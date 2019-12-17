رياضة

قمة عربية في مونديال الأندية بين الترجي والسد

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
السد القطري
السد القطري
في مباراة لم يكن أي منهما يريد الوصول إليها، سيصطدم الترجي التونسي والسد القطري اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 4.30، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية، ويلتقي الفريقان على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، في مواجهة يمكن وصفها بأنها لقاء تضميد الجراح. وقبل بداية البطولة، لم يكن أي من الفريقين يتمنى خوض هذه المباراة التي تعتبر مواجهة للترضية فقط خاصة وأن الصراع فيها يدور على الهروب من المركز قبل الأخير، وعاند الحظ كل من الفريقين في مباراته بالدور الثاني للبطولة، ليجد الفريقان نفسهما في المواجهة سويا على المركز الخامس.
وتبدد حلم كل من الفريقين مبكرا في المنافسة على الذهاب بعيدا في البطولة، وأصبح الهدف الآن هو تضميد الجراح وإنهاء المشاركة في البطولة بأفضل شكل ممكن.ويخوض السد مباراته الثالثة في البطولة الحالية، حيث افتتح الفريق البطولة بالفوز 3-1 على هينجين من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول، لكنه خسر أمام مونتيري
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الهلال السعودي

الهلال يصطدم بفلامنجو في مونديال الأندية

يدخل الهلال السعودي الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية 2019، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 7.30، مستعيداً الماضي في مواجهة مدربه السابق البرتغالي جورجي جيزوس، بأمل البناء للمستقبل وتجاوز عقبة فلامنجو البرازيلي نحو النهائي. وسيكون الفريق السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، أمام فرصة أن يصبح ثالث فريق عربي يبلغ نهائي البطولة المقامة في قطر، بعد الرجاء البيضاوي المغربي (خسر نهائي 2013 أمام بايرن) والعين الإماراتي (خسر نهائي العام الماضي أمام ريال مدريد)، عندما يلاقي على استاد خليفة الدولي، بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.
بيراميدز (1)

بيراميدز في نزهة أمام الجونة في الدوري

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي بيراميدز أمام الجونة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجى، ويعاونه الثنائي شريف عبد الله وإبراهيم السودانى، بينما سيكون محمد إبراهيم حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
كريم العراقي - المصري

المصري ضيفًا ثقيلآ على إنبي في الدوري

يحتضن استاد السويس الجديد، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي إنبي أمام المصري البورسعيدي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم طارق سامي، ويعاونه الثنائي أحمد نوفل وأيمن العقاد، بينما سيكون أمير السيد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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الهلال-السعودى

تركي آل الشيخ يعلق على تأهل الهلال لنصف النهائي

علق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي، على فوز الهلال السعودي اليوم السبت، وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وما نيل المطالب بـ(الترجي)، ولكن تؤخذ الدنيا ( هلالا )". ونجح فريق الهلال في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد تغلبه على نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات الدور ربع نهائي مونديال الأندية 2019.
السد القطري‎

بطاقة نصف نهائي تشعل لهيب موقعة السد ومونتيري

دخل السد القطري المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2019 في كرة القدم على أرضه، مرشحاً لفوز سهل، لكنه عانى الأمرّين أمام فريق هواة مغمور من كاليدونيا الجديدة، قبل أن يفوز ويصل لربع النهائي إذ تنتظره مهمة صعبة أمام مونتيري المكسيكي اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً. واجتاز بطل قطر بقيادة مدربه الإسباني تشافي هرنانديز المباراة الأولى بفوز صعب على بطل أوقيانوسيا يانجين 3-1 في الوقت الإضافي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، ويستعد ليواجه اليوم بطل الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) في تحدٍ أصعب.
الهلال- واتحاد جدة (2)

قمة نارية بين الترجي والهلال في مونديال الأندية

تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا، مواجهة عربية من العيار الثقيل بين البطلين القاريين الهلال السعودي (ممثل آسيا) والترجي التونسي (ممثل إفريقيا)، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2019، ويسعى "الفريق الأزرق" للبناء على أدائه القوي مؤخراً، في حين يأمل فريق "الدم والذهب" في فك نحس الخروج من المباراة الأولى، وستضمن هذه المواجهة، وهي الخامسة بين فريقين عربيين في مونديال الأندية، حضورا عربيا في نصف نهائي البطولة التي تشارك فيها للمرة الأولى ثلاثة فرق عربية هي «الهلال والترجي والسد القطري».
كأس-العالم-للأندية

السد القطري يقص شريط مونديال الأندية اليوم

تنطلق اليوم، النسخة رقم 16 من كأس العالم للأندية، المقامة في قطر، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين السد القطري وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول من البطولة، وسيقام ذلك اللقاء على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأهل السد للمشاركة في تلك البطولة، بوصفه المضيف وحامل لقب دوري نجوم قطر في موسم 2018- 2019، أما هينجين سبورت فيشارك في البطولة بعد تتويجه بدوري أبطال أوقيانوسيا لعام 2019 بالتغلب في المباراة النهائية على مواطنه ماجينتا بهدف دون رد.
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