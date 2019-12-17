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مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدي يعقوب بحدائق أكتوبر

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
جراح القلب العالمي مجدي يعقوب - صورة أرشيفية
جراح القلب العالمي مجدي يعقوب - صورة أرشيفية
أعلنت رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون التخطيط، أنه تم مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب العالمي المقرر إقامته على قطعة الأرض بمساحة حوالي 35.67 فدان جنوب طريق الواحات بجوار أرض استاد الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 إلى 10 سنوات، من صدور أول قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع، موضحة أن الهيئة شددت على ضرورة أن تلتزم المؤسسة باستغلال كامل النسبة البنائية المسموح بها طبقا للاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، وتنفيذها خلال كامل مدة المشروع.
وأضافت فؤاد، في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع يعتمد من القطاع المختص بالهيئة، مؤكدة أن الموافقة تأتي نظرا لأهمية المشروع على الصعيد المحلي والدولي لتدعيم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إذ أن المشروع يقع على مساحة كبيرة
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محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء.. وشبورة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم طقس مائل للدفء.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة جهة الشرق، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
مرثا -محروس (3)

عضو تنسيقية الأحزاب: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري

أكدت مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة، أن ورشة الذكاء الاصطناعي والبشر المتحكم ، التي عقدت اليوم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة كانت في غاية الأهمية، لذلك حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضورها. وقالت مرثا محروس: "لا شك أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على الفساد البشري بشكل كبير، وهذا ما انتبهت اليه القيادة السياسية المصرية ضمن خطة الإصلاح الإداري الذي تخطط له والواضحة في فكرة الميكنة والذكاء الاصطناعي".
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أراضي-وزارة-الإسكان (1)

يناير.. تسليم أراضي إسكان متميز في سوهاج الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سيسلم بدءا من يوم الأربعاء 1 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 16 يناير، قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فدانا)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 يوليو 2016، 11 نوفمبر 2017، 21 أبريل 2018، 22 سبتمبر 2018. وذكر رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه سيتم تسليم القطع من 100 إلى 120 يوم الأربعاء 1 يناير 2020.
مشروع-جنة-دار-مصر (1)

الأحد.. تسليم 624 شقة بـ«دار مصر» في القاهرة الجديدة

يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، من يوم الأحد المقبل، لتسليم 624 وحدة سكنية، متمثلة في 26 عمارة، بمنطقة شمال القرنفل، بمشروع "دار مصر"للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى، للفائزين بها. وقال عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تسليم العمارات أرقام (34 - 35 - 117 - 125 - 126 - 127 - 128 - 164 - 165 - 166 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 -186 - 187 - 189 - 190 - 191 - 194 - 195 - 200 - 201 - 442 - 443).
وحدة سكنية اقتصادية

الإسكان تطرح شقق استثمارية في بورسعيد ودمياط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الشقق الاستثمارية في محافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يبدأ التقديم للحجز يوم 15 ديسمبر المقبل، والوحدة عبارة عن 3 غرف وصالة تتراوح مساحتها ما بين 120 و146 مترا في محافظة بورسعيد، و105 أمتار و120 مترا في محافظة دمياط، على أن تتم عمليات التنفيذ خلال 36 شهرا، وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 135 ألف جنيه.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

الإسكان: 65 مليار جنيه استثمارات بالصعيد منذ 2014

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات المختلفة (إسكان، مياه شرب، صرف صحي) بمحافظات الصعيد منذ عام 2014 وحتى الآن، بلغت 65.6 مليار جنيه، من أجل تنمية محافظات الصعيد، والنهوض بها، وتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل لأهالينا بالصعيد، وإتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية محافظات الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتوفير الخدمات المختلفة على أعلى مستوى.
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