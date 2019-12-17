قمة عربية في مونديال الأندية بين الترجي والسد

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص

السد القطري

في مباراة لم يكن أي منهما يريد الوصول إليها، سيصطدم الترجي التونسي والسد القطري اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 4.30، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بكأس العالم للأندية، ويلتقي الفريقان على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، في مواجهة يمكن وصفها بأنها لقاء تضميد الجراح. وقبل بداية البطولة، لم يكن أي من الفريقين يتمنى خوض هذه المباراة التي تعتبر مواجهة للترضية فقط خاصة وأن الصراع فيها يدور على الهروب من المركز قبل الأخير، وعاند الحظ كل من الفريقين في مباراته بالدور الثاني للبطولة، ليجد الفريقان نفسهما في المواجهة سويا على المركز الخامس.

وتبدد حلم كل من الفريقين مبكرا في المنافسة على الذهاب بعيدا في البطولة، وأصبح الهدف الآن هو تضميد الجراح وإنهاء المشاركة في البطولة بأفضل شكل ممكن.ويخوض السد مباراته الثالثة في البطولة الحالية، حيث افتتح الفريق البطولة بالفوز 3-1 على هينجين من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول، لكنه خسر أمام مونتيري

وتبدد حلم كل من الفريقين مبكرا في المنافسة على الذهاب بعيدا في البطولة، وأصبح الهدف الآن هو تضميد الجراح وإنهاء المشاركة في البطولة بأفضل شكل ممكن.



ويخوض السد مباراته الثالثة في البطولة الحالية، حيث افتتح الفريق البطولة بالفوز 3-1 على هينجين من كاليدونيا الجديدة في الدور الأول، لكنه خسر أمام مونتيري في الدور الثاني.



ويجمع مونديال الأندية بين الفريقين للمرة الثانية، حيث سبق وتقابلا في 2011، لكن المواجهة كانت في الدور الثاني وفاز السد.



في المقابل، يخوض الترجي مباراة تحديد المركز الخامس للمرة الثالثة في 3 مشاركات له بمونديال الأندية حيث خسرها في نسخة 2011 أمام مونتيري، وفاز فيها بنسخة 2018 على جوادالاخارا بركلات الترجيح.

