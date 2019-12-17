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قبرص: مستمرون في مواجهة الاستفزازات التركية «بحذر»

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ ص
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
أكد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، اليوم الثلاثاء، استمرار بلاده في مواجهة الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص "بحذر"، قائلا: "إن الرد على هذه الاستفزازات بالطريقة التي تستخدمها أنقرة سيكون أمرا خاطئا، نلحظ نتائج إيجابية لما نقوم به على مستويات مختلفة، لكن في الوقت نفسه نشهد انتهاكا مستمرا للقانون من جانب تركيا التي تريد زعزعة استقرار المنطقة". وتحدث وزير الدفاع القبرصي أيضا حول التصعيد والاستفزازات المستمرة الصادرة عن تركيا، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إي).
وأضاف أنجيليديس: "إن هذه الاستفزازات ليست فقط ضد جمهورية قبرص وحقوقها السيادية بل أيضا ضد أجزاء من شرق البحر المتوسط، مما يؤثر على الحقوق السيادية للدول الأخرى أيضا".يذكر أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، فيما تجاهلت تركيا العديد من
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