي لهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام العراقي.
احتجاجات العراق

العراق: أوامر بالقبض على مسؤولين كبار في قضايا فساد

قال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، اليوم السبت، إن هناك أوامر جديدة للقبض على مسؤولين كبار بتهم تتعلق بشبهات فساد. وأضاف الحديثي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم السبت، "أن هناك محكمة خاصة مركزية بجنايات الفساد، شكلت بالتنسيق بين السلطتين القضائيةوالتنفيذية و أصدرت قرارا إلى هيئات التحقيق في محاكم الاستئناف بكل محاكم العراق بإصدار أوامر قبض واستقدام وحجز أموال على كل من ثبتت بحقه شبهات فساد.
احتجاجات العراق

354 قتيلًا و8 آلاف جريح حصيلة احتجاجات العراق

قالت مارتا هورتادو المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن إجمالي عدد الضحايا التي تحققت منها الأمم المتحدة منذ بدء الاحتجاجات في العراق منذ بداية أكتوبر الماضي بلغ حتى الآن 354 قتيلا و 8104 جرحى، مؤكدة أن المجموع الفعلي من المرجح أن يكون أعلى. أعربت هورتادو - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، عن بالغ قلقها إزاء استمرار قتل وجرح المتظاهرين في العراق خلال الأحداث العنيفة للغاية خلال اليومين الماضيين في الناصرية.
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