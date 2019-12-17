المصري ضيفًا ثقيلآ على إنبي في الدوري

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

المصري البورسعيدي

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق سامي، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وأيمن العقاد، بينما سيكون أمير السيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثالث عشر بالجدول، برصيد 7 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز 2 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 8 أهداف بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول،

ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثالث عشر بالجدول، برصيد 7 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز 2 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 8 أهداف بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.



من جانبه، يحتل المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من 6 مباريات فاز 2 وتعادل 1 وخسر 3، وسجل الفريق 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 5.93 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.

