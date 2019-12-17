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الحكم بإعدام رئيس باكستان السابق بتهمة الخيانة العظمى

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف - صورة أرشيفية
الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف - صورة أرشيفية
قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، على الرئيس السابق برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى. وذكرت قناة "جيو تي في" الباكستانية، أن محكمة خاصة، شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لـ3 أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور. وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف.
ويأتي ذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد في عام 2007. ويلاحق مشرف من قبل القضاء الباكستاني بتهمة تتعلق بخيانة الدولة وكذلك في 4 قضايا أخرى، ووفقا للتحقيق ارتكب مشرف جريمة خيانة الدولة في عام 2007 وذلك خلال شغله لمنصب رئيس باكستان في 2001-2008 
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قبرص: مستمرون في مواجهة الاستفزازات التركية «بحذر»

أكد وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجيليديس، اليوم الثلاثاء، استمرار بلاده في مواجهة الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص "بحذر"، قائلا: "إن الرد على هذه الاستفزازات بالطريقة التي تستخدمها أنقرة سيكون أمرا خاطئا، نلحظ نتائج إيجابية لما نقوم به على مستويات مختلفة، لكن في الوقت نفسه نشهد انتهاكا مستمرا للقانون من جانب تركيا التي تريد زعزعة استقرار المنطقة". وتحدث وزير الدفاع القبرصي أيضا حول التصعيد والاستفزازات المستمرة الصادرة عن تركيا، وذلك بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إي).
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بعد كارثتين.. «بوينج» تعلق إنتاج طائرات «737 ماكس»

أعلنت مجموعة بوينج الأمريكية أنها ستعلق اعتبارا من يناير إنتاج الطائرات من طراز "737 ماكس" الممنوعة من التحليق منذ 9 أشهر بعد كارثتين جويتين. وقالت المجموعة، في بيان أصدرته أمس الإثنين: "سبق أن ذكرنا أننا سنجري بصورة مستمرة تقييما لخطط الإنتاج لدينا إذا استمر منع تحليق ماكس لفترة أطول مما توقعنا، ونتيجة لهذا التقييم المستمر، قررنا إعطاء الأولوية لتسليم الطائرات المخزنة وتعليق الإنتاج مؤقتا في برنامج 737 اعتبارا من الشهر المقبل"، لافتة إلى أن قرار تعليق الإنتاج لن يؤدي في الوقت الراهن إلى إلغاء وظائف في بوينج، وذلك بحسب وكالة "روسيا اليوم".
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اعتقال 4 أشخاص في الأرجنتين إثر مقتل سائح بريطاني

أعلنت السلطات الأرجنتينية اعتقال أربعة أشخاص للاشتباه في تورطهم بقتل سائح بريطاني أُطلقت عليه النيران خلال محاولة سرقة. وأوضحت السلطات في الأرجنتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الإثنين، أنها تبحث عن متهم خامس متورط في الجريمة هو زعيم المجموعة التي قتلت السائح البريطاني ماثيو تشارلز جيبارد، 50 عاماً، في العاصمة بوينس آيرس حيث كانوا على متن دراجة بخارية وإلى جانبهم مساعدون لهم داخل سيارة.
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مصرع طفلة وإصابة 15 آخرين جراء زلزال ضرب جنوب الفلبين

أعلن مسؤولون في الفلبين مصرع طفلة وإصابة 15 شخصا آخرين بجروح بعد أن ضرب زلزال قوي اليوم الأحد، بالقرب من مدينة "دافاو". وقال رئيس بلدية بلدة "ماتاناو" جنوبي البلاد فينسنت فرنانديز في تصريحات لإذاعة محلية أوردتها قناة "يورونيوز" الأوروبية، إن طفلة تبلغ من العمر 6 أعوام لقت حتفها جراء انهيار جدار عليها. من جهتها، قالت سلطات الطوارئ في الفلبين، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة - إن أكثر من 15 شخصا أصيبوا في مقاطعة "دافاو ديل سور".
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