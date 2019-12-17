بيراميدز في نزهة أمام الجونة في الدوري

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

بيراميدز

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجى، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وإبراهيم السودانى، بينما سيكون محمد إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز السابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 7 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 1، وسجل الفريق 13 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 9 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13

ويحتل بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز السابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 7 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 1، وسجل الفريق 13 هدفًا، فيما اسقتبلت شباكه 9 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق بيراميدز 20.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.1 عام، ويمتلك الفريق 13 لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



فيما يتذيل الجونة جدول الدوري حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد 4 نقاط، جمعهم من 7 مباريات فاز 1 وتعادل 1 وخسر 5، وسجل الفريق هدفين فيما استقبلت شباكه 12 هدفًا.



وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك الجونة لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك الجونة 6 دوليين في منتخبات الشباب، كما لدى الجونة 4 أجانب.

