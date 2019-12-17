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الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - صورة أرشيفية
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - صورة أرشيفية
صدر اليوم الثلاثاء، مرسوم ينص على تعيين أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، فيما ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد أدت اليمين الدستورية، في وقت سابق اليوم، أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وتضم الحكومة الجديدة 3 عناصر نسائية هن الوزيرات رنا الفارس، وغدير أسيري، ومريم العقيل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
وتم تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرا للدفاع، وتعيين أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرا للداخلية، وذلك بحسب موقع "سكاي نيوز". ووجه أمير الكويت، كلمة لأعضاء الحكومة أكد فيها على أهمية المرحلة الراهنة، التي تتطلب جهدا كبيرا وتحملا للمسؤوليات الملقاة
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مظاهرات العراق

محتجون يغلقون حقلا نفطيا جنوب العراق

أغلق محتجون، اليوم الثلاثاء، حقلا نفطيا جنوب العراق، كما منعوا وصول الموظفين إليه، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. يذكر أن متظاهرين أغلقوا، أول من أمس الأحد، عدة طرق رئيسة في 3 محافظات، جنوب العراق، وفق ما أعلنته مصادر رسمية. وذكر مصدر أمني، أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذي يؤدي الى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطي ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم".
التظاهر -في -لبنان (4)

ملثمون يقتحمون ساحات التظاهر في بيروت ويحرقون خيام المعتصمين

أقدمت مجموعات من الأشخاص تضم المئات ومعظمهم من الملثمين، الليلة، على اقتحام ساحتي التظاهر المركزيتين بوسط العاصمة اللبنانية بيروت (الشهداء ورياض الصلح) وقاموا بإحراق عدد من خيام الاعتصام التي يستخدمها المحتجون للمبيت، في ما سارعت قوات مكافحة الشغب إلى التصدي لهم عبر إطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع على نحو أجبرهم على التراجع بشكل مؤقت. وبدا واضحا أن تلك المجموعات تنتمي لأحزاب بعينها حيث رددوا الشعارات المميزة لها، وأنهم قدموا من منطقة (الخندق الغميق) القريبة من ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة، ودخلوا في اشتباك عنيف مع القوى الأمنية، حيث رشقوا عناصر الأمن وقوات مكافحة الشغب بحجارة كثيفة، كما استخدموا مفرقعات نارية أحدثت تفجيرات مدوية في وسط بيروت.
محمد -اشتية

رئيس وزراء فلسطين: ننتظر رد إسرائيل بشأن الانتخابات في القدس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن "الرئيس محمود عباس أطلق مبادرته من أجل عقد الانتخابات في فلسطين، والفصائل الفلسطينية وافقت عليها، ونحن ننتظر الرد الإسرائيلي بشأن عقد الانتخابات في القدس، ولن نقبل ألا تكون القدس جزءا من الانتخابات الفلسطينية". جاء ذلك خلال كلمته في حفل استقبال وإضاءة شجرة الميلاد الذي أقامته وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الإثنين، في مقرها بمدينة رام الله، بحضور عدد من الوزراء والقناصل والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين.
احمد-المسماري (2)

المسماري: سنُدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المسماري خلال مؤتمر صحفي قوله إن :"الجيش الوطني الليبي يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا "المليشيات" في مدينة مصراتة، في إشارة إلى قوات تدعم حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني" الذي يخوض حاليا المعركة على العاصمة الليبية طرابلس، تحت قيادة المشير خليفة حفتر استهدف "مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة".
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أمير الكويت يعين صباح الخالد رئيسا للوزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا، اليوم الثلاثاء، بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المستقيلة. ووفقا للدستور الكويتي، لا يحق لمن يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء، أن يتولى حقيبة وزارية أخري، وبالتالي فستصبح حقيبتي الخارجية، والدفاع شاغرتين، تمهيدا لاختيار وزيرين لهما في التشكيل الحكومي الجديد.
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أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أى معتدي على المال العام

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن أى معتدي على المال العام، لن يفلت من العقاب أى كانت مكانته أو صفته، مشددا على عدم حماية أي فاسد، وعلى متابعته شخصيا لهذا الملف. وقال أمير الكويت في كلمة بثها للمواطنين، بثها التليفزيون الكويت مساء اليوم الاثنين - :"لقد ساءني وآلمني في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات، أن نرى هذا التراشق في وسائل الاعلام، والتواصل الاجتماعي، وتبادل الاساءات والاتهامات التي يرفضها ديننا الحنيف، وما توارثناه من قيم وتقاليد أهل الكويت الكرام .. نحمد الله بأننا في دولة دستور، وقانون، ومؤسسات، تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام، وهو قضاء مشهود له بالاستقلالية والنزاهة، وموضع تقدير واعتزاز الجميع، وهو أمر يغني عن تبادل الاتهام في ساحة الاعلام، بل هو السبيل الأجدى لتحقيق غاية الاصلاح".
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أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرا باعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما. وقال الديوان الأميري الكويتي، في بيان رسمي، اليوم الإثنين: "بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 14 من نوفمبر الجاري، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وإعفاء كل من ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والفريق م. خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما".
الحكومة الكويتية

تجاوزات «صندوق الجيش» وسر استقالة الحكومة الكويتية

شهدت الأسرة الحاكمة في الكويت حالة من عدم الاستقرار بعد اتهامات بهدر المال العام وخلافات بين الوزراء، وتقدم عدد من النواب بطلب استجواب للحكومة، تمثل في استجوابين نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام وتبعها تقديم الحكومة استقالتها. وجاءت استقالة الحكومة بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة في مجلس الأمة خلال استجواب لها، كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.
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