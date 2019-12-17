الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - صورة أرشيفية

صدر اليوم الثلاثاء، مرسوم ينص على تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فيما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد أدت اليمين الدستورية، في وقت سابق اليوم، أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتضم الحكومة الجديدة 3 عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، وغدير أسيري، ومريم العقيل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".

وتم تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرا للدفاع، وتعيين أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرا للداخلية، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز". ووجه أمير الكويت، كلمة لأعضاء الحكومة أكد فيها على أهمية المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهدا كبيرا وتحملا للمسؤوليات الملقاة