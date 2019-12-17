رياضة

المصري ضيفًا ثقيلآ على إنبي في الدوري

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق سامي، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وأيمن العقاد، بينما سيكون أمير السيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز الثالث عشر بالجدول، برصيد 7 نقاط، جمعها من 7 مواجهات، فاز 2 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 8 أهداف بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول،
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الهلال السعودي

الهلال يصطدم بفلامنجو في مونديال الأندية

يدخل الهلال السعودي الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2019، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7.30، مستعيداً الماضي في مواجهة مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس، بأمل البناء للمستقبل وتجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي نحو النهائي. وسيكون الفريق السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام فرصة أن يصبح ثالث فريق عربي يبلغ نهائي البطولة المقامة في قطر، بعد الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن) والعين الإماراتي (خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد)، عندما يلاقي على استاد خليفة الدولي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.
السد

قمة عربية في مونديال الأندية بين الترجي والسد

في مباراة لم يكن أي منهما يريد الوصول إليها، سيصطدم الترجي التونسي والسد القطري اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 4.30، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية، ويلتقي الفريقان على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، في مواجهة يمكن وصفها بأنها لقاء تضميد الجراح. وقبل بداية البطولة، لم يكن أي من الفريقين يتمنى خوض هذه المباراة التي تعتبر مواجهة للترضية فقط خاصة وأن الصراع فيها يدور على الهروب من المركز قبل الأخير، وعاند الحظ كل من الفريقين في مباراته بالدور الثاني للبطولة، ليجد الفريقان نفسهما في المواجهة سويا على المركز الخامس.
بيراميدز (1)

بيراميدز في نزهة أمام الجونة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجى، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وإبراهيم السودانى، بينما سيكون محمد إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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نيبوشا ميلوسي?يتش - نادر شوقي - حسام غالي (2)

الجونة يطيح بمديره الفني بعد السقوط أمام إنبي

أعلن نادي الجونة عن فسخ تعاقده مع المدرب الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش المدير الفني لفريق الكرة بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجونة بالغردقة ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز وهي الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم بعد مرور 7 جولات، حيث تعادل في مباراة وفاز بمباراة، ويمتلك في رصيده 4 نقاط وضعته في المركز قبل الأخير بجدول مسابقة الدوري الممتاز.
الزمالك -وانبى (6)

إنبي يقسو على الجونة في الدوري ويعمق جراحه

حقق فريق إنبي فوزًا كبيرًا على نظيره الجونة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق البترولي، بقيادة حلمي طولان، رصيده إلى سبع نقاط، ويرتقي إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب المسابقة. في المقابل تجمد رصيد الفريق الساحلي عند أربع نقاط وظل في المركز قبل الأخير، بفارق نقطة وحيدة عن فريق وادي دجلة، الذي يحتل المركز الأخير، علمًا بأن الأخير لعب مباراة أقل.
الزمالك -وانبى (3)

إنبي ينتفض ويفوز على الزمالك بقيادة حلمي طولان

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على نظيره الزمالك مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز. سجل فريق إنبي مبكرًا في الثواني الأولى من أول دقيقة في المباراة عن طريق محمد بسيوني، ثم تعادل فريق نادي الزمالك في الدقيقة 42 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة. وفي الشوط الثاني من اللقاء تمكن فريق إنبي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف.
الزمالك- والاتحاد‎ (5)

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبى

انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره إنبى بالتعادل الإيجابى 1- 1 فى المباراة التى تجمع بينهما على استاد السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز والتى استؤنفت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 إلى 22 من شهر نوفمبر الجارى، حيث شهدت تتويج منتخبنا الأولمبى بالبطولة. وتقدم فريق نادى إنبى فى الدقيقة الأولى وفى الثانية 30 من الشوط الأول عن طريق محمد بسيونى، ثم تعادل الزمالك عن طريق محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 41.
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