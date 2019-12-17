مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدي يعقوب بحدائق أكتوبر

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

جراح القلب العالمي مجدي يعقوب - صورة أرشيفية

أعلنت رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون التخطيط، أنه تم مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب العالمي المقرر إقامته على قطعة الأرض بمساحة حوالي 35.67 فدان جنوب طريق الواحات بجوار أرض استاد الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 إلى 10 سنوات، من صدور أول قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع، موضحة أن الهيئة شددت على ضرورة أن تلتزم المؤسسة باستغلال كامل النسبة البنائية المسموح بها طبقا للاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، وتنفيذها خلال كامل مدة المشروع.

وأضافت فؤاد، في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أنه يجب تقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع يعتمد من القطاع المختص بالهيئة، مؤكدة أن الموافقة تأتي نظرا لأهمية المشروع على الصعيد المحلي والدولي لتدعيم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إذ أن المشروع يقع على مساحة كبيرة