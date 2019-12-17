محتجون يغلقون حقلا نفطيا جنوب العراق

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

مظاهرات العراق - صورة أرشيفية

أغلق محتجون، اليوم الثلاثاء، حقلا نفطيا جنوب العراق، كما منعوا وصول الموظفين إليه، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. يذكر أن متظاهرين أغلقوا، أول من أمس الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوب العراق، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم".

وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون. وأفادت مصادر أخرى، أن عددا من الطلبة كانوا قد أغلقوا في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام، فيما نجحت القوات الأمنية في