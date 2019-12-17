رياضة

بيراميدز في نزهة أمام الجونة في الدوري

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص
بيراميدز
بيراميدز
يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجى، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وإبراهيم السودانى، بينما سيكون محمد إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز السابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 7 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 1، وسجل الفريق 13 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 9 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13
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الهلال يصطدم بفلامنجو في مونديال الأندية

يدخل الهلال السعودي الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2019، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7.30، مستعيداً الماضي في مواجهة مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس، بأمل البناء للمستقبل وتجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي نحو النهائي. وسيكون الفريق السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام فرصة أن يصبح ثالث فريق عربي يبلغ نهائي البطولة المقامة في قطر، بعد الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن) والعين الإماراتي (خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد)، عندما يلاقي على استاد خليفة الدولي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.
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قمة عربية في مونديال الأندية بين الترجي والسد

في مباراة لم يكن أي منهما يريد الوصول إليها، سيصطدم الترجي التونسي والسد القطري اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 4.30، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية، ويلتقي الفريقان على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، في مواجهة يمكن وصفها بأنها لقاء تضميد الجراح. وقبل بداية البطولة، لم يكن أي من الفريقين يتمنى خوض هذه المباراة التي تعتبر مواجهة للترضية فقط خاصة وأن الصراع فيها يدور على الهروب من المركز قبل الأخير، وعاند الحظ كل من الفريقين في مباراته بالدور الثاني للبطولة، ليجد الفريقان نفسهما في المواجهة سويا على المركز الخامس.
كريم العراقي - المصري

المصري ضيفًا ثقيلآ على إنبي في الدوري

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق سامي، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وأيمن العقاد، بينما سيكون أمير السيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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بيراميدز (1)

تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
الزمالك- والشرقية (2)

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز.. 5 في خط الوسط

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
سباستيان-ديسابر (4)

«سباستيان ديسابر VS الزمالك».. لا تعادلات

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر الدوري الممتاز. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 21.3 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب. فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.
بيراميدز والزمالك (4)

أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
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